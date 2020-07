Vatikan, 6. srpanj 2020.

Crkva je pozvana činiti djela milosrđa i naviještati evanđelje siromašnima – rekao je papa Franjo u nedjelju, 5. srpnja 2020. prije molitve Anđeoskog pozdravljenja na Trgu svetoga Petra. Evanđelje današnje liturgije Isus naviješta u tri dijela (Mt 11, 25-30) – rekao je Papa i istaknuo – Prije svega izgovara himan blagoslova i zahvalnosti Ocu, jer je objavio siromašnima i malenima tajne Božjega kraljevstva; potom otkriva prisan i jedinstven odnos koji postoji između Njega i Oca; i na kraju poziva da idemo k njemu i da ga slijedimo kako bismo našli spokoj.

Na prvom mjestu Isus hvali Oca, jer je tajne svojega Kraljevstva sakrio od „mudrih i umnih“ – rekao je Sveti Otac i objasnio – Tako ih naziva s velom prikrivene poruge, jer se takvima smatraju i zato imaju zatvoreno srce. Otajstva svojega Oca Isus objavljuje „malenima“, onima koji se s povjerenjem otvaraju njegovoj riječi spasenja, osjećaju potrebu za njim i sve od njega očekuju.

Isus potom tumači da je sve primio od Oca – rekao je papa Franjo i primijetio – Zove ga „moj Otac“, kako bi potvrdio jedinstvenost svojeg odnosa s njim. Naime, samo između Oca i Sina postoji potpun uzajamni odnos; jedan poznaje drugoga i jedan živi u drugom. No to je jedinstveno zajedništvo kao cvijet koji cvjeta da bi besplatno objavio svoju ljepotu i dobrotu. I evo, dakle, Isusovog poziva: „Dođite k meni…“. On nam želi darovati ono što crpi od Oca.

Kao što Otac daje prednost „malenima“, tako se Isus obraća „umornima i opterećenima“ – rekao je Papa i napomenuo – Dapače, svrstava se među njih, jer je „ponizna i blaga srca“; kao u prvom i trećem blaženstvu, o poniznima i siromašnima duhom; i o blagima (Mt 5,3.5). Isus sve to živi u potpunom posvećenju Ocu i od njega crpi svoj nauk koji naziva „jaram“ kao što se nazivao onaj jaram zakona i raznih učitelja.

Međutim, Isus obećava „sladak i lak“ jaram zbog dva razloga – rekao je Sveti Otac i protumačio – Zato što dolazi od Boga Oca i zato što je i On sam pod tim jarmom, kako bi ga nosio zajedno s nama. Tako Isus „blag i ponizan“, nije uzor za rezignirane, niti jednostavno žrtva, nego čovjek koji „srcem“ živi to stanje u potpunoj transparentnosti prema Očevoj ljubavi, to jest Duhu Svetom. On je uzor „siromašnih u duhu“ i svih drugih evanđeoskih blaženika koji izvršavaju Božju volju i svjedoče njegovo Kraljevstvo.

Utjeha koju Krist nudi umornima i opterećenima, nije samo psihološko olakšanje ili obilno darovana milostinja, nego radost siromašnih da su primili evanđelje i da su graditelji novoga čovječanstva – rekao je papa Franjo i dodao – To je poruka za sve ljude dobre volje koju Isus i danas upućuje svijetu koji se uzvisuje, koji postaje bogat i moćan, bez obzira na sredstva, te koji ponekad gazi ljudsku osobu i njezino dostojanstvo. I to je poruka Crkvi koja je pozvana činiti djela milosrđa i naviještati evanđelje siromašnima.

Neka Marija, najponiznija i najveća među stvorenjima, od Boga za nas izmoli mudrost srca, kako bismo znali njegove znakove razaznati u svojem životu i biti sudionici tih tajni koje su skrivene oholima, a objavljuju se poniznima – zaključio je Papa. (kta/rv)