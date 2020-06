Sarajevo, 29. lipanj 2020.

Na svetkovinu sv. Petra i Pavla, 29. lipnja 2020. nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić zaredio je jedanaestoricu đakona za svećenike tijekom Euharistijskog slavlja u katedrali Srca Isusova u Sarajevu. Kardinal Puljić zaredio je za svećenike sedmoricu đakona Vrhbosanske nadbiskupije i četvoricu đakona Franjevačke provincije Sv. Križa Bosne Srebrene: vlč. Josipa Antukića, vlč. Marina Babića, vlč. Vedrana Ćosića, vlč. Sandra Jurešića, vlč. Jadranka Kurta, vlč. Marcela Tunjića i vlč. Antu Ljulju koji je svoju formaciju završio u Nadbiskupijskom misijskom međunarodnom sjemeništu „Redemptoris Mater“ u Sarajevu te fra Nikolu Neimarevića, fra Vinćenca Kajtazija, fra Stjepana Antolovića i fra Stjepana Lukaševića.

Kardinal Puljić predvodio je Misno slavlje u zajedništvu s apostolskim nuncijem u Bosni i Hercegovini mons. Luigijem Pezzutom i s nadbiskupom koadjutorom vrhbosanskim i apostolskim upraviteljem Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomom Vukšićem te uz koncelebraciju provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Joze Marinčića i još oko 60 svećenika među kojima su bili poglavari i profesori ređenika te župnici župa iz kojih dolaze ređenici. Na Svetoj misi sudjelovali su roditelji, braća, sestre i rodbina ređenika, redovnice raznih kongregacija, župljani iz rodnih župa ređenika i drugi vjernici. Asistenciju kod oltara i liturgijsko pjevanje animirali su kolege ređenika - bogoslovi iz tri bogoslovna sjemeništa u Sarajevu.

Na početku Mise nadbiskup Vukšić podsjetio je da kardinal Puljić toga dana obilježava zlatni jubilej – 50 godina svećeničkog ređenja te pročitao čestitku koju je tim povodom uputio Sveti Otac papa Franjo. Također je čestitao svim svećenicima koji toga dana slave obljetnicu svoga ređenja i poželio da nastave „sretno služiti Gospodinu, oltaru i braći ljudima“.

Čestitkama pape Franje pridružio se i nuncij Pezzuto koji je izrazio radost da zlatomisnik Puljić na obljetnicu svoga svećeničkog ređenja ima prigodu zarediti nove svećenike kojima će ostati u sjećanju po tome što je njihov zareditelj upravo na toj Misi proslavio svoj zlatni svećenički jubilej.

Uvodeći u Misno slavlje kardinal Puljić zahvalio je Gospodinu za dar svećeništva napominjući da toga dana slavi svoju 21.850 Misu od dana kada je zaređen. Preko nuncija Pezzuta zahvalio je papi Franji na njegovoj čestitci i svima koji su mu čestitali taj jubilej i koji tom prigodom mole za njega. „Započinjući ovu Svetu misu, želim da svi Bogu zahvalimo za to veliko povjerenje koje je Isus dao svojim učenicima da vrše najsvetije čine“, kazao je kardinal Puljić koji je pozdravio sve prisutne te uputio čestitku svima svećenicima koji su zaređeni upravo na svetkovinu sv. Petra i Pavla, a čestitao je i imendan svima koji nose ime ovih apostolskih prvaka. Pozdravio je i sve koji su Misu pratili putem radio valova Radio Marije Bosne i Hercegovine. „Želim da danas doživimo istinski svim srcem zahvalu Bogu što danas imamo jedanaest ređenika za prezbitere. Neka Gospodin primi naše molitve i zahvale iz skrušenog srca i žive vjere“, pozvao je kardinal Puljić sve okupljene.

Nakon što su, poslije misnih čitanja, rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu preč. Zdenko Spajić, prvi meštar Franjevačke bogoslovije u Sarajevu fra Danijel Nikolić i rektor Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa „Redemptoris Mater“ u Sarajevu preč. Michele Capasso predstavili ređenike te rekli da „Majka Crkve ište da ih zaredi za službu prezbitera“ i zajamčili da ih „kršćanski puk koji je pitan i odgovorne osobe koje su izrazile svoje mišljenje smatraju dostojnima“, kardinal Puljić uputio je prigodnu propovijed.

Obraćajući se na početku homilije ređenicima, podsjetio je da činom ređenja preuzimaju „najsvetije i najljepše povjerenje koje Sveta Crkva, primivši od Isusa Krista to poslanje, danas polaganjem mojih ruku vama predaje – a to je slaviti Euharistiju“. Potaknuo ih je da nikada ne zaborave da, pristupajući oltaru, čine ono što je Isus na Posljednjoj večeri učinio rekavši: „Ovo činite meni na spomen“. „Jasno da ćete nekad biti umorni, bolesni, neraspoloženi, nekad pomalo i u svojoj slabosti doživljavat ćete svoju grješnost... Svaki put neka vam to bude 'jedina Misa'. Ja sam Bogu zahvalan da sam to primio od onih koji su me odgajali, da sam svaki put pristupajući oltaru pobudio o sebi svijest da činim nešto neponovljivo, najsvetiji čin na zemlji. Ako budete vi tako radili, uvjeren sam da ćete, poput sv. Petra koji je ispovjedio 'Ti si Krist, Sin Boga živoga', i vi živjeti i imati posebnu naklonost Dobrog Pastira – Velikog Svećenika“, kazao je kardinal Puljić.

Progovorivši o opasnostima današnjice koja često ignorira sve sveto „sustavnim raskršćanjenjem javnog mnijenja i lokalnih zajednica“, upozorio je svećenike da neće ustrajati u svom pozivu ako ne budu stalno ispovijedali vjeru poput Petra, svjesni da Bog u njih ima povjerenja. „Živite radosno to poslanje! To je posebno Božje povjerenje“, kazao je kardinal Puljić upućujući zahvalu Bogu što je doživio da, ispovijedajući druge, Bog djeluje po njegovoj smrtnosti i grješnosti dijeleći milost nutarnjeg mira.

Podsjetivši da danas Crkva slavi svetkovinu sv. Petra i Pavla, kardinal Puljić kazao je da su oni bili svjedoci uskrslog Krista, za kojeg su položili živote – Petar skončavši na križu, a Pavao od mača. „Često sam bolno iskusio što znači trpjeti za Isusa Krista. Nije to jednostavno, to ljudska snaga ne može. To može jedino milost Božja“, kazao je kardinal Puljić upozorivši da u životu postoje mnogi koji će pokušati svećenike „sputati, smesti i odvući“ od njihovog poslanja. „Hoćete li imati nutarnje rasvjetljenje i snagu Duha da se ne date sputati verigama javnog mnijenja, verigama politike, verigama strasti koje zarobljavaju?“, zapitao je kardinal Puljić podsjetivši ređenike da im svetim redom Bog daje snagu Duha Svetoga kako bi se mogli oduprijeti svim izazovima i sablaznima. Istaknuo je da se u mnogima urušava vjera upravo zato što su tu vjeru zatajili oni koji je trebaju svjedočiti. Ohrabrio ih je kazavši da na svoj svećenički jubilej „doživljava najljepši dan“ jer može njih jedanaestoricu zarediti za svećenike, dijecezanske i franjevačke, u kojima vidi „produženje života ove Crkve“. Potaknuo je sve da apostolske prvake osobito mole za mjesnu Crkvu, ali i za „Crkvu u malome“ – obitelj iz koje smo došli, „majčinsko srce koje nas je devet mjeseci nosilo pod svojim srcem i onu kolijevku u kojoj smo odnjihani i onu obiteljsku kuću u kojoj smo othranjeni, ali i u vjeri odgajani“. „Bože, daj nam po zagovoru Petra i Pavla sačuvati tu Crkvu u malome koju ova ideologija želi uništiti, da imamo hrabrosti ne prepasti se ni mass-medija niti javnog političkog mnijenja nego da sačuvamo to gnijezdo vjere, to prvo sjemenište“, riječi su kardinala Puljića.

Kardinal Puljić naglasio je i važnost ljubavi u pastoralnom djelovanju prema „malom čovjeku koji želi opstati“, kako bi doživio da nije prezren. Upozorio je i na opasnost današnjeg svjetonazora u kojem se čovjek vrjednuje kroz materijalnu dobit, koja, kako je naglasio, ljudima treba služiti, a ne da joj se robuje. Pozvao je misnike da nove svećenike prime kao braću, da ih ne pokvare zlim navikama, nego da ih ohrabre u vjernosti i postojanosti. Bogoslove je ohrabrio da ne gledaju na ljudske dimenzije jer „Isus je onaj koji te pita, i ti Isusu odgovaraš; 'Ti si Krist, Sin Boga živoga'“. Rodbinu ređenika pozvao je da mole za njih kako bi ustrajali.

Na kraju propovijedi kardinal Puljić uputio je otvorenu zahvalu svima koji su mu pomogli na putu svećeništva: roditeljima koji su ga donijeli na svijet, svećeniku koji ga je krstio, svima koji su ga odgajali u vjeri, đakovačkom biskupu mons. Stjepanu Bäuerleinu koji ga je zaredio za svećenika Banjolučke biskupije, sv. papi Ivanu Pavlu II. koji ga je zaredio za biskupa. Zahvalio je i velikom broju onih koji su za njega molile te i sada mole ističući da za njih prikazuje Svetu misu jer su za njega oni „bili blagoslov“.

Nakon homilije uslijedio je sam obred ređenja tijekom kojeg su ređenici obećali cijelog života vršiti službu svećeništva, obavljati službu riječi u propovijedanju evanđelja i izlaganju katoličke vjere, pobožno i vjerno slaviti otajstva prema predaji Crkve te se posvećivati Bogu za spasenje ljudi. Dok su svi u katedrali pjevali Litanijske prošnje, ređenici su ležali prostrti na tlu. Zatim je uslijedio najvažniji čin ređenja kada je kardinal Puljić položio ruke na glavu svakog od ređenika moleći u tišini. Zbog aktualne pandemije koronavirusa drugi biskupi i svećenici nisu polagali ruke na glave ređenika kao znak zajedništva. Pošto je izmolio molitvu ređenja, kardinal Puljić pomazao je svetim uljem dlanove svakog ređenika i svakom od njih predao hostije i kalež te stiskom ruke dao znak mira. Potom je uslijedila euharistijska služba, a novozaređeni svećenici zauzeli su mjesto za oltarom pokraj kardinala Puljić na slavlju svoje prve Svete mise.

Na kraju Svete mise kardinal Puljić podijelio je novim svećenicima svjedodžbe o ređenju te dao prigodne darove vrhbosanskim svećenicima i svećenicima franjevcima koji slave srebrni i zlatni svećenički jubilej, a djeluju na teritoriju vrhbosanske nadbiskupije.

Prije nego što je kardinal Puljić blagoslovio sve nazočne, mladomisnici su svima podijelili svoj mladomisnički blagoslov.



Za svećenike su zaređeni:

Za Vrhbosansku nadbiskupiju:

VLČ. JOSIP ANTUKIĆ

Josip je sin Ivana i Ane r. Ćavara, rođen 17. listopada 1995. godine u Žepču. Dolazi iz župe sv. Ivana Krstitelja u Lug-Brankovićima, gdje je kršten i krizman. Sjemenište i gimnaziju je završio u KŠC-u Travnik, a filozofsko-teološki studij na KBF-u Univerziteta u Sarajevu. Za đakona je zaređen 1. prosinca 2019. Mladu misu slaviti će 9. kolovoza 2020. u župi sv. Ivana Krstitelja u Lug-Brankovićima.

VLČ. MARIN BABIĆ

Marin je sin Mate i Jele r. Bošnjak, rođen 8. lipnja 1996. godine u Žepču. Dolazi iz župe sv. sv. Leopolda Bogdana Mandića u Maglaju, kršten je u župi sv. Ivana Krstitelja u Lug-Brankovićima a krizman u župi Maglaj. Sjemenište i gimnaziju je završio u KŠC-u Travnik, a filozofsko-teološki studij na KBF-u Univerziteta u Sarajevu. Za đakona je zaređen 1. prosinca 2019. Mladu misu slaviti će 19. srpnja 2020. u župi sv. Leopolda B. Mandića u Maglaju.

VLČ. VEDRAN ĆOSIĆ

Vedran je sin Rafaila i Zorice r. Badrov, rođen 21. rujna 1995. u Novoj Bili. Dolazi iz župe sv. Ante Padovanskog u Busovači, gdje je kršten i krizman. Završio je Srednju medicinsku školu u KŠC-u Sarajevo a filozofsko-teološki studij na KBF-u Univerziteta u Sarajevu. Za đakona je zaređen 1. prosinca 2019. Svećeničko ređenje 29. lipnja 2020. u katedrali Presv. Mladu misu slaviti će 26. srpnja 2020. u župi sv. Ante Padovanskog u Busovači.

VLČ. SANDRO JUREŠIĆ

Sandro je sin Jakova i +Jelene r. Marković, rođen 12. svibnja 1995. u Zenici. Dolazi iz župe sv. Josipa u Zenici, gdje je također kršten i krizman. Sjemenište i gimnaziju je završio u KŠC-u Travnik, a filozofsko-teološki studij na KBF-u Univerziteta u Sarajevu. Za đakona je zaređen 1. prosinca 2019. Mladu misu slaviti će 25. srpnja 2020. u župi sv. Josipa u Zenici.

VLČ. JADRANKO KURT

Jadranko je sin Zdravka i Anđe r. Lauš, rođen 14. siječnja 1996. u Novoj Bili. Dolazi iz župe Presv. Trojstva u Novom Travniku. Kršten je u župi Sv. Duha u Novoj Bili a krizman u župi Presv. Trojstva u Novom Travniku. Završio je srednju školu za cestovni promet u Novom Travniku a filozofsko-teološki studij na KBF-u Univerziteta u Sarajevu. Za đakona je zaređen 1. prosinca 2019. Mladu misu slaviti će 2. kolovoza 2020. u župi Presv. Trojstva u Novom Travniku.

VLČ. MARCEL TUNJIĆ

Marcel je sin +Ive i Kate r. Mađar, rođen 3. veljače 1996. u Čapljini. Dolazi iz župe sv. Ante Padovanskog u Vukanovićima. Kršten je u župi sv. Ilije proroka u Stocu a krizman u župi sv. Ante Padovanskog u Vukanovićima. Sjemenište i gimnaziju je završio u KŠC-u Travnik, a filozofsko-teološki studij na KBF-u Univerziteta u Sarajevu. Za đakona je zaređen 1. prosinca 2019. Mladu misu slaviti će 1. kolovoza 2020. u župi sv. Ante Padovanskog u Vukanovićima.

VLČ. ANTE LJULJ

Anto Ljulj rođen je 30. travnja 1987. u Splitu. Godine 2003. upoznao je Neokatekumenski put u Splitu gdje je sazrijevao njegov svećenički poziv. U rujnu 2011. ušao je u sjemenište „Redemptoris Mater“ u Vogošći. Filozofske i teološke studije započeo je i završio na KBF-u u Sarajevu, gdje je diplomirao 9. studenog 2017. te postigao zvanje magistra teologije. Primljen je za kandidate za đakonat i prezbiterat 7. travnja 2016. od kardinala Puljića. U službu čitača postavljenje 6. travnja 2017. od biskupa mons. Pere Sudara, a u službu akolita u crkvi Sv. Majke Terezije u Vogošći od kardinala Puljića. Proveo je tri godine u pastoralnoj praksi u Danskoj, Hrvatskoj i Srbiji. Za đakona ga je 16. studenoga 2019. u sarajevskoj katedrali zaredio kardinal Puljić.

Za Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu:

FRA NIKOLA NEIMAREVIĆ

Fra Nikola je sin Franje i Jele r. Petrušić, iz župe Guča Gora. Rođen je 15. 12. 1987. u Travniku. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Travniku, te dvije godine Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu. Nakon toga odlučuje se za franjevački poziv. Postulaturu završio u Visokom, Novicijat u Livnu. Diplomirao je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu 2019. Svečane zavjete položio 2017. Primio je službe lektorata i akolitata. Za đakona je zaređen 1. 6. 2019. na Franjevačkoj teologiji. Đakonski praktikum obavio u župama u Tuzli i Podmilačju.

FRA VINĆENC KAJTAZI

Fra Vinćenc je sin +Pjetera i Tone r. Pecolaj, iz župe Zym (Republika Kosovo). Rođen je 24. 6. 1991. u Prizrenu. Osnovnu školu i srednju strukovnu završio je u Posušju i Kreševu. Nakon toga odlučuje se za franjevački poziv. Postulaturu završio u Visokom, Novicijat u Livnu. Diplomirao je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu 2019. Svečane zavjete položio 2017. Primio je službe lektorata i akolitata. Za đakona je zaređen 1. 6. 2019. na Franjevačkoj teologiji. Đakonski praktikum obavio u župi Sv. Franje Asiškog u Šikari.

FRA STJEPAN ANTOLOVIĆ

Fra Stjepan je sin Žarka i Nade r. Andrić, iz župe Osova. Rođen je 30. 3. 1993. u Zenici. Osnovnu školu i Gimnaziju je završio u Žepču. Nakon toga odlučuje se za franjevački poziv. Postulaturu završio u Visokom, Novicijat u Livnu. Diplomirao je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu 2020. Svečane zavjete položio 2018. Primio je službe lektorata i akolitata. Za đakona je zaređen 1. 12. 2019. u sarajevskoj katedrali. Đakonski praktikum obavio u župi Sv. Ilije proroka u Zenici.

FRA STJEPAN LUKAŠEVIĆ

Fra Stjepan je sin Mate i Đine r. Gajić, iz župe Brestovsko. Rođen je 11. 12. 1993. u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Brestovskom. Nakon osnovne škole odlučio se za franjevački poziv. Gimnazije je završio u Visokom i Busovači. Postulaturu završio u Visokom, Novicijat u Livnu. Diplomirao je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu 2020. Svečane zavjete položio 2018. Primio je službe lektorata i akolitata. Za đakona je zaređen 1. 12. 2019. u sarajevskoj katedrali. Đakonski praktikum obavio u župi Bl. Alojzija Stepinca u Orašju.

(kta)



