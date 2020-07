Rim, 1. srpanj 2020.

Molim odgovorne da shvate ozbiljno stanje zemlje – snažan je apel apostolskoga vikara za južnu Arabiju, koji ne vidi rješenje za Jemen u kojemu nema stabilnoga primirja. Rat u toj zemlji traje od 2015. godine, a stanovništvo je danas umorno i izgladnjelo.

Potpuni gospodarski kolaps – prema tomu ide Jemen zbog velikih rezova na međunarodnoj humanitarnoj pomoći, slabe pomoći emigranata iz inozemstva, oslabljenja valute i pandemije koronavirusa. U toj najgoroj humanitarnoj krizi na svijetu više je od dva milijuna djece neishranjeno – ističe UNICEF – a 6600 djece u dobi do pet godina moglo bi do kraja godine umrijeti zbog uzrokā koji se mogu spriječiti.

Riječ je o krizi bez presedana – istaknuo je Mark Lowcock, glavni dotajnik za humanitarna pitanja i koordinator humanitarne pomoći Ujedinjenih naroda (OCHA), upućujući donatorima apel da ponovno počnu slati financijsku pomoć. Cijene hrane u posljednja su se dva tjedna povećale za 10 do 20%. Bez nove pomoći snažne valute to će se stanje još pogoršati, a novac koji šalju jemenski građani iz inozemstva mogao bi se smanjiti za 50 do 70% otkako je koronavirus počeo utjecati na opće gospodarstvo.

Takva je stvarnost, ali valja gledati dalje – ukratko je poruka koju je u razgovoru za Radio Vatikan uputio biskup Paul Hinder, apostolski vikar za južnu Arabiju. Prema informacijama koje imam – objasnio je – mogu reći da je uglavnom istina to što kažu Ujedinjeni narodi, i odgovara ružnoj jemenskoj stvarnosti. Ali, možda bi trebalo dodati ono što se ne vidi. Ne nedostaje toliko novac, jer susjedne su zemlje spremne donirati, ili su već dale pomoć. Glavni je problem taj što nedostaju pouzdane strukture i mreže unutar zemlje koje bi dostavile pomoć.

Biskup je pritom istaknuo uništene zdravstvene strukture u zemlji, u više od 50% slučajeva, te nesigurnost koja otežava transport, a katkada ga čini i nemogućim. Podjela zemlje na najmanje tri dijela, gotovo tri različite jurisdikcije, – primijetio je biskup – čini još težom djelotvornu i koordiniranu pomoć, a bez primirja među zaraćenim strankama, unutarnjim i vanjskim, sve će humanitarne intervencije biti, barem djelomično, paralizirane.

Nakon te gorke tvrdnje slijedi molitva. Ja sa svoje strane – rekao je biskup – mogu jedino zazvati Kraljicu mira, da moli za Jemen, i ponajviše da oni koji su odgovorni shvate ozbiljnost i težinu situacije unutar i izvan Jemena. Još ni danas ne vidim kako se može riješiti takvo stanje; brojne su organizacije koje nastoje učiniti sve moguće za stanovništvo, iako ono što se može učiniti u Adenu, neće biti moguće u Sani i obratno. To je drama te „raskomadane“ zemlje – napomenuo je biskup Hinder te istaknuo da je bitno da se uspostave sigurnost i stabilnost, kako bi nevladine organizacije koje surađuju s Crvenim polumjesecom, jedinim koji aktivno djeluje, mogle biti potpuno aktivne. (kta/rv)