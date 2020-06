Šibenik, 21. lipanj 2020.

Pedeseta obljetnica kanonizacije Nikole Tavelića proslavljena je u nedjelju 21. lipnja u Šibeniku misnim slavljem koje je na Trgu Ivana Gorana Kovačića uz svečevo Nacionalno svetište predvodio apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giorgio Lingua.

Koncelebrirali su predsjednik HBK zadarski nadbiskup Želimir Puljić, splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić, dubrovački biskup Mate Uzinić, hvarski biskup Petar Palić, gospićko-senjski biskup Zdenko Križić, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, pomoćni banjalučki biskup Marko Semren, umirovljeni križevački vladika Nikola Kekić, umirovljeni šibenski biskup Ante Ivas, apostolski administrator Križevačke eparhije mons. Milan Stipić i šibenski biskup Tomislav Rogić.

Na misnom slavlju bili su predstavnici šibenskih gradskih vlasti predvođeni gradonačelnikom Željkom Burićem i predstavnici državnih vlasti predvođeni premijerom Andrejom Plenkovićem.

Slavlje je počelo procesijom iz katedrale Sv. Jakova u kojoj su uz svećenike i biskupe sudjelovali vjernici u narodnim nošnjama, predstavnici župa i udruga sa svojim barjacima, te katolički skauti. Procesiju je animirao prigodnim razmišljanjem generalni vikar Šibenske biskupije mons. Marinko Mlakić uz pjevanje Mješovitoga katedralnog zbora pod ravnanjem prof. Jelene Mikulandra i uz orguljašku pratnju Nikole Lovrića Caparina.

U uvodnom djelu slavlja sve je pozdravio biskup Rogić, istaknuvši kako i danas vjernici u životu svetog Nikole Tavelića iščitavaju poziv na svetost. „Sveti Nikola Tavelić živio je i umro za Krista jer je vjerovao u vječni život s Bogom. Žarko je želio ostvariti poziv na svetost i nebesko blaženstvo. Njegov primjer neka svakom vjerniku osvijetli životni cilj: vječnost u Bogu. To danas molimo ovom svetom misom za svaku vjerničku dušu, čitav naš narod i cijelu Crkvu po svem svijetu“, kazao je biskup Rogić.

Nuncij Lingua u homiliji je istaknuo kako Isus poziva svoje učenike da se ne boje ljudi, štoviše poziva ih da njeguju strah Božji. Ponavlja to tri puta, u različitim nijansama. „Mogu nas također i nepravedno optužiti, lažno svjedočiti protiv nas, ali: ‘Ne bojte se’, sve će jednog dana doći na vidjelo, iako katkada tek nakon naše smrti. Ponekad ne možemo dokazati svoju nevinost i lažne optužbe protiv nas: no ‘jednog dana’ sve će biti jasno. Ako ne prije, sigurno onda kada dođemo pred Milosrdnog Oca koji sve zna i sve vidi, koji će otkriti svu istinu o nama i o drugima“, kazao je nuncij.

Osvrnuo se i na aktualni društveni trenutak u svijetu. „U ovom trenutku želio bih vas pozvati da usmjerimo svoje misli na sve one koji trpe posljedice lažnih optužbi, na sve one koji su nepravedno osuđeni – a ima ih mnogo! – kao i na sve one koji su osuđeni na kaznu nerazmjernu krivici koju su počinili, a posebno na sve one koji su bez regularnog suđenja izgubili svoje živote. Takozvane fake news, odnosno lažne vijesti, tako se jednostavno proizvode i šire i mogu lako diskreditirati i najpoštenije osobe. Ali Isus nas poziva da se borimo protiv lažnih vijesti šireći good news, odnosno dobre vijesti. U stvari, nakon što je rekao: ‘Ne bojte se ljudi, jer ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće saznati’, dodaje: ‘Naprotiv, sve što u tami rekoste, na svjetlu će se čuti; i što ste po skrovištima u uho šaptali, propovijedat će se po krovovima…’ Ova rečenica je poziv na hrabrost naviještanja dobrih vijesti s krovova. U nama i oko nas ima toliko dobrih i lijepih stvari koje možemo podijeliti s drugima. Mržnja se može širiti nevjerojatnom brzinom, laž je često nemoguće zaustaviti. Sveti Franjo Saleški klevete uspoređuje s punom vrećom perja bačenog s vrha zvonika koje je nemoguće pokupiti. Evo zašto Isus od nas traži da širimo dobro, da vičemo s krovova čak i one sitne dobre stvari koje nam govore na uho, kao da su tajna“, poručio je apostolski nuncij.

Napomenuo je kako smo prije nekoliko tjedana bili svjedoci bolne smrti, prikazivane tisuću i tisuću puta na našim televizijama, siromašnog Afroamerikanca Georgea Floyda kojeg je policajac nemilosrdno ugušio. Bili smo prestravljeni eksplozijom nasilja koje je uslijedilo nakon njegove smrti. Televizije, novine i web stranice već danima na naslovnice stavljaju ovaj tužan prizor. ‘Neki misli da se tako bore za pravdu i pokazuju poštovanje prema žrtvi. Ne. Sam brat siromašnog Georgea mudro je izjavio: Nasilje neće oživjeti mog brata. Molimo Vas, prosvjedujte drugačije, mirno!’ i pozvao je ljude da izgovore dobro poznati slogan: ‘Mir na lijevo, pravda na desno’”.

Nuncij Lingua naglasio je kako je širenje dobra najbolji lijek za zaustavljanje zla. „Možda mi ne možemo sami promijeniti svijet, ali možemo pozitivno utjecati na našu najbližu okolinu, i tako, da se slikovito izrazimo, metar po metar stići do nakraj svijeta. Ako je istina da nasilje rađa novim nasiljem, ljubav rađa novu ljubav. U svijetu ima puno ‘blata’, okruženi smo lošim vijestima, slikama ratova i nasilja. No, u tom metežu ima i puno bisera. Zašto ih ne bismo potražili?“

„Kanonizacija sv. Nikole Tavelića prije 50 godina bio je izvanredan događaj za cijeli hrvatski narod, kako u domovini, tako i u dijaspori. Pitamo se gdje je danas sveti Nikola!? Gdje svijetli njegova svjetlost? Odgovor nije težak. On je i dalje prisutan u rodnom mjestu, Krešimirovu gradu. Tu je njegovo svetište. Tu se odvijaju razne aktivnosti i pobožnosti, ali ne samo tu. Izdaju se knjige i bilteni. I ova današnja svečanost, koja je imala svoju pripravu posebno po župama Šibenske biskupije, govori da je sveti Nikola Tavelić, prvi hrvatski svečano proglašeni svetac, još uvijek živ i prisutan u crkvi u Hrvatskoj kao svjedok vjere sve do mučeništva, koji može i dalje biti primjer života koji je u potpunosti predan Kristu. Prigodom ove svečane proslave pedesetgodišnjice kanonizacije zamolimo ga da štiti ovaj grad, čuva našu vjeru, da ostanemo vjerni vjeri otaca koji su sagradili ovaj grad na čvrstoj ‘stijeni’, a to je Isus Krist: isti jučer, danas i sutra“, zaključio je homiliju apostolski nuncij.

Misno slavlje završilo je blagoslovom Kipa sv. Nikole Tavelića koji će biti postavljen na svečev blagdan, 14. studenoga ove jubilarne godine u parku uz dvoranu Posljednje večere na Sionu u Jeruzalemu, gdje se i danas nalazi samostan u kojem je sv. Nikola živio za vrijeme svoga boravka u Svetoj zemlji. Kip je blagoslovio biskup Rogić.

Prigodno se obratio i rektor nacionalnog svetišta svetog Nikole Tavelića fra Ivan Bradarić. Nunciju Lingui darovao je simboličan poklon – šibensku kapu. Zahvalio je svima koji su pridonijeli organizaciji slavlja. Posebno je zahvalio biskupu Tomislavu Rogiću i njegovim prethodnicima koji su u Nikoli Taveliću prepoznavali put svetosti. (kta)

