Zagreb, 4. srpanj 2020.

Misnim slavljima u kapeli Corpus Domini u Zagrebu uoči i na svetkovinu apostolskih prvaka svetih Petra i Pavla, 28. i 29. lipnja svečano je u nazočnosti brojnih vjernika proslavljena 50. obljetnica svećeništva rektora ove kapele don Pavla Crnjca.

Na samom početku euharistije redovnica Družbe sestara Pohoda Marijina, redovničke kontemplativne zajednice koja živi i djeluje u kući u sklopu ove kapele cjelodnevnog euharistijskog klanjanja, recitacijom je prošetala kroz čitav svećenički život don Pavla.

Uz zlatomisnika, koji je misu slavio u misnom ruhu u kojem je prije pedeset godina slavio svoju mladu misu a koje je izvezeno posebnim vezom iz Rame, kraja odakle je potekao, koncelebrirao je župnik zagrebačke župe svetog Josipa vlč. Damir Ocvirk koji je i propovijedao.

Na početku propovijedi naglasio je da je imao čast propovijedati na različitim svečanostima, ali nikad nije ni bio, a kamo li propovijedao, na pedesetoj obljetnici nečijeg misništva. Rekao je kako je sestra u uvodnoj recitaciji izrekla cijeli život don Pave i napomenula da je okružen učenicima kojima je predavao u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji i Ženskoj općoj gimnaziji sestara milosrdnica u Zagrebu, a i on je bio jedan od njih šest i pol tisuća. Don Crnjac predavao mu je sociologiju, logiku i filozofiju.

„U nedjeljnom evanđelju Isus ističe da ako tko ljubi nešto više od njega nije ga dostojan. Tko je onda Isusa dostojan? Onaj tko se slobodno i potpuno opredijeli za Isusa. To je onaj tko si dobro posloži životne prioritete. Bez Boga se ne može ništa jer samo on nam može dati život vječni. Don Pavo je ovdje dugo. On se za ovim oltarom svakodnevno sjedinjuje s onim koji ga je pozvao da ga služi prije pedeset godina.

Euharistija, križ i Blažena Djevica Marija tri su važne stvari u životu svećenika. Samo onaj koji podnosi križ može biti oblikovan na sliku Isusa Krista. Tko odbacuje križ nije Isusa dostojan. Godine don Pave, za koje zahvaljujemo, obilježene su križem.

Teologija nas poučava da svećenik nastupa uime Isusa Krista. Za svećenika nema ljepšeg od euharistije, da može svoje ruke i tijelo posuditi Isusu Kristu, i nema ljepšeg od riječi ‘Ovo je tijelo i krv moja’. Svećenik uz Isusovo tijelo uzdiže i svoje tijelo i on jest uprisutnjenje Isusa Krista. Iza krhkog svećenikovog tijela krije se Isus. Nije nam to uvijek zbog ljudske grešnosti lako prepoznati. Svećenik je svet onda kada se zna sakriti iza Isusa Krista i kad svoju nesavršenost usavršuje u osobi Isusa Krista.

Blaženu Djevicu Mariju zazivamo kao majku svećenika. Svećenik zagledan u Bogorodicu zagledan je u Krista.

Don Pavo dok vam čestitamo zlatni jubilej želimo vam pouzdanje i snagu da možete svednevice uzimati svoj i Kristov križ. Želimo da uvijek pronalazite utjehu u Majci Božjoj koja vas vodi do svoga sina. Zahvaljujte što možete služiti Bogu i hrvatskom narodu. Hvala vam za sve što ste učinili na području poučavanja i ove euharistijske zajednice. Molimo da vas Gospodin učvrsti u vremenu što je pred vama.

Gledajući ova četiri anđela naslikana na zidu ove kapele primjećujem da kod prvog sve cvjeta, drugi i treći donose plod ruku, kruh i vino, a četvrti u rukama drži ulje kao znak dozrijevanja. I vi vlč. Pavo ulazite u fazu kad vam je potrebna smirena okrepa”, zaključio je propovijed vlč. Ocvirk.

Dobrotom i zalaganjem redovnica družbe Sestara Pohoda Marijina zlatomisniku je za ovu prigodu iz Rima stigao blagoslov pape Franje.

Na kraju euharistije, uime okupljenih braće i sestara te rodbine, slavljeniku je njegova sestra čestitala zlatnu obljetnicu misništva, a obitelj mu je darovala ručnik s vezom ramskog kraja.

Don Crnjac je družbi Sestara Pohoda Marijina darovao prigodni dar – monstrancu. Euharistiju je animirao kantautor Luka Balvan.

Proslava je nakon mise nastavljena druženjem i domjenkom u dvorištu kapele. (kta/ika)



foto