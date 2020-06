Čitluk, 24. lipanj 2020.

U nedjelju, 21. lipnja 2020., u samostanu na Humcu, okrijepljen sv. sakramentima, blago u Gospodinu preminuo je njegov sluga svećenik fra Ljubo Krasić u 83. godini života, 64. godini redovništva i 56. godini svećeništva.

Sveta misa zadušnica slavila se na groblju Podadvor u Čitluku u ponedjeljak, 22. lipnja u poslijepodnevnim satima. Misno slavlje predvodio je provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenko Šteko. Koncelebrirali su generalni vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko mrkanske biskupije don Željko Majić, župnik fra Miro Šego, gvardijan s Humca fra Dario Dodig, fra Ljubin brat fra Petar Krasić i još tridesetak svećenika.

Prigodnu homiliju je izrekao provincijal fra Miljenko. Svoju sućut na kraju izrekao je župnik fra Miro. Fra Petar Krasić zahvalio je svima i izrekao bratu fra Ljubi oproštaj i zahvalu. Sprovodne obrede i ukop na groblju Podadvor predvodio je provincijal fra Miljenko.

Fra Ljubo je rođen 18. ožujka 1938. u Mostaru. Osnovnu školu pohađao je u Čitluku, a srednju školu u Splitu i Visokom od 1949. do 1958. Filozofsko-teološki studij pohađao je od 1958. do 1966. u Visokom, na Franjevačkoj bogosloviji u Sarajevu i u Zagrebu. Franjevački habit obukao je 14. srpnja 1956. u Kraljevoj Sutjesci, a doživotne zavjete položio 12. srpnja 1962. na Humcu. Za svećenika je zaređen 2. kolovoza 1964. u Širokome Brijegu. Svećeničku službu započeo je kao župni vikar u Širokome Brijegu od 1965. do 1966. Nakon te službe postaje misionar i osnivatelj HKM Žurich. U Švicarskoj djeluje od 1967. do 1971. Pri završetku službe u Švicarskoj postaje misionar u kustodiji gdje ostaje do 2016. U kustodiji djeluje kao župnik, župni vikar, ravnatelj Hrvatskog društveno-kulturnog centra u Norvalu, voditelj Hrvatskih franjevačkih izdanja i Hrvatskog etničkog instituta u Chicagu. Vraća se u provinciju 2016. godine i živi u samostanu na Humcu do svoje smrti. (kta/miriam)



