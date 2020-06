Santiago de Chile/Blaj, 27. lipanj 2020.

Umirovljeni nadbiskup Bernardino Piñera Carvallo preminuo je 21. lipnja, u 105 godini života, u Santiagu de Chileu, prenio je Kerknet. U Rumunjskoj je, pak, 21. lipnja zaređen 38-godišnji grkokatolički biskup Cristian Dumitru Crişan, objavio je Vatican News.

Mons. Bernardino Piñera Carvallo rođen je 22. rujna 1915. u Parizu. 1947. zaređen je za svećenika nadbiskupije Santiago de Chile. Pomoćnim biskupom Talce imenovao ga je 27. travnja 1958. papa Pio XII. To je papi Piju bilo posljednje imenovanje nekog biskupa. Od 1960. do 1983. mons. Piñera Carvallo bio je biskup Temuca. Bio je sudionik čitavog 2. vatikanskog sabora. Sv. Ivan Pavao II. imenovao ga je nadbiskupom La Serene 1983. godine. Od 1983. do 1988. bio je predsjednik Čileanske biskupske konferencije. Umirovljen je 29. rujna 1990.

Mons. Piñera Carvallo preminuo je 21. lipnja. Prije mjesec dana zaražen je koronavirusom. Vlada je nakon smrti prvotno objavila kako je uspješno prebolio COVID-19 te kako ta bolest nije uzrok smrti. Međutim, kasnije je službeno potvrđeno kako je umirovljeni nadbiskup preminuo od upale pluća uzrokovane koronavirusom, prenio je Kerknet.

Prema stranici Catholic hierarchy mons. Piñera Carvallo bio je najstariji biskup na svijetu. Nakon njegove smrti to je postao 104-godišnji španjolski umirovljeni biskup Damián Iguacén Borau.

U Rumunjskoj je za grkokatoličkog biskupa zaređen Cristian Dumitru Crişan. Vršit će službu pomoćnog biskupa arheparhije Făgăraş i Alba Iulia. Za biskupa je zaređen uz Calina Ioana Bota, pomoćnog biskupa Lugoja. U katedrali u Blaju zaredio ih je kardinal Lucian Muresan, objavio je Vatican News.

Mons. Crişan rođen je 11. listopada 1981. te je tako trenutno najmlađi biskup na svijetu. Do sada je to bio u siječnju zaređeni ukrajinski grkokatolički biskup Stepan Sus, koji je od mons. Crişana stariji samo 4 dana. Tako, prema stranici Catholic hierarchy, Crkva ima dvojicu biskupa mlađih od 40 godina. Inače, kanonska dob potrebna da bi netko mogao biti imenovan biskupom je 35 godina. (kta/ika)