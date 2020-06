Sarajevo, 29. lipanj 2020.

Ako je istinita narodna izreka da je „u ljubavi i ratu sve dopušteno“, onda Hrvati međusobno vode mnoge ratove ili gaje bolesne ljubavi. Poglavito je to vidljivo u političkim arenama kada pripadnici različitih partija jedni druge doživljavaju, ne samo kao suparnike, nego uistinu kao neprijatelje. I premda su politička nadmetanja legitimna, nekada se, nažalost, čini da samo nedostaje oružje kako bi situacija ličila na „ljubav“ među narkokartelima. A kada se u jednom trenutku osvoji vlast, ubrzo postane vidljivo da su sukobi svjetonazora vrlo često bili samo privid na putu ka tronu. Narod onda uvijek iznova biva razočaran onima koji ga predvode tako da je točnije kazati kako će sljedeće izbore netko izgubiti, a ne netko pobijediti. Jer se događa da je osnovni motiv davanja glasa – glasovanje protiv nekoga, a ne za nekoga. U takvom ozračju postaje jasnije zašto se dogodi da u jednoj većinski katoličkoj zemlji vlast zaposjednu oni koji s katoličanstvom imaju veze tek u rubnim dijelovima svoga angažmana i životnoga pogleda. Štoviše, ljudi se gore razočaraju u one koji se p(r)okažu kao lažni svjedoci, nego u one koji otvoreno lažu. Dio je to fenomena kojega možemo nazvati „hrvatskom filozofijom srednjeg prsta“.

Povod za njezino očitovanje u javnosti bila je izjava Miroslava Škore vezana uz temu pobačaja. Tijekom sučeljavanja s Gordanom Jandrokovićem 17. lipnja u studiju Večernjeg lista, čelnik Domovinskog pokreta, uz ostalo, odgovarao je i na pitanja o zaštiti života od njegova začeća. Najprije je detektirao kako se o pitanju abortusa političari sakrivaju iza neodređenoga „da, ali“; „pa, to je odabir“; „pa, moralno“; „pa, etički“... I onda ustvrdio: „Ne, ne! Država ako drži do sebe, pogotovo kad ima ovakvu demografsku situaciju kakvu ima: ima bezbroj mehanizama kako da pomogne svakoj obitelji, svakoj ženi, svakoj majci koja se želi odlučiti, na taj jedan čin.“ I zatim je izrazio svoje mišljenje što u slučaju kada je riječ o začeću koje je posljedica silovanja. „Onda se ta gospođa, ženska osoba, mora odlučiti – opet u dogovoru sa svojom obitelji – što će napraviti (...) Ja nisam za zabranu, pa nismo mi primitivna zajednica. Ne zabrana, ali učiniti sve da se sačuva ljudski život“, kazao je Škoro.

Reakcije koje su uslijedile otkrile su što zapravo Hrvati – u većini katolici – mogu očekivati od onih koje svojim glasovima dovedu na vlast: srednji prst! Ovu primitivnu i vulgarnu gestu započela je na Facebooku osječka dogradonačelnica Žana Gamoš (HNS), a u nju se uključila i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović (HDZ) te još niz primadona s obaju krajeva političkoga spektra. Time su navodno htjele pokazati da se bore za prava žena kojima muškarci ne mogu određivati što će i kako sa sobom i svojim tijelom činiti. Zanimljivo je pak da su istu filozofiju očitovale jedna koja vjerojatno u Boga ne vjeruje i jedna koja vjerojatno kaže da u Boga vjeruje.

U svemu, očito, uopće nije bilo važno što je meritum stvari: kako se osoba koja je, nažalost, pretrpjela silovanje, treba savjetovati sa svojim najbližima i onima koji su joj bitni u životu. A da je to jasno samo po sebi, razvidno je i u narodnoj mudrosnoj definiciji da „čovjek i magarac znaju više nego čovjek“. I svatko duboko u sebi osjeća i razumijeva da se o najvažnijim stvarima „šapće na uho“ i zajednički promišlja s onima u koje ima povjerenja. Ne bi se valjda žrtva toga zla trebala posavjetovati s „bugarskim čergarima“ ili sa „sedam sekretara SKOJ-a“? Ili očekuju da sve žene budu dovoljno „pametne“ kao one pa, pokazujući srednji prst, sve u životu, pa i ovakva pitanja, same rješavaju?

Na temelju rečenoga vidljivo je u čemu se sastoji ovakva filozofija: jedni će katoličkom svjetonazoru redovito pokazati da su protiv njega i na tome graditi svoj put do političkoga uspjeha računajući kako još uvijek postoji dosta onih koji su iz različitih razloga protiv Crkve; a drugi će hiniti da su za katoličke vrijednosti smatrajući kako će pobijediti zato što su deklarativno na strani Crkve koja nikada ne može biti uz „nasljednike komunista“.



Piše: Josip Vajdner

