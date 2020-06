Šibenik, 21. lipanj 2020.

Posljednjega dana trodnevnice ususret proslave Velikoga jubileja 50 godina od kanonizacije sv. Nikole Tavelića, u subotu 20. lipnja euharistijsko slavlje u svečevu nacionalnom svetištu u Šibeniku predvodio je rektor svetišta fra Ivan Bradarić.

Govoreći o blagdanu Prečistoga Srca Blažene Djevice Marije, propovjednik je posvijestio povezanost s jučerašnjom svetkovinom Presvetog Srca Isusova. „Toliko su nam dragi ti blagdani i pobožnost da u našem životu, pa osim onoga što Crkva propisuje, jako volimo pučke pobožnosti vezane uz ove blagdane. No, ova oba blagdana nam žele reći kako Bog ima srce, i to srce za čovjeka. A poruka da Bog ima srce, znači da ima svoje središte i koje stavlja sve nas da se tu nastanimo“. Tu misao je povezao s misnim evanđeljem i opisom evanđelista Luke o događaju nakon što su roditelji hodočastili sa svojim sinom, Isusom kojega je privukao hram gdje se zadržao. Nakon što su ga roditelji našli, dječak im je rekao „zašto ste me tražili, pa zar ne znate da mi je boraviti tamo?“. U tom je kontekstu postavio pitanje „znaju li današnji roditelji da bi njihova djeca trebala boraviti tamo gdje je njihov Otac nebeski? Postoji li ta svijest u našim životima do te razine da bi trebalo boraviti Oca doma našega, domu gdje stanuje sam Bog“ upitao je fra Ivan.

Nadalje je ukazao i na rečenicu koja je povezana s današnjim blagdanom „a majka njegova brižno čuvaše sve ove uspomene u svome srcu“.

Svakoj majci koja ne zna razjasniti događanje, ne preostaje drugo nego da prebire događaje u svome srcu. „Nije Gospa prebirala događaje onako kako ih mi prebiremo, jer mi u svome srcu prebiremo događaje iz današnjega života, događaje iz našega okruženja, ili nešto što smo vidjeli na društvenim mrežama. Vrlo često prebiremo događaje koje jedni drugima prepričavamo i koji najčešće nisu istiniti, jer ih interpretiramo onako kako nama odgovara. Svime onime što nam ne treba mi zagađujemo našu nutrinu i naše srce. Gospa prebire u svome srcu događaje iz Isusova života, cijelu povijest spasenja kroz djelo svojega Sina. Stoga, po njezinu uzoru i nama je najbolje da prebiremo, ali zrnca krunice i razmatramo otajstva našega spasenja i tako prebiremo sve te događaje u svome srcu“.

Na kraju homilije fra Ivan je izrazio nadu da je i sv. Nikola Tavelić svoju svetost satkao na prebiranju događaja iz Isusova života, te je tako mogao posvjedočiti Isusa pred onima koji vjeruju i onima drugima.

Današnji blagdan i nas potiče, da uvijek iznova prebiremo događaje iz Isusova života, događanje našega spasenja, ali u kontekstu našeg životnog puta. (kta/ika)