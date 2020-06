Vatikan, 10. lipanj 2020.

U nedjelju, 14. lipnja, papa Franjo će povodom svetkovine Tijelova slaviti misu u vatikanskoj bazilici, na oltaru Katedre svetoga Petra. Na slavlju, koje će započeti u 9 sati i 45 minuta, sudjelovat će oko 50 vjernika, a završit će izlaganjem Presvetoga i euharistijskim blagoslovom, kao što se događalo na misama u Domu svete Marte koje su se izravno, putem streaminga, prenosile od 9. ožujka do 17. svibnja, u razdoblju u kojemu u Italiji i u drugim zemljama zbog pandemije nisu bila moguća slavlja s narodom.

Prošle je godine misu na svetkovinu Presvetoga Tijela i Krvi Kristove Papa slavio ispred crkve svete Marije Tješiteljice u rimskoj četvrti Casal Bertone, a 2018. godine na trgu ispred župe svete Monike u Ostiji. Od 2013. do 2017. godine misu je slavio u bazilici svetoga Ivana Lateranskoga, nakon koje je slijedila euharistijska procesija do bazilike svete Marije Velike.

Slavlje svetkovine Tijelova potječe iz XIII. stoljeća. Zbog onih koji su tvrdili da je Krist u euharistiji prisutan samo simbolički, a ne stvarno, četvrti je Lateranski sabor 1215. godine istaknuo istinu o transupstancijaciji (pretvorbi), koju je Tridentski sabor definitivno potvrdio 1551. godine. Nakon mističnih iskustava svete Julijane iz Cornillona, u Belgiji je, u Liègeu, 1247. godine ustanovljena svetkovina Tijelova na lokalnoj razini. Nakon nekoliko godina, točnije 1263., jedan je svećenik u Bolseni, dok je služio misu posumnjao u stvarnu Isusovu prisutnost. U trenutku kad je posvećivao kruh i vino, iz posvećene je euharistije poteklo nekoliko kapi krvi. Nakon tog događaja, papa Urban IV. je 1264. godine odlučio proširiti slavlje svetkovine Tijelova na cijelu Crkvu. (kta/rv)