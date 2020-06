Gornja Tramošnica, 21. lipanj 2020.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić blagoslovio je u subotu, 20. lipnja 2020. u popodnevnim satima Dom za starije i nemoćne Majka Terezija u Gornjoj Tramošnici u Bosanskoj Posavini, koji je na temeljima u zadnjem ratu porušene osnovne škole i pratećih objekata, sa svojim vlastitim sredstvima, u samo 13 mjeseci izgradio i po najvišim europskim standardima sa 150 ležaja suvremeno opremio mještanin Donje Tramošnice Ivan Šokčević, koji s obitelji već 20 godina živi u Austriji gdje ima svoju privatnu tvrtku.

Obred blagoslova, koji je predvodio kardinal Puljić, započeo je na samom ulazu u prostor doma blagoslovom monumentalni kipa Majke Terezije, rad akademskog kipara Antuna Jurkića, domaćeg sina, koji prikazuje Majku Tereziju i troje djece obitelji Šokčević. Nakon toga kardinal Puljić je u pratnji obitelji Šokčević blagoslovio i sve prostorije doma.

Ugodno iznenađen tako lijepim i velikim zdanjem kardinal Puljić je u prigodnom nagovoru naglasio kako taj događaj ima snažnu poruku. „Drago mi je što volite svoju Tramošnici, da je, iako ste iz nje otišli, nosite u svom srcu. Nadam se da će Majka Terezija sve koji joj ovdje budu dolazili majčinski zagrliti, da istinski znamo Boga ljubiti i čovjeka ljubiti. To je smisao Majke Terezije. Ovaj dom upravo želi da oni fizički onemoćali žive ovdje dostojanstvenim životom, da dožive da ih istinski volimo. Poručuje nam to Evanđelje koje nas odgaja biti plemenit i pun ljubavi, Majka Terezija, Blažena Djevica Marija, Crkva i današnji papa Franjo, koji nas na to poziva“, poručio je uz ostalo kardinal Puljić, čestitajući obitelji Šokčević na ljubavi i trudu koji su uložili u to zdanje.

Prigodnu riječ uputili su na kraju s. Kata Karadža, provincijalna poglavarica franjevki Bosansko-hrvatske provincije, koja je uvelike pomogla obitelji Šokčević u gradnji ovog projekta, potom Simo Stakić, načelnik općine Pelagićevo i Vjekoslav Jeleč, izaslanik zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

Posebno je radostan toga dana bio vlasnik Šokčević koji je u pozdravnog govoru naglasio kako su tim Domom, dignutim doslovno iz pepela, sagrađenim na ruševinama nekadašnje osnovne škole, koju je i on sam pohađao, svijetu željeli pokazati da Ljubav sve pobjeđuje, donosi mir u srcu. Molio se on sa svojom obitelji Majci Tereziji za uspješni dovršetak ovoga projekta, kojim je ostvario i želju svog rođaka pok. fra Valerija Stipića, da porušenu školu pretvoriti u Dom za starije i nemoćne. Svoje je sumještane raseljene diljem svijeta pozvao da se uključe u obnovu svoga sela. U znak zahvale troje je njegove djece i supruga Ivanka uručilo prigodne darove kardinalu Puljiću i s. Karadža.

Program ovog doista veličanstvenog povijesnog događaja, koji je vodio, domaći župnik fra Marko Lovrić završio je porukom Majke Terezije: „Ljubav ništa ne znači ako je ne dijelimo. Ljubav treba pokrenuti. Treba ljubiti bez očekivanja, činite nešto zbog ljubavi, a ne zbog toga da bi nešto trebao. Ako nešto očekuješ za naknadu, onda to nije ljubav, jer prava ljubav je ljubiti bez ikakvih uvjeta i očekivanja“

Slavlje su pjevanjem animirali Ivana Lazar, operna diva HNK uz pratnju na klaviru Darjane Blaće-Šojat.

Dar Đakovačko-osječke nadbiskupije – 150 Dječjih Biblija Domu je uručila s. Marija Zovkić, domaća kći sada na službi u Slavonskom Brodu.

Da će ovaj Dom imati i ekumensku dimenziju vidljivo je bilo i po tome što se okupio veliki broj Posavljaka svim nacionalnosti, među kojima su bili brojni okolni svećenici i redovnici, redovnice, te predstavnici društveno-političkih vlasti iz BiH i Hrvatske. Nakon blagoslova slijedilo je do kasnih sati narodno veselje na kojem su kolom i pjesmom nastupili KUD-ovi svih nacionalnosti u ovom kraju.

Prije Domovinskog rata Gornja i Donja Tramošnica, koje su prije bile jedna župa, brojile su 5000 katolika, a danas ih se vratilo i tu za stalno živi njih tek 360. Upravo stoga je ovaj događaj poticaj svim Tramošnjanima da se isplati ulagati u svoj rodni kraj i jednoga dana mu se vratiti, pa barem po stare dane. Pozvao ih je na to u svom pozdravu vlasnik Šokčević, koji nije štedio ni financijskih sredstva ni svoga truda da bi ovaj Dom doista bio na korist njegovim budućim korisnicima, na radost ponos kako njegovoj obitelji tako i svim stanovnicima ovoga kraja Bosanske Posavine. Svečanim otvorenjem i blagoslovom, Dom, u koji se prijavilo već nekoliko korisnika, započeo je tako s radom. Uposleno je 25 stručnih djelatnika, a voditeljica je s. Mara Puškarić, franjevka.

Vlasnik Šokčević najavio je da još puno toga planiraju sagraditi na 50 duluma otkupljene zemlje kako bi korisnici Doma i sami mogli nešto raditi i osjećati se korisnim; plastenik, ribnjak, prostor za domaće životinje i drugo. Planiraju sagraditi i kapelu gdje će slaviti misu te križni put.

Kardinal Puljić tom je prigodom zajedno s tajnikom… i mons. Matom Zovkićem pohodio i redovnice franjevke koje žive i djeluju u svom samostanu u Gornjoj Tramošnici. (kta/b.l.)