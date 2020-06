Plehan, 25. lipanj 2020.

Proslava blagdana rođenja Sv. Ivana Krstitelja sekundarnog patrona župe sv. Marka na Plehanu u Bosanskoj Posavini započela je večernjim Misnim slavljem u utorak, 23. lipnja 2020. na uočnicu blagdana. Uz domaće franjevce večernju Misu predvodio je gvardijan fra Anto Tomas. Poslije Mise priredili su oni tradicionalni Ivanjski krijes ispred crkvenog dvorišta, uz gošćenje i druženje svih okupljenih.

Posebno je bilo svečano na samu svetkovinu u srijedu, 24. lipnja kada se okupilo 70-ak Plehančana. Misno predvodio je fra Franjo Dalibor Stjepanović, župnik u Foči. Uz domaćeg gvardijana fra Antu Tomasa suslavili su fra Jozo Gogić, fra Ivan Ćurić i fra Velimir Zirdum.

Na početku Mise fra Franjo Dalibor je naglasio da Misa na ovaj blagdan svima nama treba biti zavjetna Misa. Kako je ove godine sudjelovao u Podmilačju na uočnici blagdana sv Ive primijetio je kako brojni hodočasnici čineći zavjet sv. Ivi u to svetište dolaze s patnjom pitanjem i žrtvom. Pozvao je Plehančane da i sami to čine dolazeće sv. Ivi na Plehan. U nastavku je pojasnio smisao kršćanskog zavjeta. „Kršćanski načiniti zavjet, koji podrazumijeva mnogo, traži naše obraćenje“, naglasio je fra Franjo Dalibor posvjestivši kako svojim grijesima nanosimo tugu našem Gospodinu. „Kršćanski zavjet zahtjeva da se odreknemo svega što nanosi bol Božjoj ljubavi, a samo s Božjom ljubavi i mi možemo ljubiti. Sv. Ivan Krstitelj koji je navijestio Isusov dolazak naglasio je kako nije dostojan Gospodina. On slijedi svoj poziv, priprema se za njega postom i molitvom. Životom je platio svoju zadaću. Poput njega i mi smo kršćani pozvani ljude upućivati da nasljeduju Krista Gospodina, raspetog i uskrslog, jer kao i sv. Ivan i mi imamo sve da možemo biti radosni navjestitelji Evanđelja, potrebno je samo obraćenje našega srca“, rekao je uz ostalo fra Franjo Dalibor. Ustvrdio je da, iako pust, Plehan ima svoju posebnu vrijednost, jer ima duhovni smiraj s novim licem, te da je zavjetna snaga Plehana u poniženju, muci, patnji, pitanju, žrtvi u obraćenju svakoga Plehančanina. Posvjestio je snagu svete mise u kojoj nam je Gospodin najbliži, u kojoj nas hrabri, izdiže, daje snagu za život. „Tog je Isusa naviještao sv. Ivan i za njega položio svoj život. Da bi smo bili dostojni njegova zagovora i njegove žrtve za nas trebamo ga nasljedovati prvotno u obraćenju“, zaključio je fra Franjo Dalibor.

Prije rata u ovom dijelu Bosanske Posavine za proslavu svetkovine sv. Ivana Krstitelja na Plehanu se znalo okupiti dvije do tri tisuće vjernika. Plehančani protjerani za vrijeme zadnjega rata sa Plehana još uvijek se sjećaju dolaska „Omanjana“, hodočasnika od Kondžila, Usore, Omanjske i Doboja na uočnicu sv. Ive, njihova konačenja pod vedrim nebom u obiteljskim dvorištima Plehančana, kako bi svi zajedno slavili rođenje ovog „najvećem među ljudskim sinovima rođenog od žene“. (kta/b.l.)



foto