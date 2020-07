Jeruzalem, 10. srpanj 2020.

Hodočašćā u Svetu zemlju gotovo uopće nema – istaknuo je nadbiskup Pierbattista Pizzaballa, apostolski administrator Latinskoga jeruzalemskog patrijarhata, te sa žalošću objasnio da kriza koju je potaknula pandemija još uvijek onemogućuje dolazak hodočasnika, i to – kako je rekao – prije svega zato što su granice još uvijek zatvorene. Osim toga, veliki dio zemalja s kojima još postoje veze traže karantenu, a to obeshrabruje hodočasnike. K tomu valja dodati činjenicu da je u posljednjih tjedan dana u Izraelu i Palestini uočen vrlo snažan drugi val zarazā, i to je uistinu unijelo strah.

Vjeru na tim svetim mjestima u veliku kušnju stavlja i činjenica da su u brojnim slučajevima svećenici još uvijek primorani prenositi liturgijska slavlja putem interneta, i susretati se s vjernicima samo preko društvenih mrežā. To međutim ne oslabljuje molitvu – primijetio je nadbiskup Pizzaballa. Mi smo na Istoku, a na Istoku postoji tradicionalna Crkva – u lijepom smislu riječi – gdje je sudjelovanje na liturgiji vrlo snažno. Jedan od problema tamošnjih obitelji jest to što ne mogu sudjelovati na liturgijama, ili mogu sudjelovati ali uz ograničenja.

Zbog toga su se naši župnici opremili kako bi ostvarili alternativne oblike molitve, kako bi pošli u posjet gdje je to moguće, osposobili glave obitelji da bi mogli ponijeti pričest članovima obitelji kada to ne može učiniti svećenik. Molitva je bez sumnje apsolutno potrebna ljudska i duhovna potpora – istaknuo je nadbiskup Pizzaballa. Molitva se pretvara i u konkretni znak nade. Jer – napomenuo je nadbiskup – stati pred Gospodina poradi zagovorne molitve, u ovom je trenutku kruh koji nam je krajnje potreban, osim svagdašnjega kruha. Nalazimo se u zemlji u kojoj je Isus uskrsnuo, stoga upravo mi trebamo očuvati uskrsno viđenje života, koje čini križ, ali i uskrsnuće.

U Svetoj je zemlji do sada zaređeno 11 svećenika i 18 đakona, te je i to znak optimizma za budućnost. Unatoč svim naporima i podjelama, pa i političkima, Gospodin nas blagoslivlja zvanjima, i za to mu zahvaljujemo – istaknuo je apostolski administrator Latinskoga jeruzalemskog patrijarhata.

Ozbiljnost virusa pogodila je tisuće obitelji u Svetoj zemlji koje već mjesecima nemaju posla, posebno u najsiromašnijim dijelovima kao što su Palestina i Jordan. Međutim, Crkva se ne povlači – napomenuo je – nego je pokrenula mehanizam koji konkretno omogućuje zadovoljavanje potreba ljudi. Činimo to uz pomoć brojnih ustanova preko kojih pružamo pomoć obiteljima koje su ostale bez ičega te su na rubu siromaštva. Potaknuli smo pomoć u prehrani, te potporu na području obrazovanja i zdravstva. To je najviše što možemo učiniti u ovom trenutku – rekao je na kraju nadbiskup Pizzaballa. (kta/rv)