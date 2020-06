Šibenik, 30. lipanj 2020.

U jeku priprema Velikoga jubileja proslave 50 godina od kanonizacije sv. Nikole Tavelića, Šibenčani, a i svi drugi imaju priliku ponovno produbiti svečevu poruku kroz riječi biskupa Srećka koje je izrekao u ratnim godinama (1991.-1995.).

Izdavačka kuća „Teovizija“ u sunakladništvu samostana „Sv. Franjo Asiški“ franjevaca trećoredaca glagoljaša u Krku objavila je knjižicu „Poruke sv. Nikole Tavelića 'našeg sugrađanina'“. Riječ je o pet propovijedi koje je o svečevu blagdanu od 1991. do 1995. godine izrekao tadašnji šibenski biskup Srećko Badurina. Izdanje je uredio Antun Badurina.

U predgovoru, krčki biskup Ivica Petanjak naglašava, kako se u tim propovijedima, odnosno kako ih priređivač naziva porukama „zrcale misli i srce samog biskupa Srećka, koji svetom Nikoli Taveliću prilazi kao Hrvatu, šibenskom sugrađaninu, redovniku franjevcu i svećeniku, a nadasve kao kršćaninu i mučeniku koji je svojim kršćanskim uvjerenjem i herojskom hrabrošću sve do mučeništva proslavio Boga, ali i sebe i sve one kojima je na bilo koji način pripadao po narodu, rodu, gradu, zvanju i pozivu“. Biskup Ivica daje osvrt na svaku od propovijedi, te šalje poruku čitatelju „pročitat ćeš ove poruke u jednom dahu, i poželjet ćeš ih opet čitati i prečitavati, i makar su odaslane u točno određeno vrijeme i u određenim okolnostima, vrijede za sva vremena i za svakog čovjeka, kao što to vrijedi Kristovo evanđelje koje je svevremensko i koje duboko proživljeno prožima svaku od ovih poruka“.

A što nam to poručuje biskup Srećko? Kao svojevrsni uvod u „Pismu vjernicima u povodu čestote obljetnice mučeničke smrti sv. Nikole Tavelića“ u kojem biskup Srećko 5. studenog 1991. piše „svetog mučenika častimo krvlju obliveni. Tko je mogao zamisliti takav program za njegov Jubilej!“ Na to pismo, nastavlja se prva propovijed o svečevu blagdanu, 14. studenoga 1991. u kojoj biskup u svetištu sv. Nikole u Šibeniku između ostaloga upozorava „čini se da se opet uspostavlja jedno sudište. Sudi se istini“. Ta propovijed je simbolični naslovljena „Svjedočiti istinu“.

Druga propovijed „Tko će optužiti izabranike Božje“ izrečena je dvije godine kasnije na istome mjestu, biskup u duhu evanđelja podsjeća kako je „nositi svoj križ svaki dan, uzimati ga iznovice svaki dan, suprotno od trčati samo za ugodnim, postaviti kao pravilo života užitak, lagodnost, bez obzira na moralnost, na poštenje, na smislenost“. „Prisno prijateljstvo s Kristom“ naslov je treće propovijedi od 14. studenoga 1994. u kojoj biskup ukazuje na Isusove riječi „Vi ste moji prijatelji“, te naglašava kako je to „nešto sasvim osobno, sasvim intimno“. Iz 1995. godine u knjizi su dvije propovijedi. U prvoj na sam blagdan sv. Nikole u šibenskom svetištu, propovijed je naslovljena „Širenje i sužavanje vjere“. Posebno je progovorio o Nikolinoj revnosti za širenje vjere, te „poslušnosti i vjernosti učitelju Isusu Kristu i tom vjerovjesničkom pozivu koji je primio i koji je slijedio“. Posljednju iz niza poruka „Gubitnik može postati dobitnik“ biskup srećko je izrekao 19. studenoga na proslavi sv. Nikole Tavelića u Lišanima, pokraj srušenog svetišta sv. Nikole Tavelića, ispred zapaljene župne kuće. Govoreći o ratnim stradanjima, biskup je upitao je li gubitak može biti dobitak? „Gubitak se pretvara u dobitak ako nas sve to stradanje ne rastavi od ljubavi Kristove, ako to prihvatimo kao i sveti mučenik Nikola Tavelić, kao način na koji se potvrđuje i učvršćuje vjernost prema Kristu; ako to nosimo u sebi kao odgovor na poziv Kristov: ?Tko želi biti moj učenik, neka uzme križ svoj danomice i neka ide za mnom'“. (kta/m.b.)