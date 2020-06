Zagreb, 22. lipanj 2020.

Danas, 22. lipnja 2020. g. navršava se 120 godina kako se hrvatska mladež posvetila Srcu Isusovu. Bio je to jedinstveni događaj u povijesti Crkve u Hrvata, ali isto tako i u cijelom katoličkom svijetu. Posveta je obavljena na blagdan Srca Isusova koji se te 1900. g. slavio 22. lipnja. Na poziv Pape Leona XIII. 160.000 hrvatskih mladića i djevojaka posvetilo se Srcu Isusovu o čemu je sve do danas sačuvan spomen u pjesmi posvetnici Do nebesa nek se ori koju je za tu prigodu napisao tada još travnički devetnaestogodišnji gimnazijalac Petar Perica, kasnije isusovac i mučenik (Daksa, 1944.). O cijelom tom jedinstvenom događaju u hrvatskoj povijesti izdana je i opširna Spomenica 1901. g. pod naslovom „Hrvatska omladina pod zastavom Srca Isusova“.

Također na današnji dan 22. lipnja prije 17 godina tj. 2003. godine sv. Papa Ivan Pavao II. došao je u Banja Luku i proglasio je Ivana Merza, inače velikog štovatelja Srca Isusova, blaženikom Katoličke Crkve! (kta/b.n.)