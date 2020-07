Ženeva, 11. srpanj 2020.

Sveta Stolica smatra hitnom „istinsku suradnju“ u međunarodnoj zajednici što se tiče problema interno raseljenih osoba. Zbog toga potiče određivanje jasnoga pravnog okvira o odgovornostima država koji će im zajamčiti djelotvornu zaštitu, dovesti do trajnih rješenja te u konačnici spasiti ljudske živote – to je ukratko smisao izlaganja nadbiskupa Ivana Jurkoviča, stalnoga promatrača Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima i drugim međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Ženevi, održanoga 9. srpnja na 44. zasjedanju Vijeća za ljudska prava, koje je u tijeku, u tom gradu, do 17. srpnja. U središtu je nadbiskupova izlaganja bio izvještaj posebnoga izvjestitelja o interno raseljenim osobama, osobito posvećen najranjivijima, a među njima su osobe s invaliditetom.

Poput migranata i izbjeglicā, i osobe primorane pobjeći iz svojega doma, ali koje ostaju u svojim zemljama iz kojih potječu, žrtve su „globalizacije ravnodušja“ na koju je papa Franjo više puta upozorio – napomenuo je stalni promatrač Svete Stolice. Oni su protagonisti „nevidljive tragedije“ koju je pandemija bolesti COVID-19 samo pogoršala, kako je istaknuo Papa u Poruci za 106. Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2020. godine.

Ni interno raseljene osobe, kao ni selioci i izbjeglice, nisu jednostavno brojevi ili statistički podatci; i oni su ljudska bića, sa svojim životnim pričama, trpljenjem i osobnim težnjama – istaknuo je nadbiskup Jurkovič. To je trpljenje još teže za one koji, među njima, imaju neko oštećenje te nailaze na još veće teškoće u pristupu informacijama i humanitarnoj pomoći, uz posljedične nejednakosti i veće opasnosti za njihovu zaštitu.

Zbog toga, u pomoći interno raseljenim osobama, Sveta Stolica smatra da je vrlo važno voditi računa i o potrebama osoba s invaliditetom, kako bi im bila zajamčena sigurnost i kako bi se potaknulo njihovo potpuno sudjelovanje u životu društava koja ih primaju, kao što se preporučuje u dokumentu vatikanskoga Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, naslovljenom „Pastoralne smjernice za interno raseljene osobe“.

U tu je svrhu potrebno veće zauzimanje država – istaknuo je nadbiskup Jurkovič – više mehanizama za koordinaciju te jasniji mandati utemeljeni na načelima prema kojima bi svi ljudi, neovisno o njihovu selilačkom statusu, trebali imati mogućnost ostati na svojem teritoriju u miru i sigurnosti, bez opasnosti da bi mogli biti iseljeni. Međutim, samo takvi mehanizmi i pravni okviri nisu dovoljni; moći će biti djelotvorni jedino ako se nadvladaju predrasude kulture koja i dalje stvara nejednakosti i mnoge ljude ostavlja iza sebe – upozorio je nadbiskup Jurkovič. (kta/rv)