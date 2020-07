Vatikan, 8. srpanj 2020.

„U službi evanđelja, za nadu svijeta“, tema je 110. plenarne skupštine Kolumbijske biskupske konferencije koja je počela 6. srpnja 2020. Radovi se održavaju elektroničkim putem na udaljenosti i povezivanjem 77 biskupija u zemlji, u skladu s mjerama sprečavanja koronavirusa kojim se u Kolumbiji već zarazilo više od 120.000 ljudi i više od 4.200 ih je preminulo. Dnevni red susreta također je promijenjen. Izbor upravnog vijeća Kolumbijske biskupske konferencije je odgođen. Biskupi će se do 8. srpnja usredotočiti osobito na pastoralno djelovanje u krizi bolesti Covid-19.

Zauzetost Crkve nikad nije prestala – rekao je u razgovoru za Radio Vatikan mons. Elkin Fernando Álvarez Botero, glavni tajnik Kolumbijske biskupske konferencije i pomoćni biskup Medellína. Crkva se zauzimala, od slavlja koja su se održala posljednjih mjeseci putem streaminga, do brige za najsiromašnije, suočila se s milijunima izgubljenih radnih mjesta u zemlji, sve do rada za mir koji se nastavio u skladu s mogućnostima ovoga vremena, ne prekidajući kontakte za pomirenje ili za unapređenje dijaloga s oružanim skupinama u zemlji. Tek 2016. godine završio je krvavi sukob s gerilcima Kolumbijskih revolucionarnih oružanih snaga koji je trajao 50 godina. Crkva proživljava i bezizlazno stanje razgovora s drugom gerilskom skupinom, Nacionalnom oslobodilačkom vojskom.

Crkva u Kolumbiji u ime cijeloga naroda zahvaljuje papi Franji koji je posjetio tu zemlju prije tri godine, a prošlih je dana poslao tri respiratora koji su bili uručeni bolnicama u Soachiju na području bogotske metropolije koje je naseljeno vrlo siromašnim stanovništvom i gdje se smještaju mnogi migranti i siromašni ljudi koji dolaze iz drugih kolumbijskih gradova – protumačio je biskup koji usred pandemije razmišlja o porastu nasilja i prijetnjama društvenim vođama i domorodačkom stanovništvu Amazonije koju je snažno pogodila pandemija.

U Kolumbiji trenutno nije dopušteno putovanje između gradova i nema zračnoga prometa, stoga smo odlučili održati radove na virtualan način putem interneta. Za tu je 110. plenarnu skupštinu planiran izbor upravnog vijeća Biskupske konferencije. U ovom trenutku pandemije, Kongregacija za biskupe nam je priopćila da nije moguće ići u tom smjeru, jer statuti predviđaju tajno glasanje, a s elektroničkim sredstvima ne može se jamčiti sigurnost. Dakle, sada ćemo održati skupštinu putem virtualnih veza i kada se budu mogli održati susreti u stvarnoj nazočnosti biskupa, održat će se izbori.

„U službi evanđelja, za nadu svijeta“, tema je skupštine koju smo izabrali s obzirom na položaj biskupa i Crkve u ovom trenutku u Kolumbiji – rekao je biskup Elkin Fernando Álvarez Botero i istaknuo – Želimo razmišljati o svim stvarnostima koje su se promijenile posljednjih mjeseci i o tome što Crkva mora učiniti na pastoralnoj razini kako bi i dalje naviještala evanđelje i Božju ljubav, te da bi svijet i konkretno Kolumbija s nadom išli dalje na društvenoj i crkvenoj razini.

Zauzetost Crkve posljednjih mjeseci u Kolumbiji, tijekom krize koronavirusa, možemo sažeti na tri područja – rekao je biskup Álvarez Botero i napomenuo – Na razini liturgije i slavlja sakramenata nikada se nismo zaustavili, u smislu da su sve biskupije pronašle sredstva kako bi i dalje to činile putem interneta, poduzimajući i druge inicijative za daljnji rast zajednice. Drugo je područje solidarnost kroz karitativna djela Crkve koja su se nastavila i koja su provedena ovih dana. Vrlo je važna bila akcija banke hrane koja je obavila veliki posao, posebno za one ljude koji ništa nemaju, ni mogućnost da nađu najosnovnije za preživljavanje. Treće, proveli smo akcije i vrijednosti koje mogu rasvijetliti ovaj tako težak trenutak, osobito za obitelji, nastavljajući utjecati na nekoliko područja u društvu i u skladu s odlukama Vlade. Naš rad za mir nikada nije prestao i ovih se dana nastavlja u skladu s mogućnostima, ne prekidajući zauzetost za pomirenje i kontakte kako bismo unaprijedili dijalog s oružanim skupinama.

Od Svetoga Oca, s velikom radošću primili smo tri respiratora – rekao je biskup Álvarez Botero i objasnio – Apostolska nuncijatura zajedno s bogotskom nadbiskupijom odlučili su respiratore i drugi zdravstveni materijal dati bolnicama na jugu glavnoga grada, a to je područje vrlo pogođeno zarazom koronavirusa. Radi se o velikoj i značajnoj pomoći, jer tako možemo osjetiti Papinu brigu za kolumbijski narod. Za to mu zahvaljujemo. Osobito u Bogoti nedostaju nam respiratori i odjeli za intenzivnu njegu ovih su dana zauzeti 80%. Dakle, to je granična situacija. Područje Soachija, na kojem se nalaze bolnice kojima smo isporučili Papinu pomoć, vrlo je siromašno i gusto naseljeno, a nalazi se u metropoliji Bogota, gdje su se smjestili mnogi migranti i siromašni ljudi koji dolaze iz drugih kolumbijskih gradova.

Na skupštini ćemo razgovarati o kolapsu zdravstvenoga sustava koji se dogodio u pojedinim dijelovima zemlje i koji su osudili razni biskupi – rekao je uoči sastanka biskup Álvarez Botero i nastavio – Sustav rada koji smo prihvatili traži da skupimo iskustva svih pokrajina. Sve situacije kojima treba pastoralna pomoć i poseban zahvat Crkve, stavit ćemo zajedno kako bismo izradili pastoralni plan biskupske konferencije, jer ovom prilikom moramo također organizirati pastoralni plan za iduće tri godine, imajući u vidu pandemiju i njezine posljedice. Postoje posebne situacije na području Amazonije i na drugim područjima na kojima je zabilježeno mnogo zaraženih, a malo je, i loša su zdravstvena sredstva.

Razgovarat ćemo o povećanju nasilja i prijetnji društvenim vođama, kao i o zabrinutosti za amazonsko domorodačko stanovništvo koje je ugroženo koronavirusom i nedostatkom učinkovitih zdravstvenih sredstava – rekao je biskup Álvarez Botero i dodao – O tim situacijama pripremili smo radni dokument. Došlo je do porasta nasilja, nedostatka zdravstvenih usluga, nastavka trgovine drogom, teških situacija u obitelji, te se i dalje na području Amazonije obavljaju nezakonite rudarske aktivnosti. Moramo napraviti pastoralni plan kako bismo pomogli da se to zaustavi. Poslanje je Crkve pomagati i svijetliti na putu prema izlasku iz te situacije.

Na prošloj smo se plenarnoj skupštini usredotočili na svijest o odgovornosti za stvoreno što je sada još hitnije i potrebnije. Postoji veza između svega što se događa i potrebe da se brinemo za stvoreno. Stoga moramo nastaviti s obvezama koje smo odredili na prošloj skupštini – zaključio biskup Álvarez Botero. (kta/rv)