Vatikan, 7. srpanj 2020.

Papa Franjo je, dopisom Državnoga tajništva od 29. svibnja 2020., imenovao mons. Tomu Vukšića nadbiskupa koadjutora vrhbosanskog i apostolskog upravitelja Vojnog ordinarijata u BiH i profesora ekumenske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, članom Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog na još pet godina. Naime, nadbiskup Vukšić je član toga Vijeća od 2012. godine, kad ga je na tu službu imenovao papa Benedikt XVI., a sada mu je članstvo obnovljeno. Članovi toga Vijeća su kardinali i biskupi, kojih ima više od 30, a dolaze s raznih strana svijeta.

Papa Pavao VI. je na Duhove 1964. osnovao Tajništvo za nekršćane koje je 1988. preraslo u Papinsko vijeće za međureligijski dijalog. Riječ je o središnjoj ustanovi Katoličke Crkve, sa sjedištem u Rimu, čija je svrha, u skladu s naukom Drugoga vatikanskog sabora i posebice s Deklaracijom “Nostra aetate”, promicati poštovanje, uzajamno razumijevanje i suradnju između katolika i drugih religijskih tradicija, ohrabrivati proučavanje religija i promicati odgoj osoba koje se posvećuju dijalogu.

Dijalog koji Vijeće promiče postavljen je prema sustavu dvostruke komunikacije. On uključuje govor i slušanje, davanje i primanje, uzajaman razvitak i obogaćenje. Dijalog se zasniva na svjedočenju vlastite vjere i istodobno otvaranju prema drugima. On ne podrazumijeva napuštanje misijskoga poslanja Crkve niti neku novu metodu radi postizanja obraćenja na kršćanstvo. To jasno proizlazi iz enciklike “Redemptoris Missio” pape Ivana Pavla II., kao i iz dvaju dokumenata koje je objavilo ovo Vijeće: prvi o stavu Katoličke Crkve prema sljedbenicima drugih religija (1984.) i drugi s naslovom “Dijalog i navještaj” (1991.) koji je na hrvatskom objavljen u Sarajevu (1992.) a koji je preveo upravo nadbiskup Tomo Vukšić. (kta)