Sarajevo, 14. lipanj 2020.

Nadbiskup koadjutor vrhbosanski i apostolski upravitelj vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić predvodio je, 13. lipnja 2020. u franjevačkoj crkvi sv. Ante Padovanskog u sarajevskom naselju Bistrik večernje Euharistijsko slavlje kojim je proslavljen patron ove lijepe crkve.

U prigodnoj propovijedi nadbiskup Vukšić rekao je da, kad god časte nekoga sveca, prije svega „zahvaljuju Božjoj Providnosti što ga je podarila kao uzor zajednici vjernika i svim drugim ljudima i, s druge strane, zajednica vjernika pozvana je na razmišljanje o tomu što toga sveca danas čini suvremenim te u čemu bi ga u danom trenutku, u našemu vremenu i okolnostima osobito trebao nasljedovati svaki vjernik i cijela zajednica“. „U tom razmišljanju na prvomu mjestu valja podsjetiti, da svaki svetački život ima neprolaznu poruku optimizma i nade, koja je prikladna i suvremena u svakom vremenu, za svaku generaciju i za svakoga čovjeka. Naime, svaki od svetaca, pa tako i sveti Ante Padovanski, je dokaz da je zaista moguće ostvarenje svetosti u ljudskom životu na zemlji. Uz to što su dokaz da je moguće ostvariti svetost na zemlji, za svakoga vjernika, u njegovu nastojanju i trudu na svom posvećenju i na putu prema vječnom spasenju, sveci su također kao znakovi pored puta koje nam je dragi Bog tamo postavio. Oni su putokazi, kao znakovi na planinarskoj stazi, kojom se uspinje prema vrhuncu što ga treba osvojiti“, kazao je nadbiskup Vukšić.

„Na tom putu osobnoga posvećenja i uspinjanja prema vječnom spasenju, sveti Ante se pojavljuje kao primjer sveca koji je ljude odgajao za nadu. Živio je i svoje poslanje ponizno i dosljedno vršio u vremenu, kad je dostojanstvo mnogih ljudi bilo vrlo pogaženo, kad je društvo bilo puno obespravljenih i kad je cijelo kršćanstvo trebalo unutrašnju duhovnu obnovu. Možda je upravo to, što je bio svjedok i navjestitelj nade i boljih dana, osnovni razlog toliko raširene pučke pobožnosti prema sv. Anti, posebice onih kojima je nada glavna svakodnevna hrana te je zaštitnik: siromaha, progonjenih, trudnih žena, gladnih, putnika, onih koji su izgubili stvari, ribara, mornara, onih koji trpe od neplodnosti… To jest, upravo onih koji ponajviše žive u nadi“, riječi su nadbiskupa Vukšića.

„Vjernici se u svojim potrebama i očekivanjima ponekad obraćaju svecima, a posebice sv. Anti kao da je on upravitelj neke vrste 'socijalne samoposluge', u koju je dovoljno samo donijeti popis vlastitih potrepština i dobiti ih samo zato što su potrebne. A sv. Ante je u jednom svom govoru poručio, da je za svakog vjernika, koji se preporuča u zagovor svetaca, najvažnije: „Svoj život moramo mjeriti i ocjenjivati prema životu svetaca. Poštovani štovatelji svetoga Ante, on je vrlo omiljen zaštitnik i zagovornik svih ljudi u potrebi. No on je istovremeno i zahtjevan uzor, primjer, propovjednik i svjedok. Za svakoga kršćanina vrijede njegove riječi, izgovorene u jednoj propovijedi, o suradnji s Duhom Božjim i svjedočenju za Krista: 'Onaj koji je ispunjen Duhom Svetim govori različitim jezicima. Različiti jezici jesu različita svjedočanstva za Krista, kao što su poniznost, siromaštvo, strpljivost, poslušnost. O njima govorimo kad ih drugima pokazujemo životom. Riječ je živa kad život govori. Neka zato prestanu riječi, a neka progovore djela'. Da, zahtjevno je to, ali je to najljepša moguća zadaća i najveličanstveniji cilj koji se može postići. I na kraju molimo: Po zagovoru sv. Ante i svetoga Franje, velikih svjedoka kršćanske poniznosti, evanđeoskoga siromaštva, strpljivosti i poslušnosti, neka dragi Bog učini da i po našim životima i našemu svjedočenju za Krista stalno govori Riječ Božja. To je ono što najviše trebamo i tražimo. Po Kristu Gospodinu našemu“, kazao je nadbiskup Vukšić na kraju propovijedi. (kta)