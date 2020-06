Kakanj, 29. lipanj 2020.

U ponedjeljak, 29. lipnja 200. župa Zgošća- Kakanj proslavila je svoj 100. rođendan i svoj patron – Sv. Petra i Pavla. Tom prigodom svečano Misno slavlje predslavio je preč. Mladen Kalfić, kancelar Vrhbosanske nadbiskupije. Uz predvoditelja Misnog slavlja preč. Kalfića u koncelebraciji je bilo 10-ak svećenika. Na početku euharistije nazočne je pozdravio župnik vlč. Žarko Vujica. Osim pozdrava, uputio je riječi zahvale svim svećenicima i sestrama koje su tu djelovali i djeluju te se spomenuo onih koji su sada u vječnosti.

U prigodnoj homiliji preč. Kalfić podsjetio je kako župa Sv. Petra i Pavla u Kaknju ima dvostruki razlog za slavlje – prvi je svetkovina zaštitnika, a drugi 100. godišnjica župne zajednice, te je kazao kako su se okupili da bi Trojedinom Bogu i apostolskim prvacima zahvalili za sve darove – naravne i nadnaravne – kojima su kroz stoljeće obasipali ljude župe Zgošća-Kakanj.

„Sto godina je respektabilan jubilej. Neka i među župljanima župe Sv. Petra i Pavla Zgošća-Kakanj gdje god se nalazili ova godina bude jubilarna godina i poziv na življenje vremena milosti Gospodnje, na susret s Bogom koji je bogat milosrđem, ali i na susrete s ljudima gdje ćemo i sami iskazivati milosrđe i oprost. Neka ova godina bude jubilarna godina u kojoj ćemo duhovno rasti kao ljudi i vjernici“, rekao je preč. Mladen koji je i sam rodom iz ove župe te potaknuo sve da nastoje slijediti primjer svojih nebeskih zaštitnika i njihova života i ljubavi prema Bogu i ljudima. „Jer ako nas dolazak na ovakva mjesta ne promijeni, ako nas ne učini boljim ljudima, nešto ne valja u našem shvaćanju ni Boga, ni svetaca, ni života. Zato molimo se Bogu da nam da snage, ojača volju i želju da po uzoru na Sv. Petra i Pavla obratimo svoj život i to ne samo riječju, već najprije djelom i primjerom. Da budemo kadri: 1. Umrijeti sebi i svojim hirovima; 2. Živjeti za druge; 3. Prihvatiti Božju volju koju ima s nama. Jer to vodi svetosti života i čini nas prijateljima Božjim kakvi su bili i dvojica današnjih slavljenika Petar i Pavao“, naglasio je propovjednik.

Homiliju je zaključio molitvom Sv. Petru i Pavlu da čuvaju, nadahnjuju, brane i pomažu vjernicima da budu dostojni kršćanskog imena.

Misno slavlje pjevanjem je animirao zbor predvođen s. Angelom Zirdum, a nakon euharistije upriličen je zajednički ručak.

Za taj veliki jubilej župljani su se duhovno pripremali misama trodnevnicama koje je predvodio fra Marinko Štrbac, duhovnik u sjemeništu u Visokom, koji je u Kaknju sa svojom generacijom, uslijed ratnih nedaća 1995. zaređen za svećenika.

Podsjećamo kako je župa Kakanj utemeljena 1920. odvajanjem od župe Kraljeva Sutjeska, i to pod imenom Zgošća, potom Kakanj-Zgošća, onda samo Kakanj, a od 2017. joj je vraćen stari naziv Zgošća-Kakanj. Ta vjernička zajednica imala je staru župnu crkvu (baraku) do 1926. kada je izgrađena nova koja je bila u uporabi do 1965. Tada je započeta gradnja današnje koja je završena i posvećena 1972. Tijekom posljednjeg rata nekoliko je puta bila metom napada, a velika materijalna oštećenja pretrpjela je 1998. kada je na nju postavljena eksplozivna naprava.

Prema popisu, ova je župa 1923. imala 1 293 župljanina. Broj je kroz godine rastao i dosegao svoj maksimum pred sami rat 1991. kada je iznosio 7 935 duša. Nažalost, nakon toga broj je opadao i danas ona broji oko 700 članova. (kta)



