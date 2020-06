Žepče, 12. lipanj 2020.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić na svetkovinu Tijelova, 11. lipnja 2020. u župnoj crkvi sv. Ante Padovanskog u Žepču predvodio je svečano Euharistijsko slavlje te krizmao 57 djevojaka i mladića te župe.

Pozdrav kardinalu Puljiću, svećenicima koncelebrantima među kojima su bili ravnatelj katoličkog školskog centra „Don Bosco“ u Žepču don Milan Ivančević, SDB, i rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa preč. Zdenko Spajić, zatim časnim sestrama, krizmanicima, njihovim roditeljima, kumovima i svim vjernicima uputio je župnik i dekan preč. Predrag Stojčević koji je nakon homilije predstavio kandidate za primanje sakramenta potvrde odjevene u svečane haljine.



U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić podsjetio je da je Isus na Veliki četvrtak, prije no što je pošao na križ, svojim učenicima za posljednjom večerom dao dar euharistije ustanovivši Misu – euharistiju koju im je povjerio kazavši „Ovo činite meni na spomen“. Progovorivši o svetkovini Tijelova, kazao je da je Crkva uvela ovu svetkovinu kako bi se dostojanstveno moglo slaviti otajstvo tijela i krvi Kristove, budući da je u samom Velikom tjednu više naglasak na Kristovoj muci i smrti. „Smisao ove svetkovine jest da stvarno probudimo vjeru da ta hostija, nakon svećenikovih riječi pretvorbe, nije više hostija, kruh, nego tijelo Kristovo. I zato je potrebno u nama obnoviti tu vjeru i sačuvati osjećaj poštovanja svetoga. Ali ne samo to – čuli smo u evanđelju da je to Isus ostavio ciljano: 'Tko mene blaguje, živjet će uvijeke'“, podsjetio je kardinal Puljić potičući vjernike da postanu svjesni „tog divnog dara da je Isus svoju muku – ono što je zaslužio u svojoj muci, smrti i uskrsnuću – ostavio u otajstvu euharistije“.

Kardinal Puljić potom je progovorio o sakramentu krizme. „Često kažu da je krizma punoljetnost. Nije. Punoljetnost je broj godina, krizma je zrelost kojom Duh Sveti daje da budemo odgovorni kršćani. Kršćanin znači pomazanik. Vi, dakle, danas postajete pomazanici Božji – odgovorni vjernici, snagom Duha – ne svojom sposobnošću ili znanjem – nego surađujući s Bogom, otvarajući srce Bogu, i tako zapravo postajete svjedoci Isusa uskrsloga“. kazao je kardinal Puljić potičući krizmanike da budu odgovorni za primanje sakramenata, slavljene Mise, redovite molitve, držanja Božjih zapovijedi... Istaknuo je da u tome nisu sami jer je „obitelj prva škola vjere“ te ujedno i prvo sjemenište. „Nije kriza zvanja, nego 'nema u vrtu cvijeća' pa nema se što 'ubrati za oltar'“, kazao je kardinal Puljić podsjetivši da je sve manje djece u obitelji u kojoj se počesto djeca odgajaju „za interes“ pa otud i kriza duhovnih zvanja u Crkvi. Roditeljima je posvijestio da su prvi učitelji vjere i to ne riječima nego onim što zapravo jesu i do čega drže. „Oni iz vaših očiju čitaju što znači vjera. Oni iz vaših očiju čitaju što znači nedjelja Gospodnja, Sveta misa, sakramenti... To je vjeronauk jači od svih onih vjeronauka kojih mi učimo bilo u školi, bilo u župi. Zato shvatite: vaša odgovornost je nezamjenjiva“, istaknuo je kardinal Puljić koji je potom pozvao i nazočne kume i kumove da ovim mladima budu u životu podrška kako se ne bi izgubili, zalutali i postali „prodane duše“ nego hrabri svjedoci vjere.

Na kraju Svete mise riječi zahvale uputio je župnik Stojčević, a krizmanici su imali prigodu napraviti zajedničku fotografiju s kardinalom Puljićem. (kta)

