Skopje, 20. lipanj 2020.

U petak, 19. lipnja 2020., na svetkovinu Presvetog Srca Isusova, zaštitnika Skopske biskupije i katedralne župe u Skopju, svečano Euharistijsko slavlje predslavio je skopski biskup i strumičko-skopski eparh mons. dr. Kiro Stojanov.

Također pod Misnim slavljem biskup Stojanov blagoslovio je bolesničko ulje i posvetio ulje krizme.

U prigodnoj homiliji biskup Stojanov je kazao: „Slavljenje ovog otajstva Srca Isusova vodi nas do samog centra ekonomije spasenja i do najdubljeg i najintimnijeg susreta s Bogom. Prvo čitanje iz Knjige ponovljenog zakonika podsjeća nas na Božju vjernost koja se brine za svoj narod, vodi ga, pomaže i brani, održava savez s njim samo za to jer je vjeran sebi. Prije nego smo mi mogli Boga ljubiti, on je ljubio nas. Iz ovoga slijedi da Bog ne može u sebi imati nikakav drugi razlog pozvati čovjeka u život osim razloga koji je u njemu, a to je ljubav. Stvarajući Bog razlijeva svoju ljubav svim stvorenjima. Jedino anđeo i čovjek su oni kojima se tako objavljuje da s njima može uspostaviti dijalog ljubavi. Do spoznanja Božje ljubavi ili Boga kao ljubav ne možemo doći na drugi način osim sa darom i to darom Duha Svetoga. Put našeg opravdanja da smo shvatili ili bar prihvatili da smo djeca Božje ljubavi možemo samo preko čovjeka. Doslovno Ivan kaže „Ljubimo jedni druge zato što je ljubav od Boga i svatko koji ljubi je rođen od Boga i poznaje Boga; tko ne ljubi nije upoznao Boga jer je Bog ljubav (1Iv 4, 7-8)“.

„Crkva je zajednica koju sabire Duh Sveti. Apostol kaže: I mi smo vidjeli i svjedočimo što? Svjedočimo da je Bog ljubav, da je za spasenje čovjeka poslao svoga Sina i da temelj naše vjere je prihvaćanje i ispovijedanje da je Isus Božji Sin. Crkva je pozvana i zato i postoji da tu istinu naviješta do svršetka svijeta i kraja vremena. U tom uvjerenju i iskustvu da je Bog ljubav, temelji se naša snaga svjedočenja jer Crkva nije samo navjestiteljica nego i svjedok. Omiljena tema pape Franje je riječ svjedok – svjedočenje. Iz te snage svjedočenja papa Franjo izvlači drugi temeljni pojam kršćana u naše vrijeme, a to je sigurnost i radost spasenja, kazao je biskup Stojanov čestitavši svima patron župe i biskupije.

Pod Misom je pjevao katedralni zbor pod ravnanjem s. Tatjane Atanasove. Zajedništvo uz agape i pjesmu koje župa svake godine organizira u dvorištu katedrale ove godine je izostavljeno poradi situacije pandemije. (kta/d.t.)



foto