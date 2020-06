Zagreb, 18. lipanj 2020.

Novi broj Glasa Koncila, priređen za nedjelju 21. lipnja, otvara se izvještajem i naslovnom fotografijom posjeta zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića župi Markuševec, teško stradaloj u potresu.

„Ne mislim samo na ruševine. Ne mislim samo na zgrade. Mislim ponajprije na vas ljude kako ste doživjeli te trenutke. Na one strahove i neizvjesnosti te pitanja: ‚A zašto, Bože? Zašto to nama? Jesmo li što posebno skrivili?‘ Braćo i sestre, ta pitanja vjernik ne treba postavljati! Bog zna zašto. Pokušajmo i strahove i neizvjesnosti i ta trpljenja i te boli koje su normalne, ljudske, približiti Isusu i predati njemu“, rekao je kardinal Josip Bozanić.

U rubrici Komentar glavni urednik Glasa Koncila mons. Ivan Miklenić osvrće se na poruku koju su ususret izborima u srpnju hrvatski biskupi uputili vjernicima. „Doista, nije niti može biti svejedno tko dobiva četverogodišnji mandat za upravljanje zakonodavnom i izvršnom vlašću u Hrvatskoj, jer među nositeljima i navedenima na izbornim listama koje se nude biračima na izbor ima nevjerojatno puno različitosti: od poimanja čovjeka i njegova dostojanstva od začeća do naravne smrti, poimanja hrvatskoga naroda i njegove prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, preko kulturnih, identitetskih, obrazovnih i socijalnih odrednica do gospodarskoga i političkoga usmjerenja“, upozorio je mons. Miklenić.

U Intervjuu objavljen je razgovor sa Slavicom Šnur, scenaristicom i redateljicom antiratnog filma »Okrhnuti«, koji govori o ubijenoj djeci u Domovinskom ratu. „Ljudi trebaju upoznati toga maloga teniskoga genijalca Đuru, trogodišnju vrckavu Kristinu, Ivanu koja je uvijek htjela da je sve po njezinu i njezina nježnoga bratasedmo godišnjega Marka. A tek priča o Ljilji, djevojčici s najdužim trepavicama, koja se uvijek smijala, a ubijena je baš kada je otkrila prvu simpatiju…“, kazala je Šnur.

„Iskreno, kao i većina ljudi u Hrvatskoj, na žalost nisam baš mnogo znala o sudbini stradale djece u Domovinskom ratu, iako sam morala napustiti svoj dom zbog ratnih razaranja u Vukovaru. Ali, budući da mene motivi i ideja za moj rad same nađu, tako je bilo i s filmom koji tematizira najveću ljudsku traumu, gubitak djeteta.Za mene je to Božja providnost. To se dogodilo nakon slučajnoga susreta u crkvi sv. Josipa na zagrebačkoj Trešnjevci s majkom koja je ostala bez svojega djeteta“, rekla je o motivima koji su je potaknuli na projekt snimanja filma „Otkrhnuti“.

Novi Glas Koncila u posebnom prilogu odgovara na pitanje kako su se učitelji snalazili u vrijeme pandemije kada je nastava izvođena na daljinu. U rubrici Susret Ivan Tašev razgovarao je s mladim Vukovarcem Branimirom Kurmaićem koji je romanom stao u obranu nerođenih. Uz ispite državne mature i finaliziranje odabira studijskih smjerova među maturantima, Glas Koncila razgovarao je s dekanima hrvatskih visokoškolskih učilišta o tomu što za buduće studente i hrvatsko društvo mogu ponuditi studijski smjerovi.

U rubrici Reportaža predstavljena je splitska župa Pohođenja BDM na Spinutu. U Vjernicima laicima aktivnima u Crkvi predstavljena je Elizabeta Varjačić, župljanka na sjeverozapadu Hrvatske i zaposlenica zagrebačkoga KBF-a. Kako je izgledala svakodnevica medicinskih sestara u prvim danima panedmije koronavirusa u Hrvatskoj, čitatelji će saznati iz priloga Vlade Čuture koji je razgovarao sa Sanjom Piškor, pomoćnicom ravnatelja za sestrinstvo KB-a Dubrava. U posebnom prilogu predstavljena je svakidašnjica redovnika u vrijeme pandemije, koji su se u kratko vrijeme morali suočiti s novim pastoralnim uvjetima i izazovima. (kta/ika)