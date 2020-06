Čajdraš, 21. lipanj 2020.

Na svetkovinu Presvetog Srca Isusova 19. lipnja, u župi Čajdraš u Zenici proslavljen je patron. Središnje Misno slavlje u 11 sati predvodio je fra Marko Kepić, župnik u zeničkoj župi Sv. Ilije, prenosi nedjelja.ba.

U koncelebraciji s fra Markom bilo je 10 svećenika, među kojima i župni upravitelj u Čajdrašu don Alberto Zornada, dok je u Svetoj misi sudjelovao veliki broj vjernika u crkvi i u župnom dvorištu. Na početku misnog slavlja, kako donosi portal kockice.ba, nazočne vjernike i svećenike pozdravio je župnik Zornada.

Nakon svetopisamskih čitanja i naviještenoga Evanđelja, fra Marko je u svojoj propovijedi istaknuo važnost proslave ove svetkovine, koja je ustanovljena u vrijeme renesanse, a koju su vjernici zaboravili i danas ju štuju u jako malim razmjerima. "Što nam govore kipovi u našim kućama, slike na našim komodama, Srca Isusova? Pitamo se što će one govoriti slijedećim generacijama?! Hoće li to biti sjećanje na prošlost, na neku lijepu bajkovitu pobožnost. Pitamo se svi danas ovdje: što govore slike, kipovi u našim kućama. Da je to došlo u krizu, neki teolozi kažu možda je to kriva danas jurnjava i vjernika i klera. Nestaje kontemplativne teologije, molitve, nestaje mističnosti. Sve se promjene očekuju od institucija. Pitamo se, u tom svijetu koji propagira sebičnost, je li moguće doći do dubine i poruke ove svetkovine", kazao je među ostalim propovjednik.

Također, pozvao je vjernike da preispitaju svoj odnos prema vjeri, prema sebi samima i prema svojim najbližim. "Ljubav kojom nas sam Gospodin ljubi treba biti naša pokretačka snaga, a ne smutnja. Brod sebičnosti kojim se često služimo mogao bi nas odvesti u promašenost života, i na to nas ova svetkovina upozorava", poručio je na kraju fratar Kepić.

Na kraju Misnoga slavlja don Alberto je zahvalio predvoditelju fra Marku na riječima ohrabrenja, kao i svim svećenica na sudjelovanju, i vjernicama koji su u velikom broju došli slaviti Gospodina.

Potom su župljani priredili iznenađenje i uz kratki govor zahvalili župniku Albertu na svemu što je učinio za Čajdraš, na snazi vjere koju je prenosio na vjernike, te mu uručili sliku kao uspomenu na župu Čajdraš i "diplomu" za najboljeg svećenika.

Nakon Mise druženje je nastavljeno u župnom dvorištu uz okrjepu i čašicu razgovora, koju su glazbenim veseljem upotpunili članovi Kolak banda.

U prigodi patrona slavljena je trodnevnica, koja je uvela vjernike u svečani događaj same svetkovine Presvetog Srca Isusova. Mise trodnevnice, kao i svečanu misu na sam patron izravno je prenosio portal Kockice.ba putem YouTube kanala. (kta/ika)