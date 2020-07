Split, 4. srpanj 2020.

Top ljestvica najtraženijih naslova u knjižarama Verbum u lipnju donosi deset vrijednih i zanimljivih preporuka za čitatelje, a na samom vrhu top ljestvice smjestila se topla životna priča o omiljenom svecu i najvećem čudotvorcu "Čudotvorac iz Padove. Roman o sv. Antunu Padovanskom" poljskog autora Jana Dobraczyńskog. Roman "Čudotvorac iz Padove" istančanim stilom govori o muškarcu plemićkoga porijekla, rođenu u veličanstvenu dvorcu, koji je imao sve što je potrebno da postigne položaj i ugled u društvu, u učenosti i – budući da je izabrao duhovni poziv – u crkvenoj hijerarhiji. Tomu se doista i posvetio i postao ugledan i učen pripadnik Reda regularnih kanonika sv. Augustina. No onda se jednoga dana taj muškarac, Fernando Bulhões, svega odrekao – svojega imena, ugode i mira – i zaputio se u bijeli svijet u jednostavnom habitu, s grubim sandalama na nogama, kao Antun, novi pripadnik male braće, sljedbenik siromaška iz Asiza, Franje.

Slijedi "Velika Biblija u stripu" najbolja i najkompletnija ilustrirana Biblija u atraktivnoj formi stripa. S više od 200 biblijskih pripovijesti koje donosi kronološkim slijedom ova vizualna odiseja, donosi uzbudljiv, napet, intrigantan i vjerodostojan prikaz povijesti spasenja, od Knjige Postanka do Knjige Otkrivenja. Gotovo 750 stranica punoga kolorita sadrže tisuće sjajnih ilustracija Sergia Cariella – svjetski priznatoga crtača stripova koji je među ostalim radio i za strip magnate Marvel i DC Comics. Zahvaljujući energičnu dizajnu, izraženoj igri pokreta, svjetla i sjene te izvrsnoj emocionalnoj karakterizaciji likova ovoga poznatog majstora stripa pred našim očima vjerno oživljava drevni svijet biblijske povijesti.

Na trećem mjestu je svjetski bestseler br. 1 - "12 pravila za život". Autor ovog bestselera je poznati klinički psiholog Jordan B. Peterson koji u ovoj iznimnoj knjizi nudi 12 jednostavnih, ali dubokih i mudrih pravila koje će svakome pomoći da dovede svoje misli, svoju osobnost i svoj dom u red i to ne pomoću površnih instant rješenja nego usvajanjem bitnih istina zajedničkih svim ljudima. Na najteža životna pitanja kao i ona o smislu i sreći života, Peterson odgovara izravno i sveobuhvatno, povezujući drevne mitove i tradicije, psihologiju, filozofiju i religiju sa zapanjujućim otkrićima najnovijih znanstvenih istraživanja. To čini na vrlo dojmljiv i jednostavan način, pišući s puno humora i s mnoštvom konkretnih primjera što sve knjigu čini zanimljivom i edukativnom tako da "12 pravila za život" sa zanimanjem čita najširi krug ljudi, neovisno o dobi, svjetonazoru i obrazovanju.

Četvrto mjesto top ljestvice zauzima izvanredna knjiga "Iz dubine naših srca" pape emeritusa Benedikta XVI. i kardinala Roberta Saraha. U vremenu u kojem se Katolička Crkva suočava s mnogobrojnim raspravama, papa emeritus Benedikt XVI. i kardinal Robert Sarah u ovoj knjizi cijeloj Crkvi nude jasnu poruku nade. Namijenjena je svim vjernicima, iskreno progovarajući o svećeništvu, naravi kršćanskoga poslanja i suvremenim duhovnim izazovima, njihova je knjiga snažna i duboko osobna - iz dubine njihovih srcā.

"Ljekaruša" fra Jure Marčinkovića je na petom mjestu top ljestvice. Ovaj poznati franjevac već se više od sedamdeset godina bavi ljekovitim biljem i pripravcima, proučava stare ljekaruše i recepte te ih sam dorađuje pomažući mnogim ljudima da ozdrave ili da im bude bolje. Iskustva i recepte s ljekovitim prirodnim pripravcima sažeo je u svojoj Ljekaruši u kojoj je skupio više od 1100 prirodnih recepata, provjerenih stoljetnom primjenom, za 136 bolesti i stanja, dajući praktične i razumljive savjete za ozdravljenje uz pomoć biljnih pripravaka i pravilne prehrane.

Slijedi knjiga "Gdje je Bog u doba koronavirusa" poznatog oksfordskog profesora Johna C. Lennoxa. U ovoj kratkoj, ali vrlo važnoj, dubokoj knjizi autor promišlja o koronavirusu u svjetlu različitih svjetonazora i pokazuje kako nam kršćanska vjera pomaže dati smisao ovoj krizi, ali i puno više od toga: ona nam daje sigurnu i čvrstu nadu koje se možemo držati u svim okolnostima.

Na sedmom mjestu je knjiga "Sveta Hildegarda i hrana kao lijek" autora Wigharda Strehlowa koji je na jednomu mjestu sabrao spoznaje o hrani te savjete i recepte utemeljene na spisima sv. Hildegarde. Prvi dio knjige bavi se posebnom ljekovitom snagom hrane te opisuje korisna i štetna svojstva brojnih prehrambenih namirnica, a u drugomu dijelu knjige nalazi se više od 300 najrazličitijih recepata koji se temelje na medicinskim i kulinarskim savjetima svete Hildegarde, a koje je dr. Strehlow iz njezinih spisa sabrao i na praktičan način, prikladan suvremenomu čovjeku uobličio nazvavši ih jednostavno: Hildegardina kuhinja. Ova jedinstvena knjiga sa sveobuhvatnim uputama o prehrani sv. Hildegarde bit će od pomoći i praktične koristi mnogima koji traže savjete o hrani i zdravlju kao i o načinima priprave zdravih i ukusnih jela.

Na osmom mjestu je poticajna knjiga "Mali put pouzdanja i ljubavi" poznatoga autora o. Jacquesa Philippea koji čitatelju u ovoj knjizi duhovnim razmatranjima i tumačenjima tekstova sv. Male Terezije otkriva taj mali put. Vjerno prenoseći misao svete Male Terezije u naše vrijeme i okolnosti te učeći nas prihvatiti sebe onakvima kakvi jesmo, ova nadahnjujuća knjiga odličan je lijek protiv perfekcionizma i siguran izvor zdrave kršćanske duhovnosti primjenjive u svim životnim situacijama.

Višestruko nagrađivani bestseler "Granice. Kada reći "da", kako reći "ne" i preuzeti nadzor nad svojim životom" autorskog dvojca Henryja Clouda i Johna Townsenda je na devetom mjestu top ljestvice. Granice su međe našega osobnog posjeda koje nas definiraju i ukazuju na to gdje mi završavamo, a počinje netko drugi. One su nevidljive linije koje utječu na sva područja našega bića – u fizičkomu, emocionalnom i duhovnom smislu. Na temelju psihologije i kršćanskoga svjetonazora autori raskrinkavaju najraširenije mitove i grizodušje koje osjećamo kada s punim pravom pokušavamo postati autonomni: osjećaj da smo sebični, da nismo poslušni, da će nas drugi povrijediti zbog naših granica ili da ćemo druge povrijediti – sve su to lažne poruke krivo izgrađene savjesti. Dr. Henry Cloud i dr. John Townsend u ovoj knjizi donose deset zakona o granicama koji će vam pomoći unijeti novu radost i zdrave granice u svoje odnose. Otkrijte kako vam zdrave granice mogu pružiti slobodu da djelujete kao samostalan, velikodušan i sretan pojedinac — kao cjelovita i ispunjena osoba.

Posljednje mjesto top ljestvice zauzela je jedinstvena knjiga pape Franje "Vjerujem, vjerujemo" u kojoj jednostavnim i razumljivim jezikom tumači drevnu kršćansku molitvu Vjerovanja koja na sažet i pročišćen način sadrži životvornu limfu kršćanske vjere. Nakon što je protumačio redak po redak Očenaš i Zdravo, Marijo, u ovomu trećem razgovoru s don Marcom Pozzom papa Franjo progovara tako o istinama vjere, o nadi i ljubavi sadržanima u Vjerovanju – Apostolskomu simbolu. Ovaj poticajni razgovor pretočen u knjigu puno je više od teološkoga promišljanja, riječ je o razmjeni misli koja hrani kršćanski život, pomažući da u svakodnevici osvijestimo i živimo egzistencijalno, jednostavno, a ipak duboko značenje činjenice da smo djeca Božja, kao i značenje prijateljstva s braćom u vjeri te s cijelim čovječanstvom.

