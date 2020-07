Vukovar, 10. srpanj 2020.

U četvrtak, 9. srpnja 2020. nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić prisustvovao je potpisivanju prvih ugovora pristupanju članstvu Zakladi vrhbosanske nadbiskupije čime je toj Zakladi pristupilo 36 novih članova.

Prvi susret se održao u gradskoj upravi grada Vinkovaca gdje su na susretu s kardinalom Puljićem sudjelovali Ivan Bosančić, gradonačelnik grada Vinkovaca, Mladen Karlić, saborski zastupnik i predstavnik gradskog vijeća, Ivan Barbarić, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore, mons. Tadija Pranjić, župnik, Josip Dabro, upravitelj Zaklade, Marinko Beljo, član uprave te Antun Ivanković, koordinator za projekte Vrhbosanske nadbiskupije. Nakon što je kardinal Puljić predstavio svrhu i ciljeve Zaklade s obzirom na situaciju Hrvata u BiH, a napose u Vrhbosanskoj nadbiskupiji te ukratko predstavio planirane projekte, prisutni su redom izrazili svoju podršku radu Zaklade te namjeru aktivnog sudjelovanja u radu iste.

Nakon toga, svi prisutni su se uputili prema Vukovaru gdje je u hotelu “Lav” upriličeno svečano potpisivanje ugovora pristupanju Zakladi.

U pozdravnom govoru je gospodin Josip Dabro, upravitelj zaklade istaknuo kako će biti potpisana 36 ugovora i to od strane 5 županija, 8 gradova, 11 općina i 12 tvrtki od Splitsko-dalmatinske na jugu pa sve do Osječko-baranjske županije na krajnjem istoku Republike Hrvatske. Također je naglasio da se radi tek o prvom krugu pristupanja članova Zakladi, te da će članstvo u budućnosti sigurno obuhvatiti još više lica.

Uslijedio je govor kardinala Puljića u kojem je progovorio o važnosti ove svečanosti prije svega radi prilike susreta. “Što to znači stvaranje ove Zaklade? To je umrežavanje dobrote. Ne radi se samo o novcima, nego o ljudima. Iza tih sredstava koje prikupljamo, stoje ljudi”, poručio je kardinal Puljić. Zahvalio je prisutnima što su se odazvali te vladi Republike Hrvatske na podupiranju Zaklade. Istaknuo je i tužnu činjenicu stradanja oko 600 crkvenih objekata u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, te da ni za jedan od njih nije pristigla pomoć od međunarodne zajednice. To je razlog više koji govori u prilog djelovanju Zaklade vrhbosanske nadbiskupije.

Nakon kardinalovog govora, uslijedilo je svečano potpisivanje ugovora te uručivanje zahvalnica i prigodnih darova, a potom su se uzvanici okupili na prigodnom domjenku. (kta)



foto