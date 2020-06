Sarajevo, 19. lipanj 2020.

Nadbiskup koadjutor vrhbosanski mons. Tomo Vukšić na svetkovinu Presvetog Srca Isusova, 19. lipnja 2020. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je Euharistijsko slavlje u sarajevskoj prvostolnici kojim je katedralna župa u Sarajevu proslavila svog zaštitnika. Tom prigodom nadbiskup Vukšić uputio je homiliju koju prenosimo u cijelosti:

Draga braćo i sestre,

volio bih zajedno s vama ovo razmatranje i započeti i završiti, ako Bog da, poznatim molitvenim zazivom: „Isuse blaga i ponizna srca, učini srca naša po srcu svome!“ Čini mi se da se u toj tradicionalnoj molbi, koja se vrlo često izgovara, zapravo nalazi srž, sadržaj današnjega blagdana, kao i osnovna poruka za sve nas: štujemo Presveto Srce da srca naša to Presveto Srce učini sličnima samome sebi. Stoga se na početku odmah postavlja pitanje, što mi, zapravo, danas slavimo? U odgovoru na to pitanje možemo pronaći više slojeva od kojih mi se neki čine najvažnijim.

Jasno je da slavimo Srce Isusovo u značenju ljubavi Kristove. A iskazujući poklonstvo Srcu Isusovu, ne gledamo na Isusa Čudotvorca, na Isusa Učitelja i Proroka, niti Radnika iz Nazareta niti Patnika na Golgoti, niti na Otkupitelja, niti kao Spasitelja. Sve to jest ovdje, ali ovaj blagdan nije taj način razmatranja o Isusu, niti se, naravno, radi o jednom organu Isusova presvetoga tijela, već je ovo razmatranje i klanjanje Ljubavi Kristovoj koju srce u općoj ljudskoj kulturi naznačuje. Naime, srce se, osim u anatomskom smislu, u ljudskom govoru mnogo češće spominje u simboličkom značenju. U tom smislu, na teološkoj razini Srca Isusova kreću sva njegova dobročinstva prema svima, suosjećanje s bolesnima i gladnima, sve njegove riječi usmjerene prema dobru, prihvaćanje pismoznanaca i grešnika s nakanom njihova obraćenja; Njegova posvećenost spasenju ljudi u vjernosti Bogu Ocu sve do smrti na križu. Sve što je Isus učinio prolazi kroz njegovo Srce. I tek razmatrajući misterij Njegova Srca, to jest misterij Njegove ljubavi, shvaća se sve ostalo njegovo djelo i sva ostala njegova poruka. To je jednostavno zato što je Presveto Srce zapravo Krist sâm promatran kao ljubav.

A klanjanje, naše klanjanje, ova uzlazna dimenzija ovoga blagdana, klanjanje Srcu Isusovu koje Crkva iskazuje i svaki pojedinac u njoj, jest drukčiji način čovjekova gledanja na Boga samoga od onoga koji je gledanje inteligencije i razuma. To nije odnos samo na razini inteligencije i razuma – odnos čovjeka prema Bogu - već i na razini naše uzvraćene ljubavi. To jest, osim ljudskoga razuma kao puta prema Bogu, postoji i put čovjekova srca i ljubavi koji je, vjerojatno, i stilskiji nego li onaj razuma i inteligencije. Naime, onaj tko upozna Isusovu ljubav, upoznao je također Oca i Duha Svetoga, jer je Isus jedno s njima. Upoznati Srce Isusovo tako je isto je što i upoznati Srce Boga samoga, a to onda uspostavlja nov način odnosa. Pri tome, poklonstveno štovanje Srca Isusova, koje vjernici iskazuju, istovremeno je izraz već započetoga procesa i želje za obraćenjem našega srca. Ono je i nov način, drukčiji način, promatranja ljudi, jer obraćeni kršćanin na drugoga čovjeka gleda očima Isusova Srca, to jest samim Srcem Isusa Krista, njegovim osjećajima te na takav način sve to ima i vrlo važnu društvenu dimenziju i društveni odjek.

Mi svi znademo – i ovo bi sada bio drugi sloj ovog istoga razmatranja – da u našem ljudskom govoru postoje bar dva različita značenja pojma srce u simboličkom smislu. U jednom smislu poznajemo plemenito značenje pojma srce u značenju ljubavi i, s druge strane, poznajemo pojam srca u smislu negacije ljubavi, pa čak i mržnje. Tako, u svom govoru, za plemenita čovjeka ćemo kazati da: ima dobro srce, veliko srce, hrabro srce, meko srce, nježno srce, blago srce, bratsko srce, da ima srca; pa se može dobrotom dirnuti u srce, poklanjati srce voljenoj sobi, a srce može i zadrhtati od ljubavi; odnosno kaže se da smo srdačni, usrdni, svesrdni; ili da se srce para od bola, da se ima slomljeno srce, da se može prirasti srcu, primiti k srcu, staviti ruku na srce, i tako dalje, samo dragi Bog zna dokle...

Postoji, kao što rekosmo, i drukčija značenja pojma srce u smislu negacije ljubavi, te se kaže: tvrdo srce, bez srca, nema srca, kameno srce, začahureno srce, tvrdokorno srce, zlo srce, škrto srce, nemilosrdno srce, oholo srce, zatvoreno srce; kaže narod da je „suho oko u tvrda srca“ … I ovo nije samo ljudska mudrost, na ovo nas na više mjesta upozorava sam Isus pa ćemo se podsjetiti samo jednom kratkom rečenicom iz Markova Evanđelja, to jest da srce može postati i sredstvo negiranja ljubavi i izvor zla. „Ta iznutra, kaže se u Evanđelju, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka“ (Mk 7,21-22). Nauk Evanđelja.

I treći sloj. Prirodna srca, u fizičkom smislu, poznato nam je da često i obolijevaju. Poznato nam je također da je, Bogu hvala, struka i medicina iznašla sredstva protiv mnogih bolesti i našla načina kako da liječi ta bolesna srce. Znademo da se održavaju vrlo umni i korisni kongresi, znanstveni skupovi o srcu. Znamo da skoro liječnici čine čuda u liječenju oboljeloga srca – čak ga znaju i zamijeniti, presade ga iz jednih grudi u druga. Vrše popravke na srcu. Vrše, rekli smo u malo grubljem smislu, „servis ljudskoga srca“ pa ugrađuju bajpase, premosnice, stentove, pejsmejkere, vrše koronografije i tako dalje.

U duhovnom planu, draga braćo i sestre, znademo svatko iz svoga osobnoga iskustva da srce obolijeva. Mnogi, dapače, smatraju da vlada danas duhovna epidemija bolesti srca, a time je onda i potreba liječenja u duhovnom smislu postala još veća. A koje bi to bile duhovne bolesti srca? Mnoga su postala: tvrda, okamenjena, bezbožna, bezosjećajna, nemilosrdna, zavidna, ratoborna, ohola, ljubomorna, škrta… Iz mnogih ljudskih srdaca zaista izlaze, kao što smo pročitali iz Markova Evanđelja, zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje... i znademo da, nažalost, nije Isus sve taksativno nabrojio jer ima toga još, a to su imena najvećih srčanih bolesti, duhovnih bolesti. Svjedoci smo prisutnosti epidemije koja, u različitim ovim oblicima, hara svijetom – nekada u samo jednom dijelu, nekada u nekim dijelovima, a nekada i po cijelome svijetu. I znademo da su posljedice ovih bolesti zaista strašne. Znademo, s druge strane, i da postoje mnoga plemenita srca u koja se ova tvrda mogu gledati i koja mogu nasljedovati i popravljati.

Mi smo se danas ovdje okupili, netko nekog dobrog srca, netko tvrdog ili ne baš dobroga, svi s nakanom da nas u dobroti koju imamo dragi Bog i njegovo Srce podrži, a u onome što nije dobro, da nam pomogne popraviti. Danas smo, mi ovdje i Crkva po cijelome svijetu, došli na „duhovni servis“ svojih srdaca; došli smo u ovaj „duhovni sanatorij“, u ovu „kliniku za duhovne potrebe srca“ s molbom da nam „nebeski liječnik“ dadne pravi lijek; da srca naša učini po Srcu svome; da zajedno s nama, dok propitujemo vlastitu savjest i vlastito srce, izvrši svoju koronografiju; da on zaviri i nađe i da nam pomogne popraviti sva moguća začepljenja, sve moguće barijere, kako bi protok njegove milosti mogao prolaziti našim dušama u sve pore naših misli i našega djelovanja. Molimo Presveto Srce Isusovo da nam pomogne to biti. I završavamo, kao što smo i počeli, upravo zato: „Isuse blaga i ponizna srca, učini srca naša po srcu svome!“ Amen!