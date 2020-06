Vatikan, 18. lipanj 2020.

Nastavljajući niz kateheza o molitvi, papa Franjo je na općoj audijenciji, 17. lipnja 2020., osvrćući se na odlomak iz Knjige Izlaska, govorio o Mojsiju koji posreduje za narod koji si je napravio tele od rastopljene kovine. Toliko je blizak s Bogom da može razgovarati s Njim „licem u lice“. Mojsije nije despotski vojskovođa, nego je blag i toliko će ostati prijatelj s ljudima, da će – kako je rekao Papa – osjetiti sažaljenje prema njihovim grijesima, njihovim napastima, iznenadnoj čežnji za prošlošću koju prognanici osjećaju misleći na vrijeme kada su bili u Egiptu.

Mojsije je bio najveći prorok Isusa, koji je 'pontifex', most između nas i Oca. Isus posreduje za nas, pokazuje Ocu rane koje su cijena našega spasenja, i posreduje. Mojsije nas stoga potiče da posredujemo za svijet, moleći Isusovim žarom. Svi pripadaju Bogu. I najveći grješnici, najzlobniji ljudi, najkorumpiraniji upravitelji, svi su djeca Božja; Isus to osjeća i posreduje za svakoga – napomenuo je Papa te dodao – Svijet živi i napreduje zahvaljujući blagoslovu pravednika, molitvi za samilost koju svetac, pravednik, zagovornik, svećenik, biskup, papa, laik, svaki krštenik, stalno uzdiže za ljude, na svakom mjestu i u svako doba povijesti.

Sjetimo se Mojsija, posrednika – potaknuo je Papa – I kada poželimo nekoga osuditi, i kada se u sebi naljutimo… Dobro je naljutiti se; zdravo je to; ali nije dobro osuđivati. Ako se naljutiš, što ti je činiti? Idi posredovati za tu osobu – istaknuo je Sveti Otac. Posredovanje je, naime, Mojsijev način molitve, uz očinski osjećaj koji gaji prema svojem narodu.

Sveto pismo ga obično opisuje s rukama ispruženim prema gore, prema Bogu, gotovo kao da je cijelom svojom osobom most između neba i zemlje. Čak i u najtežim trenutcima, i onda kada narod odbacuje Boga i njega samoga kao vođu, kako bi si napravio zlatno tele, Mojsije moli Boga da oprosti njegov grijeh; ne niječe Boga, a ni svoj narod.

Mojsije ne trguje narodom. On je most, posrednik; on je između naroda i Boga. Ne prodaje svoj narod kako bi napravio karijeru. Nije karijerist nego posrednik za svoje ljude, za svoju povijest, za svoj narod i za Boga koji ga je pozvao. On je most. Kako je to lijepi primjer za sve pastire koji trebaju biti 'most' – istaknuo je Papa. (…) Pastiri su mostovi između naroda kojemu pripadaju i Boga, kojemu pripadaju po pozivu. Takav je Mojsije. 'Oprosti, Gospodine, njihov grijeh; ako ne oprostiš, izbriši me iz svoje knjige koju si napisao. Ne želim napraviti karijeru sa svojim narodom'.

To je molitva koju pravi vjernici njeguju u svojem duhovnom životu. Iako vide nedostatke ljudi i njihovu udaljenost od Boga, ne osuđuju ih, ne odbacuju ih – primijetio je Papa te istaknuo – Posredovanje je vlastito svecima, koji su, oponašajući Isusa, „most“ između Boga i njegovoga naroda.

Osvrnuvši se u katehezi na Mojsijev život, Papa je istaknuo da nije bio 'laki' i 'tromi' molitelj. Kada ga je Bog pozvao, gledajući ljudski, bio je 'promašaj'. Od nadobudnoga dužnosnika predodređenoga za brzu karijeru, upropastio je prilike i postao pastir koji pase tuđe stado u Midjanskoj zemlji. Od mladosti je imao samilosti za svoj narod i zauzimao se za potlačene, ali iz njegovih ruku nije izvirala pravednost nego nasilje. Tako su se srušili njegovi snovi o slavi – napomenuo je Papa.

Ali, upravo u tišini pustinje Bog poziva Mojsija, očitovavši mu se u gorućem grmu. Bogu koji ga poziva da ponovno preuzme brigu za svoj narod, Mojsije se usprotivi strahovima i prigovorima da nije dostojan, da mu Izraelci neće vjerovati, da muca… te upućuje Bogu mnogo pitanja 'zašto'. U Petoknjižju se opisuje čak i jedan dramatičan događaj, kada Bog prekorava Mojsija zbog nedostatka povjerenja, što će mu priječiti ulazak u obećanu zemlju – napomenuo je Papa.

Ali, osim zbog svoje snage, on nas se doima upravo zbog svoje slabosti. On, kojega je Bog zadužio da prenese Zakon svojemu narodu; on, utemeljitelj božanskoga kulta, posrednik najuzvišenijih otajstava, neće prestati održavati sa svojim narodom uske veze solidarnosti, posebno u trenutcima napasti i grijeha – primijetio je Papa.

Uvijek je bio privržen narodu. Mojsije nije nikada zaboravio svoj narod. To je veličina pastira: ne zaboraviti narod, ne zaboraviti korijene. I kao što Pavao kaže mladom biskupu Timoteju: 'Sjeti se svoje majke i svoje bake, svojih korijena, svojega naroda'. Mojsije nije nikada prestao pripadati siromašnima duhom kojima je pouzdanje u Boga hrana na njihovu putu – istaknuo je papa Franjo.

Na kraju audijencije Papa je spomenuo da se toga dana obilježava Dan savjesti, nadahnut svjedočanstvom portugalskoga diplomata Aristidesa de Souse Mendesa, koji je spasio život tisućama Židova i drugih progonjenih ljudi. Neka se uvijek i posvuda poštuje sloboda savjesti; neka svaki kršćanin dade primjer dosljednosti ispravnoj savjesti prosvijetljenoj Božjom Riječju – potaknuo je Papa. (kta/rv)