Vatikan, 3. srpanj 2020.

Tijekom posebne skupštine koja se održala putem interneta od 26. do 29. lipnja 2020. osnovana je Amazonska crkvena konferencija, novo tijelo koje će biti djelotvorno sredstvo za provedbu mnogih prijedloga koji su proizišli iz posebne Sinode o Panamazoniji koja se u listopadu prošle godine održala u Vatikanu. To tijelo treba postati most koji će pokretati druge mreže i društveno-ekološke crkvene inicijative na kontinentalnoj i međunarodnoj razini – stoji u priopćenju.

Odabir datuma osnivanja Konferencije nije slučajan. Naime, 29. lipnja slavi se blagdan Petra i Pavla koji potvrđuje poziv tog novog tijela da se stavi u službu Crkve, njezine proročke službe i njezinog misionarskog djelovanja. Čini se da je nastajanje te crkvene konferencije čin nade, ujedinjen s naukom pape Franje koji je izbliza pratio sav taj proces. No ne samo to; Amazonska crkvena konferencija u ova, za jedinstvo teška i posebna vremena, želi biti konkretni prijedlog dok pandemija snažno pogađa panamazonske krajeve i područja na kojima vlada nasilje, isključivanje, a smrt prijeti narodima koji tamo žive, te zahtijeva hitno i neizbježno cjelovito obraćenje.

Struktura novoga tijela posebno odražava jedinstvo u različitosti Crkve i njezin poziv na sve veću sinodalnost. Kardinal Claudio Hummes, umirovljeni nadbiskup São Paula, u Brazilu, izabran je za predsjednika; za potpredsjednika je izabran biskup David Martínez de Aguirre Guinea, apostolski vikar Puerta Maldonada, u Peruu. Također su izabrani članovi izvršnog odbora i predstavnici drugih crkvenih tijela, mreža, organizacija i djela, kao i predstavnici domorodačkih naroda.

Na taj su se način spojile dvije stvarnosti koje su proizišle iz posebne sinode za Amazoniju. Prva, o kojoj je riječ u završnom dokumentu, traži da se osnuje novo biskupsko tijelo koje će promicati sinodalnost među Crkvama panamazonskih krajeva, koje će pomoći opisati lice panamazonske Crkve i koje će se i dalje zauzimati za pronalaženje novih putova evanđeoskog poslanja. Drugu je izrazio papa Franjo u apostolskoj post-sinodskoj pobudnici „Querida Amazonia“, i ona želi da se pastiri, Bogu posvećene osobe i vjernici laici Amazonije zauzimaju za primjenu sinodskih radova. (kta/rv)