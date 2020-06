Regensburg, 19. lipanj 2020.

Papa emeritus Ratzinger XVI. otputovao je u četvrtak, 18. lipnja 2020. u Regensburg u posjet svom teško bolesnom bratu Georgu. Uz Benedikta XVI. su tajnik Gänswein, zamjenik zapovjednika vatikanskog žandarmerijskog korpusa i mala skupina zdravstvenih radnika i suradnika, objavila je agencija Aciprensa, a prenio portal Fratellanza umana.

Benedikt XVI. je iz tišine samostana Mater Ecclesiae u Vatikanu odletio zrakoplovom za München gdje je stigao u 11.45, odakle se uputio za Regensburg kako bi bio pored svog 96-godišnjeg brata koji je teško bolestan. U rodni kraj stigao je u pratnji svog tajnika mons. Georga Gänsweina, liječnika, medicinske sestre i zamjenika zapovjednika žandarmerijskog korpusa Države Vatikanskoga Grada. Papa emeritus će – rekao je ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice Matteo Bruni – “potrebno vrijeme” provesti u Regensburgu.

Uvijek povezani, dvojica braće Ratzinger, dobne razlike od tri godine, zaređeni su za svećenike istog dana, 29. lipnja 1951. u katedrali u Freisingu. Životne okolnosti odvele su ih na različite strane – Georg je postao poznati glazbenik, a Joseph vrhunski teolog, no međusobna su uvijek bili dobro povezani. Dokaz za to su brojni posjeti Georga Ratzingera Vatikanu od 2005. do 2013., u godinama bratova pontifikata, pa i nakon njegova odreknuće od Petrove službe.

Kad je 2008. godine grad Castel Gandolfo njegova brata htio proglasiti počasnim građaninom, Benedikt XVI. je rekao: “Od rođenja je moj brat za mene ne samo pratnja, nego i pouzdan vodič. Oduvijek je predstavljao orijentacijsku i referentnu točku s jasnoćom i odlučnošću svojih odluka”. (kta/ika)