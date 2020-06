Novo Selo, 20. lipanj 2020.

Svetkovina Presvetog Srca Isusova proslavljena je u petak, 19. lipnja 2020. u istoimenoj župi u Novom Selu - Derventski dekanat u Bosanskoj Posavini. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je vlč. Vlatko Rosić, župnik i ravnatelj KŠC u Zenici. Uz domaćeg župnika Slavišu Stavnjaka suslavili su fra Ivan Marić, derventski dekan, fra Anto Tomas, plehanski gvardijan i vlč. Antonio Čutura, župnik u Bosanskom Brodu.

Naglasivši na početku Misnog slavlja kako su mnoge župe u Bosni pa i sama sarajevska katedrala posvećene Srcu Isusovu zahvaljujući prvom vrhbosanskom nadbiskupu Josipu Stadleru vlč. Rosić pozvao je vjernike da im Sadlerove riječi „Imaj prema Bogu srce djetinje, prema bližnjemu srce materinje, a prema sebi srce sudačku“, budu poticaj da upravo tako žive u svom svakodnevnom životu.

Aktualizirajući evanđelje toga blagdana u prigodnoj je homiliji, kroz promišljanja o duhovnim vrijednostima, pojasnio kako je za cjelovit život čovjeka uz tjelesno jednako važno duhovno zdravlje.

„Kako se držimo liječničkih uputa kod tjelesnih bolesti tako se trebamo držati uputa koje nam Bog daje da budemo duhovno zdravi. Stoga trebamo često preispitivati svoju savjest, a na to nas potiču Isusove riječi. Njegovo je srce izvor ljubavi i svega drugoga života zato je važno promišljati o tim duhovnim vrijednostima. Isus nam želi reći da njegovo srce kuca za sve nas, kako za kršćane tako i za svakog čovjeka na ovome svijetu. Zato smo pozvani prihvatiti njegovu riječ, sudjelovati u njegovom planu spasenja, zamoliti Isusa da srce naše učini po srcu svojemu, jer samo tako možemo osigurati bolju budućnost. U životu ponekad zaboravimo na ovo istinske vrijednosti, na ono duhovno kako bi živjeli vječno. Isus poziva sve izmorene i opterećene da dođu k njemu, kako bi nas izliječio, jer On je lijek našoj duši. Neka nam ova svetkovina pomogne da osjetimo tu silnu milost koja se izlijeva iz Srca Isusova, kako bi došli do istine koju nam Isus nudi. Nadahnjujući se na Isusovim riječima trudimo se i mi učiniti svoje srce po Isusovom srcu. Isus neka nam bude uzor u svakodnevnom životu“, neke su od snažnih i aktualnih poruka vlč. Rosića.

Slavlje je pjevanjem animirao Dino Klem iz Slavonskog Broda. Župna crkva bila je prepuna vjernika te su misu mnogi pratili u crkvenom dvorištu. Nazočni su bili i predstavnici društveno političkih vlasti iz BiH na čelu s dopredsjednikom RS Josipom Jerkovićem.

Zapjevalo se i zaigralo poslije Mise u crkvenom dvorištu gdje su kolo u svojim narodnim nošnjama a posebno krasili članovi KUD-a Brodski biseri. Druženje su nastavali uz zajednički ručak, koje je glazbeno animirao pjevač Davor Badrov.

Bio je to doista velik i radostan događaj za tu povratničku župu u kojoj je prije Domovinskog rata živjelo oko 3000 Hrvata katolika, a danas ih tu za stalo živi tek 50-ak uglavnom starijih. (kta/b.l.)



Foto Olgica Cerović

foto