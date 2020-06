Atina, 18. lipanj 2020.

Izbjeglička je kriza na Egejskim otocima na kritičnoj točki i zahtijeva hitno djelovanje grčkih vlasti i međunarodne zajednice – napisao je Christy Tsantioti, odgovoran za komunikaciju Grčkoga Caritasa, u priopćenju na internetskoj stranici Međunarodnoga Caritasa. Apelirao je posebno za poštovanje temeljnih prava izbjeglica i migranata, kao što je pravo na zdravlje, obrazovanje i zaštitu, osobito u trenutnom kontekstu koji je uzrokovala pandemija koronavirusa.

S druge strane, brojevi jasno govore – napisao je Tsantioti i istaknuo – Grčka je u prvom redu što se tiče migracija, budući da je primila 115.000 migranata s gotovo 42.000 izbjeglica koji su zaustavljeni na grčkim otocima u Egejskom moru. To je moguće žarište Covida-19. Izbjeglički kampovi, koji su krajnje pretrpani, mogli bi izazvati katastrofu. Da se i ne spominje da su zbog pandemije, temeljne mjere koje su propisane zakonima o izbjeglicama i ljudskim pravima, neprestano ugrožene. Zbog toga je Grčki Caritas poslao apel „da nitko ne zaostaje“.

Društvo je potrebno učiniti osjetljivim za pitanja koja se odnose na migracije – napisao je Tsantioti i napomenuo – Pomoć treba pružiti onima koji se suočavaju s koronavirusom u teškim okolnostima, osobito skupinama koje su odbačene. Treba podsjetiti da je Grčki Caritas migrantima osigurao pakete s higijensko-zdravstvenim materijalom, mlijeko za dojenčad, poučavanje engleskog i grčkog jezika, psiho-socijalnu pomoć putem interneta i telefona, jer za one koji su u teškoćama veliki je dar da ih netko sluša.

Grčki Caritas i Atenski Caritas u suradnji s međunarodnom humanitarnom organizacijom Catholic Relief Services – stoji u priopćenju – sudjeluju u programu Hitne potpore za integraciju i smještaj (Emergency Support to Integration and Accommodation) Visokog povjerenstva Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), čiji je cilj da za 26.000 tražitelja azila u cijeloj Grčkoj pruži dostojanstven smještaj i sigurnu financijsku potporu. Temeljna načela zaštite izbjeglica danas su na kušnji – napisao je Tsantioti i zaključio – No mi ćemo nastaviti biti na strani najranjivijih s ciljem da nitko ne zaostaje. (kta/rv)