Vatikan, 10. lipanj 2020.

Franco Locatelli, predsjednik talijanskog Nacionalnog vijeća za zdravstvo, 8. lipnja 2020. je, prvoga dana besplatnoga ulaza za talijanske liječnike, bolničare, medicinske sestre i zdravstveno osoblje, posjetio Vatikanske muzeje. Izrazio je zahvalnost papi Franji za posebnu osjetljivost prema onima koji su u Italiji bili na prvoj liniji borbe protiv pandemije. Iskreno je rekao da nije mislio, ali da se tijekom mračnih dana zaraze nadao da će vidjeti svjetlo kao danas, te sada moli Talijane da se i dalje ponašaju odgovorno kako bi zaštitili sebe i druge, a osobito najranjivije. Nadzor ćemo popustiti samo kada u cijelom svijetu više neće biti zaraženih – rekao je Locatelli i istaknuo – Nadamo se cjepivu. Svjetska zdravstvena organizacija zabilježila je 125 kandidata za cjepivo i nadamo se da ćemo za nešto više od godinu dana od izbijanja pandemije, imati jedno valjano cjepivo.

Franco Locatelli rođen je u Bergamu prije 60 godina, a već dugo živi u Rimu. Od veljače 2019. godine, predsjednik je Nacionalnog vijeća za zdravstvo pri talijanskom Ministarstvu zdravlja i u toj ulozi, za vrijeme krize Covida-19, izmjenjivao se sa Silvijem Brusaferrom, predsjednikom Višeg instituta za zdravstvo, u predstavljanju Tehničko-znanstvenoga odbora na svakodnevnim konferencijama za tisak Civilne zaštite. Locatelli je ravnatelj onkološko-hematološkog odjela i odjela za staničnu gensku terapiju rimske bolnice Bambino Gesù i redoviti profesor pedijatrije na rimskom Sveučilištu La Sapienza. U svojem znanstvenom istraživanju razvio je nove tehnike presađivanja koštane srži, doprinoseći tako liječenju leukemije.

Vrlo iskreno; nisam mislio, no nadao sam se da ću vidjeti svjetlo – rekao je Locatelli u razgovoru za našu radijsku postaju i istaknuo – Nadao sam se jer je Italija poduzela čitavi niz mjera zatvaranja koje su bez sumnje utjecale na naš svakodnevni život, na naš način života, na sklonosti i na društveni život, kao i očito na naše proizvodne aktivnosti. Svi su ti napori nagrađeni obuzdavanjem pandemije koje je postalo očitije na epidemiološkoj krivulji koja je pokazala jasne znakove pada. To što sada nakon toliko tame vidimo svjetlo, to je zbog žrtava koje je svatko učinio. A upravo zato što su te žrtve dale važne rezultate, apsolutno je važno da svi nastavimo, neovisno o ulozi koju imamo, uvijek biti odgovorni u svojem ponašanju. Zbog zaštite sebe, drugih i osobito najranjivijih.

Ako uspijemo doći do situacije bez pozitivnih slučajeva, drugačije ćemo razmišljati – rekao je Locatelli i napomenuo – No ta se situacija mora dogoditi u cijelom svijetu. Zato u ovom trenutku ne mogu ne misliti na zemlje Latinske Amerike koje su najviše pogođene tom epidemijom, osobito Brazil, prije nego na Indiju. Naravno, medicinska istraživanja čine napore koji se ne mogu uspoređivati s dosadašnjim istraživanjem u povijesti čovječanstva.

Danas imamo 125 kandidata za cjepivo koje je zabilježila Svjetska zdravstvena organizacije i ako se pomisli na to da je za dobivanje cjepiva potrebno prosječno vrijeme od 5 do 10 godina, a mi ćemo ga vjerojatno imati za nešto više od godinu dana od izbijanja pandemije, možemo shvatiti kolika je utrka za dobivanje najučinkovitijega cjepiva, da bismo potom dobili ono što nazivamo iskorjenjivanjem zarazne bolesti koja je čitav svijet zatekla apsolutno nespremnim – rekao je Locatelli i primijetio – Samo prije 6 mjeseci toga virusa nije bilo i danas moramo mnogo toga naučiti kao što je na primjer kako naš imunološki sustav štiti različite pojedince od novoga koronavirusa. Zbog toga znanost mora ići dalje zajedničkim naporima cijele međunarodne znanstvene zajednice, imajući uvijek u središtu svih ciljeva i napora čovjekovo blagostanje i zdravlje.

Ovaj poziv na posjet Vatikanskim muzejima i Papinskim vilama znak je priznanja koje zdravstvenim radnicima izražavaju Papa i Crkva. Vjerujem da su građani i ustanove već dali opipljive znakove zahvalnosti – rekao je Locatelli i istaknuo – Naravno, zdravstveni su radnici platili značajnu cijenu u ovoj krizi. Posebno mislim na mnoge kolege liječnike, bolničare, medicinske sestre i zdravstvene djelatnike koji su svi, zbog svoje želje i volje da pomognu onima koji trpe, bili izloženi riziku, a neki su i izgubili vlastiti život.

Nakon borbe protiv Covida-19, sigurno će se nešto promijeniti i već se promijenilo u talijanskom zdravstvu. Dosta je vidjeti ono što se dogodilo s intenzivnim terapijama. Zemlja je uspjela povećati mjesta intenzivne njega s nešto više od 5000 na 9000. Svi ti kreveti dali su najbolji odgovor onima kojima je to bilo potrebno, te će i dalje biti dostupni nakon što se nadvlada epidemija. Osim toga, razmotrit će se integracija bolničke i mjesne zdravstvene skrbi. Upravo da bismo iz toga, što je po svim učincima bilo tragedija i što je zahvatilo naše savjesti, naučili kako na najbolji način najviše izvući iz nacionalnog zdravstvenog sustava kao što je naš, koji ima veliku prednost da je univerzalan i solidaran – rekao je među ostalim Franco Locatelli. (kta/rv)