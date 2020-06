Vatikan, 22. lipanj 2020.

„Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti“ – istaknuo je papa Franjo, 21. lipnja 2020. prije molitve Anđeoskog pozdravljenja na Trgu svetoga Petra. Isus u evanđelju današnje nedjeljne liturgije poziva učenike da se ne boje, da budu snažni i puni povjerenja pred životnim izazovima, te im unaprijed objavljuje nevolje koje ih čekaju (Mt 10,26-33) – rekao je Papa i napomenuo – Današnji je odlomak dio misijskog govora kojim Učitelj priprema apostole na prvo iskustvo naviještanja Božjega Kraljevstva; potiče ih da se ne boje, te opisuje tri konkretne situacije s kojima će se suočiti.

Posebno će se suočiti s onima koji bi htjeli ušutkati Božju riječ, zaslađujući je ili ušutkavajući one koji je naviještaju – rekao je Sveti Otac i primijetio – U tom slučaju Isus potiče apostole da šire poruku spasenja koju im je povjerio. Tada ju je prenio oprezno, gotovo u tajnosti. No oni će evanđelje morati otvoreno iznijeti na svjetlo i javno s krovova.

Druga teškoća s kojom će se Kristovi misionari susresti je tjelesna prijetnja, to jest njihovo izravno progonstvo, sve do smrti – rekao je papa Franjo i nastavio – To se Isusovo proroštvo ostvarilo u svakom vremenu. To je žalosna stvarnost, no potvrđuje vjernost svjedoka. Koliki su kršćani i danas progonjeni u svijetu! Ako trpe zbog evanđelja i s ljubavlju, mučenici su naših dana. Tim ondašnjim i današnjim učenicima koji trpe progonstvo Isus kaže: „Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti“.

Ne smijemo se plašiti onih koji drsko i nasilno pokušavaju ugasiti snagu evanđelja – rekao je Papa i objasnio – Naime, ništa ne mogu protiv duše, to jest protiv zajedništva s Bogom. To nitko ne može oduzeti učenicima, jer je dar od Boga. Učenik se jedino mora bojati da bi mogao izgubiti taj Božji dar, odbijajući živjeti u skladu s Evanđeljem i tako si pribavljajući moralnu smrt, posljedicu grijeha.

Treću vrstu kušnje s kojom će se apostoli suočiti, Isus pokazuje u osjećaju, koji bi neki mogli iskusiti, da ih je sam Bog napustio, ostajući dalek i nijem – rekao je Sveti Otac i dodao – I tu potiče da se ne bojimo, jer iako prolazimo kroz te i druge podvale, život je učenika čvrsto u rukama Boga koji ih ljubi i čuva. Ne radi se o jednostavnom poticaju na obnovu snage i hrabrosti pred nevoljama i opasnostima. Radi se o jasnoj sigurnosti da nas Gospodin poziva da obnovimo svoj put svaki dan i u svakom trenutku.

Otac se brine za nas, jer smo u njegovim očima veoma vrijedni. Ono što je važno jest iskrenost svjedočanstva vjere; priznati Isusa pred ljudima uvjet je da nas Isus prizna pred Ocem. To je uvjet spasenja i vječnoga života s njim u raju. Neka nam Presveta Djevica Marija, uzor povjerenja i predanja Bogu u trenucima nevolje i opasnosti, pomogne da se nikada ne prepustimo očaju, nego da se uvijek povjeravamo njemu i njegovoj milosti koja je snažnija od zla – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)