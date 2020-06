Vatikan, 11. lipanj 2020.

Crkva i njezino zauzimanje u borbi protiv zlostavljanja maloljetnika ne zaustavlja se ni u vrijeme pandemije koronavirusa. Kako bi utvrdila stanje te bolje razmotrila „teologiju djetinjstva“, u ponedjeljak, 8. lipnja 2020., održan je prvi u nizu webinarā, koje su organizirali Papinsko povjerenstvo za zaštitu maloljetnika, Međunarodna unija viših redovničkih poglavarica, Centar za zaštitu maloljetnika Papinskoga sveučilišta Gregoriana i Plavi telefon.

Gotovo je 800 osoba iz cijeloga svijeta sudjelovalo u toj inicijativi, obilježenoj pandemijom koronavirusa koji je prisilio prijelaz na druge načine djelovanja, kao što je, primjerice, rad putem interneta kako ne bi propalo sve već ostvareno. Nakon jučerašnjega, uslijedit će još tri webinara: 18. lipnja će se govoriti o „Zaštiti on line u vrijeme lockdowna“; susret će moderirati otac Hans Zoellner, predsjednik Centra za zaštitu maloljetnika Papinskoga sveučilišta Gregoriana.

Tema „Viktimologija i model sigurnosti u odnosima“ na programu je 30. lipnja, a susret će voditi dr. Gabriel Dy-Liacco, psihoterapeut i član Papinskoga povjerenstva za zaštitu maloljetnika. Posljednji webinar, na programu 6. srpnja, moderirat će profesor Ernesto Caffo, jedan od utemeljitelja i predsjednik Plavog telefona (S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus). Taj će susret biti posvećen temi „Briga o djeci nakon lockdowna. Kako je pandemija promijenila naše odnose?“

Sestra Nuala Kenny, članica Sestara ljubavi iz Halifaxa, podsjetila je da ima sredinā u kojima djeca nisu zaštićena, jer su objekti kulture koja pridonosi njihovu ugrožavanju, te istaknula posebne prilike koje podupiru zlostavljanje. Zbog toga je potrebna promjena koja treba početi u obitelji i, naravno, u Crkvi. Pozvani smo prijaviti nepravdu – kazala je sestra Nuala – posebno kada su na meti najslabiji. Ne govoriti o tomu daje zlostavljanju mogućnost da se nastavi. Put je ukorjenjivanje u Isusu, njegovom nauku i njegovoj nježnoj skrbi.

Na webinar se osvrnuo Ernesto Caffo, član Papinskoga povjerenstva za zaštitu maloljetnika, te izrazio zadovoljstvo njegovim održavanjem, jer – kako je rekao – rađa se iz želje za boljim poznavanjem tema koje se prate sa zanimanjem, posebno u ovom trenutku promjenā prouzročenih koronavirusom na svim stranama svijeta. Važno je to da je webinar održan na 4 jezika, i bilo je ljudi povezanih iz Južne Amerike i Afrike, iz vrlo udaljenih područja, pa do azijskoga svijeta. Svi smo zajedno raspravljali o zajedničkoj temi teologije djetinjstva. To je prvi trenutak našega razmišljanja u kojemu nastojimo pronaći zajedničke točke, budući da je dijete i njegova zaštita u središtu pozornosti – napomenuo je prof. Caffo.

Dati djetetu glavnu ulogu znači također uzeti u obzir njegova pravā i elemente zaštite koji trebaju biti oko slabih ljudi. To znači – objasnio je profesor – slušati dijete, njegove potrebe, postaviti oko njega zaštitu kako bi se izbjegli svi oblici iskorištavanja i zlostavljanja. Sve su to vidici koje već dugo nastojimo razmatrati kao papinsko povjerenstvo, tražeći konkretne odgovore, upute kako se može suočiti s tim vidicima.

To je također poticaj da se dijete stavi u središte učiteljstva Crkve, polazeći i od riječī Svetoga Oca koji je uvijek svraćao pozornost, kao i njegovi prethodnici, na dijete koje ima svoj život, ulogu u društvu, koje je subjekt koji roditelji i odgojitelji, ali i cijela zajednica, trebaju poslušati i pomoći mu. Ne možemo nikako misliti na njega kao na objekt, a još manje objekt nasilja – istaknuo je prof. Caffo te napomenuo da to potiče na veliku pozornost u formaciji odgojitelja, u prevenciji i procesu rasta djeteta koje postaje adolescent, uz sve probleme do kojih to može dovesti, teškoće, nevolje, te još više kada su u pitanju posebno osjetljiva djeca kao što su djeca s posebnim potrebama čije su obitelji u posebno teškim situacijama.

Na novinarovo pitanje što su za djecu značile izvanredne mjere određene zbog pandemije i kako je ona utjecala na naše odnose, profesor Caffo je kazao da je fizička udaljenost s jedne strane bila i mentalna, te je udaljenost više puta postala razdvajanje tijelā, ali i uma. S druge strane, vlada strah od drugoga zbog bojazni od zaraze, i to je dovelo do trenutaka samoće, teškoća i u odnosu na moguću zarazu, a katkada i do smrtnih slučajeva koje su mnoga djeca i adolescenti doživjeli u svojoj obitelji.

Jasno je da je za dijete vrlo važna briga njegovih roditelja; to je vidik koji je ovih mjeseci obilježio život djeteta – objasnio je profesor te dodao da je vrlo važno nadoknaditi, razgovarati u obitelji o proživljenom iskustvu kako bi se ponovno pokrenuo društveni život, život u zajednici i obitelji. (kta/rv)