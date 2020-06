Šibenik, 20. lipanj 2020.

U okviru neposredne priprave za proslavu velikoga jubileja 50 godina od kanonizacije sv. Nikole Tavelića u petak, 19. lipnja 2020. u kongresnoj dvorani Interpretacijskog centra Civitas Sacra u Šibeniku pretpremijerno je prikazan dokumentarni film „Nikola Tavelić – 50 godina svetosti“.

Ovome svečanom činu nazočio je i šibenski biskup Tomislav Rogić, generalni vikar Šibenske biskupije mons. Marinko Mlakić, kao i scenarist i urednik filma Neno Kužina, redatelj Davor Borić Bubi, montažerka Davorka Feller, te urednik Dokumentarnog programa HTV-a Vladimir Brnardić.

Riječ pozdrava okupljenima uputio je rektor Nacionalnoga svetišta sv. Nikole Tavelića fra Ivan Bradarić.

Vladimir Brnardić je pozdravljajući u ime Hrvatske televizije istaknuo, kako je HTV ovim doprinijela obilježavanju 50. obljetnice kanonizacije Nikole Tavelića, te je čestitao svima koji su radili na filmu. Dodao je, kako se HTV u ovu proslavu uključuje i prijenosom svečanoga misnoga slavlja u nedjelju, 21. lipnja.

Biskup Rogić je izrekao zahvalu Hrvatskoj televiziji na ovom filmu, te je odao priznanje i fra Ivanu Bradariću koji je tijekom tri godine raznim inicijativama pripremao ovu proslavu. Podsjetio je, kako je proslava 600 godišnjice mučeničke smrti Nikole Tavelića prekinuta ratom, a sada na ovu proslavu radi korone neće pristići hodočasnici koji su najavljivali dolazak iz cijele Hrvatske.

Zahvalu svima na odazivu na prikazivanje filma uputio je Neno Kužina, te je naglasio kako se ideja za film rodila za vrijeme snimanja „Šibenske molitve“ 2018. godine, a jedan od glavnih inicijatora je upravo fra Ivan Bradarić.

U kratkom osvrtu na sam film, rekao je kako je to hodočašće od Jeruzalema gdje je sv. Nikola mučenički umro do Šibenika gdje mu se ljudi utječu u Hrvatskom nacionalnom svetištu. Osim hodočašća, sugovornici u filmu su mnogi svjedoci same kanonizacije i svega onoga što je njoj prethodilo. Osim u Svetoj zemlji s naglaskom na Jeruzalem, film je sniman u Zagrebu, Šibeniku, te u Bosni i Hercegovini gdje je sv. Nikola misionarski djelovao.

Film će biti prikazan na HTV1 na samu 50. obljetnicu kanonizacije, u nedjelju 21. lipnja s početkom u 21.06 sati. Repriza će se moći pogledati u ponedjeljak, 22. lipnja na HTV2 u 10.36 sati. (kta/m.b.)



Foto: Marija Belošević

foto