Milan, 17. lipanj 2020.

Ranjeno srce Milana kuca i za one koji se s druge strane svijeta suočavaju s izazovima koji su talijansku pokrajinu Lombardiju stavili na koljena, a to je kriza povezana s novim koronavirusom. Naučili smo da bolest Covid-19 ne poznaje granice, a još više da ni solidarnost nema prepreke. To je dobar pokretač koji omogućava da se nada zapali u zemljama gdje su, osim pandemije, brojne teškoće s kojima se svaki dan treba suočavati. Nevladina humanitarna organizacija ACRA, neprestano radi od Indije do Mozambika, kako ne bi bilo građana prve i druge klase; upravo kao u Italiji; da nitko ne zaostaje.

Nevladina milanska humanitarna organizacija ACRA, koja se više od pedeset godina bori protiv siromaštva, pokrenula je kampanju „Da nitko ne zaostaje“ kako bi se suočila s dramatičnim posljedicama pandemije. Dakle, u Italiji se bori s ciljem da svima zajamči pristup nastavi putem interneta, no namjera joj je da se ne dopusti da itko zaostaje, pa i u drugim zemljama gdje je već godinama zauzeta u važnim projektima. Tako su u Indiji u okviru projekta Namma-Auto, vozači tuk-tuka, mjesnih prijevoznih sredstava koja se tradicionalno koriste za kratka putovanja, sami izmislili dostavljače trgovačkih centara, a u Mozambiku, projekt SUB-URB poboljšava telematsku komponentu za nadzor i razglašavanje higijensko zdravstvenih službi.

U Italiji ACRA djeluje osobito na području obrazovanja. Naime, gotovo 30% talijanskih obitelji nema prikladan uređaj za praćenje internetske nastave, a za djecu i mlade koji žive u krhkom obiteljskom i društvenom kontekstu, zatvaranje škola znači siromašnije obrazovanje. Osobito u slučaju velikih obitelji, na primjer, nije lako imati 4 računala za isto toliko djece. Zbog tog je razloga organizacija pokrenula inicijativu #aCasaconACRA za potporu obrazovanju na daljinu djece i najugroženijih obitelji kroz donacije osobnih računala i tableta, uz obrazovne radionice o globalnom građanstvu koje su dostupne putem interneta na portalu Acre. Uz potporu važnih partnera, već je podijeljeno 200 računala.

U Indiji, gdje je ACRA pokrenula suradnju s mjesnim projektom Namma-Auto, prošli je mjesec počela nova faza zdravstvene krize povezane s bolešću Covid-19, s blagim popuštanjem izolacije koju su nametnule vlasti. U gradovima Bangalore i Chennai, projektu Namma-Auto koji sufinancira projekt „Switch Asia“ Europske unije, cilj je promovirati održiviji način života, zahvaljujući upotrebi rikše, takozvanog tuk-tuka. To je projekt koji se morao proširiti i ponovo izumiti u vrijeme kada je sve bilo zatvoreno.

Tijekom toga razdoblja bili smo vrlo aktivni – rekao je Manju Menon, voditelj Acre u Indiji i kontakt osoba za projekt Namma-Auto te istaknuo – Pretvorili smo kampanju za podizanje svijesti u stvaranje svijesti o koronavirusu, koristeći različita sredstva komunikacije, te pažljivim planiranjem programa higijene i sigurnosti za vozače tuk-tuka, zajedno sa zainteresiranim stranama. Osim toga, sklopili smo ugovore s trgovinama hrane i trgovačkim centrima o zapošljavanju vozača tuk-tuka za dostavu na kućnu adresu. Na taj smo način spriječili mogući pad zapošljavanja u zemlji u kojoj je Covid-19 jako pogodila stanovništvo. Gotovo je 350.000 službenih slučajeva, nešto manje od 10.000 žrtava, a više od 140.000 ljudi s ozbiljnim teškoćama liječilo se u bolnicama.

Ono što je ostvareno u Indiji, pokazuje da je projekte moguće obnoviti, kao što se dogodilo i u Mozambiku – rekla je u razgovoru za Radio Vatikan Elena Scanferla, ravnateljica Acre i istaknula – U Maputu, s obzirom na nedostatak pojedinih sredstava sigurnosti, senzibilizirajući građane za obrtničku proizvodnju maski, uspjeli smo ostvariti potražnju za tim sredstvima za zaštitu. U Indiji smo vozačima tuk-tuka uspjeli zajamčiti zdravstveno osiguranje. Naime, ne samo da su ti ljudi zadržali posao mijenjajući zadatke, nego s obzirom na neizbježne razlike u odnosu na prošlost i u ovoj fazi otvaranja, zdravstveno je osiguranje za njih temeljno. Radi se o naporu koji koristi i tehnologiju; i u Mozambiku i u Indiji nevladina milanska humanitarna organizacija stvorila je aplikacije za poticanje obrazovanja ljudi i s druge strane, za rezervaciju usluga koje se traže.

Uvijek je potrebno obratiti najveću pažnju na sigurnost pojedinaca. Acrini su projekti ostvarivi u Italiji i u drugim zemljama, zahvaljujući doprinosu svih. Oni nisu samo volonteri, nego i donatori – rekla je Elena Scanferla i napomenula – Zbog toga s inicijativom „Da nitko ne zaostaje“ molimo Talijane za donaciju dijela poreza. To ništa ne košta, a na taj će nam način omogućiti da naš posao nastavimo na nacionalnom području i u drugim kontekstima, ostajući uz ljude kojima pomažemo.

U Maputu, u Mozambiku, ACRA je pokrenula projekt SUB-URB za potporu održivom razvoju grada. Projektom se planira poboljšati okolišne, kućne i gradske uvjete u prigradskim naseljima, to jest tamo gdje suočavanje s pandemijom nije jednostavno. Kako se projekt ne bi prekinuo, nego da bi se poticalo njegovo uključivanje u kampanje za sprečavanje pandemije i podizanje svijesti koje promiče mozambička Vlada, unatoč brojnim teškoćama bilo je potrebno djelovati na daljinu.

Nezamislivo je u ovom trenutku napustiti to područje – rekao je Massimo Tommaselli, koordinator Acre u toj zemlji i istaknuo – sav posao koji se obično radi na papiru, ostvaren je kroz aplikaciju na pametnom telefonu i podaci su smješteni na internetskoj platformi kojom se upravlja iznutra. Osim toga, osmišljen je novi način širenja i praćenja, zahvaljujući stvaranju platforme za slanje mnogobrojnih tekstualnih poruka na tisuće brojeva koji su prikupljeni kroz kampanju na terenu, no i putem kružnih informacijskih lanaca. U Mozambiku je zabilježeno oko 600 slučajeva koronavirusa i trentuno samo tri preminule osobe, no strahuje se da bi moglo doći do veće zaraze. U toj zemlji, kao i u drugima, pandemija za milijune ljudi nije glavni, nego samo svakidašnji problem.

Papa Franjo je posljednjih dana nekoliko puta molio za najranjivije, za one kojima nedostaju sredstva za zaštitu u trenutnoj zdravstvenoj krizi. Posebno je 14. svibnja u Domu svete Marte, molio za poraz svih pandemija, podsjećajući na Dan molitve koji je pokrenuo Visoki odbor za ljudsko bratstvo. U propovijedi je istaknuo da postoje i druge pandemije koje uzrokuju milijune mrtvih, kao što je pandemija gladi, pandemija rata i pandemija djece koja nemaju pristup obrazovanju, te je pozvao da molimo Boga da nas blagoslovi i da nam se smiluje. (kta/rv)