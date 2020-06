Slavonski Brod, 30. lipanj 2020.

Na poziv domaćeg župnika Ivana Lenića, slavonskobrodskog dekana u nedjelju, 28. lipnja 2020. na uočnicu svetkovine apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla, u župi i svetištu Gospe Brze Pomoći u Slavonskom Brodu večernje Misno slavlje predvodio je mons. dr. Juraj Batelja, kanonik i postulator kauze bl. Alojzija Stepinca. Pri kraju Mise on je predstavio svoju najnoviju knjigu “Žrtve obavijene šutnjom - Svjedočanstva patnika s Križnoga puta” koja donosi svjedočanstva 15 preživjelih sudionika Križnoga puta.

Citirajući bl . Alojzija Stepinca, koji je ustvrdio da će se, kada se otkriju sva silna grobišta, svijet zgranuti što je u 20. st. pobijeno toliko nevinih ljudi, posvjestio je da pred nama, u zemlji leže stotine tisuće mrtvih i obijenih bez suda i krivnje. „To u nama ne smije izazivati osvetu ili mržnju na one koje su to zlo učinili, nego se moramo moliti za njihovo obraćenje, ali se ne smijemo odreći žrtava tolikih nevino pobijenih. Znakovito je da je na Jazovki kod prvoga pohoda bilo najviše vjernika iz Slavonije. Gore su velike jame, tisuće ljudi pobijenih i šutnjom obavijenih. Zahtijevaju i traže da budu pokojeni. To je u skladu naše vjere. Njih ne častimo, niti ih se spominjemo radi političkih opredijeljenosti, nego jer su to ljudi koji su imali dušu, i koji su ubijeni iz mržnje“ rekao je među ostalim mons. Batelja. Podsjetivši na želju predsjednika Tuđmana da se žrtvama u Jasenovcu od 1945. do 1951. s križnog puta tu dovedenih i ubijenih, (koje hrvatske vlasti ignoriraju), kao i žrtvama Domovinskog rata podigne spomen obilježje na kraju je poručio: „To je inicijativa hrvatskog pomirenja koja je naišla na veliki otpor u hrvatskoj javnosti. Neka nas primjer sv. Petra i Pavla, napose susret Isusa s Petrom, podsjeti da ne bježimo, jer naša djeca imaju pravo biti poučena u vjeri. Imamo pravo na sveti prostor i u javnom životu, imamo pravo priznati da smo vjernici Isusa Krista Sina Božjega. Čitajući ovu knjigu želim da bolje upoznate hrvatsku povijest od 1945. na dalje koja je bila sakrivana i prikrivana i u školi i u vojsci i u javnosti. Pobrinimo se da uz milost Božju izgradimo bolje vrijeme i sretniju budućnost i Crkvi i hrvatskoj državi“. (kta/b.l.)



