Zagreb, 11. srpanj 2020.

Sveti Otac Franjo imenovao je nadbiskupom koadjutorom Splitsko-makarske nadbiskupije mons. Dražena Kutlešu dosadašnjeg porečkog i pulskog biskupa, priopćeno je iz Apostolske Nuncijature u Republici Hrvatskoj.



Istovremeno mons. Petra Palića, dosadašnjeg hvarskog biskupa i generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije Sveti Otac imenovao je za mostarsko-duvanjskog biskupa i apostolskog administratora Trebinjsko-mrkanske biskupije.



Mons. Petar Palić javio se za Laudato televiziju.



- Prvi dojam je da je naš Bog, Bog iznenađenja. Papa Franjo je i ovim imenovanjima danas, mons. Kutleša i mene, demantirao novinske natpise, osobito onih dobrih poznavatelja unutarcrkvenoga života. Dakako da sam zahvalan papi Franji i poglavarima Svete Stolice na povjerenju koje su mi iskazali – rekao je mons. Palić, novi mostarsko-duvanjski biskup i apostolski administrator Trebinjsko-mrkanske biskupije.



Do trenutka preuzimanja službe mons. Palić ostaje hvarski biskup.



- Nakon vijesti koju mi je priopćio apostolski nuncij Lingua, da mi je papa Franjo odlučio povjeriti novu službu, poput Blažene Djevice Marije, prebirao sam u svom srcu što bi to trebalo značiti. Pokušavao sam dokučiti zašto baš mene i zašto baš tamo. U Hvarskoj biskupiji sam tek dvije godine i dva mjeseca. U ovo vrijeme korone u karanteni propitkivao sam sebe što moram bolje učiniti u svojoj službi i kako odrediti bolje prioritete. Sa svojim suradnicima, ovdje u biskupskom ordinarijatu u Hvaru, hrabro smo se uhvatili u koštac s izvršavanjem administracije, ekonomskih pitanja, imovinsko-pravnih i građevinskih poslova. Trasirali smo put kojim je potrebno ići u odgovornosti i transparentnosti i suradnji – prisjeća se mons. Palić.



Naglasio je kako ga je uz sve obveze u Zagrebu radovao svaki pastoralni pohod župama i susret sa svećenicima i vjernicima na sva tri otoka Hvarske biskupije .



- Htio bih ovim putem zahvaliti i mons. Štambuku i svima onima suradnicima i vjernicima s kojima sam imao čast i prigodu surađivati. U ovo kratko, ali intenzivno provedeno vrijeme, doživio sam ljepote, ali i izazove biskupije i njezinih ljudi. Pozivam braću svećenika i vjernike ovdje u Hvarskoj biskupiji da i dalje idemo naprijed, s povjerenjem u Gospodina, poslušni njegovoj Riječi i vjerno izvađajući poslanje koje nam Krist daje – rekao je mons. Palić.



Pozvao je sve na molitvu 'da Gospodin providi dobroga pastira u Hvarskoj biskupiji'.



- S posebnim osjećajima iskrenog i dubokog poštovanja ovim putem zahvaljujem biskupu Ratku Periću na svemu što je u ovih 28 godina, od kad je na čelu hercegovačkih biskupija, učinio za širenje Kraljevstva Božjeg i za očuvanje identiteta i zaštitu prava hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini. Nije bilo lako. Hvala mu na ustrajnosti i jasnoći u stavovima i hrabrom svjedočenju vjernosti Bogu, Papi i Crkvi. Želim i molim da dobri Bog nagradi svako njegovo dobro djelo i želim mu dobro zdravlje i blagoslovljene umirovljeničke dane – rekao je mons. Palić.





Poseban pozdrav uputio je i svim svećenicima, redovnicima, redovnicima i vjernicima Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije.



- Gospodin Isus prije nego će podnijeti muku i smrt na križu za naše spasenje molio je Oca nebeskoga za svoje učenike i za one koji će povjerovati na njihovu riječ ''Da budu jedno''. Biti jedno ne znači uvijek isto misliti, ali znači imati pred očima jasan cilj i ostvarivati ga u suradnji i otvorenosti, oslonjeni jedni na druge, ali prije svega na Gospodina. Koristim prigodu zahvaliti na suradnji civilnim vlastima na državnoj kao i onima na lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj. Nadam se da će naša suradnja biti još intenzivnija u očuvanju identiteta i zaštiti prava hrvatskog naroda u BIH – rekao je mons. Palić.



Zahvalio je i svim biskupima HBK i svim suradnicima i djelatnicima u tajništvu HBK na suradnji i potpori tijekom službe, te izrazio radost zbog suradnje s braćom u episkopatu BK BiH.



- Zahvaljujem svima na molitvi i izrazima podrške i ispričavam se što mnogima neću moći osobno odgovoriti. Sve uključujem u svoje molitve, a Kristu Gospodinu, vrhovnom i vječnom svećeniku i pastiru duša, po zagovoru Blažene Djevice Marije, sv. Josipa, sv. Mihovila, sv. Benedikta, sv. Stjepana i sv. Prošpera te sv. Vlaha povjeravamo naše nove korake. 'Na tvoju Riječ Gospodine!' – zaključio je mons. Palić.



Vijest o imenovanju objavljena je u Rimu i Hrvatskoj u subotu 11. srpnja u 12:00 sati. (kta/laudato)