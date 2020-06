Vatikan, 17. lipanj 2020.

Mnogi su čekali najavu dana proglašenja blaženim Carla Acutisa, vrlo darovitog mladića za informatiku koji je mnogo ljubio euharistiju. Datum je zbog pandemije koronavirusa odgođen za listopad – rekao je kardinal Angelo Becciu, pročelnik Zbora za proglašenje svetih i istaknuo – Najprije je određen datum, a potom znamo kako su išle stvari s epidemijom koja nije dopustila održavanje tako važnih svečanosti. Stoga smo se zajedno s biskupom u Asizu dogovorili da to bude 10. listopada.

Nadamo se da će u to vrijeme na svečanosti moći sudjelovati malo više ljudi; među ostalim, to će se dogoditi dva dana prije obljetnice njegove smrti, jer je preminuo 12. listopada 2006. godine – rekao je kardinal Becciu i napomenuo –Nadamo se da će ljudi moći doći, inače mnogi će slavlje moći pratiti putem streaminga. Carlo Acutis sigurno je primjer vjere za naše mlade i za sve nas. Zrelost tog mladića ostavlja dojam na nas. Kada je preminuo imao je samo 15 godina, a razvio je na prekrasan i primjeran način poznavanje vjere.

Kao dječak zaljubio se u euharistiju, potom je svoju pobožnost usmjerio i prema Gospi – rekao je kardinal Becciu i podsjetio – Bio je katehist, uspijevao je djeci prenositi vjeru, ne samo na klasičan način za vrijeme susreta, nego se koristio i elektroničkim sredstvima. Napravio je informatički program o temama vjere i imao je internetsku stranicu o euharistijskim čudesima. Taj je mladić potpuno živio svoju vjeru. Dojmljive su riječi koje je rekao posljednjih dana: „Svu svoju patnju želim dati Gospodinu za Papu i za Crkvu. Ne želim ići u čistilište, želim ići ravno u raj“.

To je mladić od samo 15 godina, čije nas riječi pogađaju i mislim da sve potiču da se ne šale sa svojom vjerom, nego da je shvate ozbiljno – rekao je pročelnik Zbora za proglašenje svetih i nastavio – S licem dobrog dječaka, čista osmjeha, pogleda usmjerena prema nebu i srcem upaljenim ljubavlju prema Isusu, katehizirao je djecu, kućnoga pomoćnika koji se obratio na kršćanstvo i siromahe koje je susretao u Centru svetoga Franje u Milanu. Tako je Carlo Acutis sa samo 15 godina okusio raj, posvećujući se drugima, žureći se pomoći svijetu da kroz nove tehnologije upozna ljepotu Božje riječi, kao i osvježenje koje dolazi od molitve krunice i euharistije, njegovog autoputa u nebo.

Njegovo proglašenje blaženim održat će se u Asizu, mjestu njegova ukopa, 10. listopada, u 16.00 sati, u papinskoj bazilici svetoga Franje – rekao je asiški biskup Domenico Sorrentino i istaknuo – Vijest predstavlja zraku svjetlosti u ovim mjesecima u kojima smo se suočili sa samoćom i udaljenošću, doživljavajući internet kao najpozitivniju dimenziju, tehnologiju komunikacije za koju je Carlo imao poseban dar. To će proglašenje blaženim biti svima ohrabrenje.

Carlo Acutis rodio se u Londonu 3. svibnja 1991. godine, a preminuo je u Monzi od leukemije, 12. listopada 2006. godine. Časnim slugom proglašen je 5. srpnja 2018. godine. Gotovo godinu dana kasnije, njegovi su posmrtni ostaci premješteni u asiško svetište. Na njegov je zagovor priznato kao čudo ozdravljenje jednog brazilskog djeteta koje se dogodilo 2013. godine. Dijete je patilo od teških probavnih smetnji s rijetkom kongenitalnom anatomskom anomalijom gušterače, no operativni zahvat nije učinjen. Zajednica i obitelj djeteta molili su zagovor Carla Acutisa kako bi spasili svoje dijete.

„Istina je da vas digitalni svijet može izložiti riziku zatvaranja u sebe, izolaciji i ispraznom zadovoljstvu. No ne smijemo zaboraviti da ima i mladih koji su na tom području kreativni i ponekad imaju veliki stvaralački duh“ – napisao je papa Franjo u apostolskoj pobudnici „Christus Vivit“ koja je plod sinode iz 2018. godine. Papa je Carla opisao kao primjer koji treba dati mladima za zdravo korištenje sredstava društvene komunikacije.

Zahvaljujući svojoj sklonosti prema informatici, organizirao je jednu izložbu o euharistijskim čudima koja je obišla cijeli svijet, kako bi ispripovjedio radost susreta s Gospodinom. „Svi se rađaju jedinstveni, no mnogi umiru kao fotokopije“ – to je moto Carla Acutisa koji je također volio ponavljati: „Žalost je pogled usmjeren na sebe, radost je pogled usmjeren prema Bogu“. To su izrazi snažne i istinske vjere koju je iskusio na zemlji, u punini svojeg petnaestogodišnjeg života s otvorenim srcem Bogu – zaključio je kardinal Angelo Becciu, pročelnik Zbora za proglašenje svetih. (kta/rv)