Donja Tramošnica, 24. lipanj 2020.

Blagdan Rođenja sv. Ivana Krstitelja bit će proslavljen u srijedu, 24. lipnja 2020. u istoimenoj župi u Donjoj Tramošnici u Bosanskoj Posavini.

Svečano Misno slavlje s početkom u 11 sati predvodit će kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski.

U tijeku je devetnica u čast sv. Ivi. Od 15. do 17. lipnja predvodio ju je vlč. Marinko Miličević. Od 18. do 20. lipnja predvoditelj je fra Damir Pavić. Trodnevnicu od 21. do 23. lipnja predvodi fra Ivo Pavić. (kta/b.l.)