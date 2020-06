Ivanjska, 27. lipanj 2020.

U petak, 26. lipnja 2020. godine, u župi Ivanjska kod Banje Luke svečano je proslavljena Sveta misa u čast vlč. Anti Dujiloviću, sinu ove župe rođenom na ovaj dan 1914. godine. Svetu misu predvodio je župnik župe Barlovci fra Ivo Orlovac, a u koncelebraciji su bili domaći župnik fra Miroslav Kljajić, potom fra Marijan Stojanović, župnik iz Budžaka, te samostanski i župni vikar s Petrićevca fra Tomislav Svetinović uz nekolicinu domaćih župljana.

U uvodnom govoru fra Ivo je naglasio kako se o život u djelu vlč. Dujlovića ne zna puno, tek ono najosnovnije. Kao mladić izabrao je svećenički poziv te je u svojoj dvadeset i petoj godini zaređen za svećenika Banjolučke biskupije. Stradao je mučeničkom smrću 1943. godine kada je vršio službu župnika župe Gumjera. Ovu su župu mahom naseljavali Poljaci sve do kraja Drugoga svjetskoga rata kada ona prestaje postojati, a pučanstvo biva protjerano. No, uspomena na njihovoga župnika nije izblijedjela sve do danas. Iako je pokušaj vladajućih nakon Drugoga svjetskoga rata bio da se zatre svaki trag i spomen na ovoga velikana, to se ipak nije postiglo. U novije vrijeme bivši župljani Gumjera, a sada stanovnici Poljske poduzimaju sve što je potrebno i uz pomoć naše biskupije, kako bi se pokojni Anto Dujilović uzdigao na čast oltara i bio proglašen blaženikom.

Večerašnji susret uz slavlje Svete mise bila je prigoda prisjetiti se i fra Joze Valentića, još jednoga sina ove župe koji je izabrao svećenički poziv u redu sv. Franje. On je također podnio mučeništvo, ali puno ranije, još u vrijeme kada su Bosnom upravljali Osmanlije. Fra Jozo je podnio mučeničku smrt u Bihaću kao župnik istoimene župe. Ovakvih je mučenika prepuna naša domovina, a na nama je da se trudimo čuvati spomen na njih, prenosi mrežna stranica Franjevačkog samostana Petrićevac. (kta)



