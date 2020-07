Zagreb, 6. srpanj 2020.

Nacionalni ravnatelj Dušebrižništva za Hrvate u inozemstvu, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, dr. Tomislav Markić, u nedjelju, 5. srpnja 2020. proslavio je 25. obljetnicu svećeništva misnim slavljem u župnoj crkvi bl. Alojzija Stepinca za naselja Bestovje-Novaki-Rakitje u Zagrebu.

U Misnom slavlju srebrnoga jubileja dr. Tomislava Markića koncelebriralo je 20-tak svećenika, među njima, brat slavljenika Miroslav Markić, ravnatelj Hrvatskog Caritasa te Hrvatske katoličke mreže mons. Fabijan Svalina, rektor Nacionalnog svetišta svetog Josipa u Karlovcu mons. Antun Sente, ml., pročelnik Odjela za komunikologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu prof. dr. Jerko Valković i delegat Hrvatske inozemne pastve za Skandinaviju mons. Stjepan Biletić.

Na početku Misnoga slavlja, sve okupljene svećenike, roditelje Janju i Dominka koji žive i aktivni su u župi bl. Alojzija Stepinca, ostalu obitelj Markić i sve vjernike pozdravio je župnik Božidar Cindori.

Na Misi je propovijedao učitelj i prijatelj dr. Markića umirovljeni svećenik Bjelovarsko–križevačke biskupije Marijan Pavlović koji se osvrnuo na današnju ulogu svećenika u kršćanskom životu.

„Mi svi dobro znamo da smo zapravo mi drugi Kristi. Mi dakle, kada na oltaru svojim gestama, svojim riječima, svojom molitvom stavljamo iznad hostije i kaleža ruke za posvećenje izgovaramo riječi koje je Isus isto izgovorio, dakle mi tada predstavljamo Krista. To je velika uloga za svećenika jer može umjesto Krista vršiti njegovu žrtvu na oltaru.“

U svakodnevnom čovjekovom životu svećenik ima puno uloga jer je istodobno učitelj, propovjednik, graditelj i moralni autoritet, kazao je vlč. Pavlović.

„Zato je važno da imamo svećenika. Zato je važno kada je Isus slao svoje učenike onda im je rekao ‘Pođite izgubljenim ovcama Izraelovim, pođite krstite sve u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, pođite kao janjci među vukove’. Dakle, Krist nam nije obećao nešto lijepo, obećao nam je da će nas poput njega na našem svećeničkom putu slijediti križevi. I vidimo da svećeniku ni u jedno vrijeme nije lako. Svećenik se i danas u našem društvu za koje kažemo da je demokratsko često napada, o svećenicima se govore neistine i svećeniku bi se htjelo zabraniti govoriti istinu i nastupati u ime istine.“

Kao primjer naveo je česte napade na katoličke svećenike jer se zalažu za zaštitu života od začeća do prirodne smrti. „Danas kada slavimo ovu 25. godišnjicu recimo svi zajedno s Tomislavom ‘hvala Ti Bože’. Hvala ti što si nam dao Tomislava, što si nam dao tolike svećenike.“

Sve okupljene propovijednik je pozvao na molitvu za duhovna zvanja. „Što danas trebate obećati? Trebate obećati da ćete svakoga dana moliti za svećenička zvanja. To neka bude naš današnji zavjet da ćemo uvijek moliti za duhovna zvanja.“

Dr. Tomislav Markić rođen je 1969. Godine u Zagrebu, a za svećenika Zagrebačke nadbiskupije zaređen je 25. lipnja 1995.

Magisterije iz pastoralne teologije te religiozne pedagogije postigao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Beču, gdje je 2005. doktorirao iz pastoralne teologije na temu: »Mir je djelo pravde. Zauzimanje hrvatskih katoličkih biskupa za mir u ratu u Hrvatskoj (1991. – 1995.)«.

Od 1997. do 2000. bio je nadbiskupski tajnik, a od 2002. do početka 2011. vršio je službu generalnog tajnika pripremnog razdoblja Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Od 2002. do 2006. bio je nadbiskupski delegat za trajnu formaciju svećenika, a od 2006. do 2008. biskupski vikar za trajnu formaciju svećenika.

Od 2006. vrši službu biskupskog vikara za formaciju trajnih đakona, a od 2008. biskupskog vikara za laike i trajne đakone. Od 2004. vrši službu tajnika Prezbiterskog vijeća i Zbora savjetnika. Od 2006. je voditelj Đakonske pastoralne godine i Povjerenstva za studente laike koji se pripremaju za crkvene službe te član Nadzornog vijeća Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i član Vijeća za kler Hrvatske biskupske konferencije.

Od 2007. do 2009. bio je delegirani predsjednik Ekonomskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije. Godine 2007. imenovan je prvim ravnateljem Nadbiskupijskog pastoralnog instituta. Od 2005. vršio je službu pastoralnog pomoćnika u Župi sv. Nikole Tavelića u Kustošiji, a od 2007. u Župi sv. Mateja u Dugavama. Od 2009. do kolovoza 2013. bio je župnik Župe Blažene Djevice Marije, Kraljice mira u Granešinskim Novakima u Zagrebu.

Od jeseni 2013. urednik je Službenog vjesnika Zagrebačke nadbiskupije te vrši službu pastoralnog pomoćnika u Župi Bezgrešnoga začeća Blažene Djevice Marije, Malešnica-Oranice, u Zagrebu. Član je Croatian Church Trust-a (Hrvatskoga crkvenog kuratorija ili zaklade) u Londonu.

U rujnu 2014. završava sve službe u Zagrebačkoj nadbiskupiji te biva imenovan nacionalnim ravnateljem Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Kad nije službeno u inozemstvu, nedjeljom pastoralno pomaže u zagrebačkoj župi Prečko. (kta/ika)