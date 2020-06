Vatikan, 10. lipanj 2020.

Papin vikar za Grad Vatikan, kardinal Angelo Comastri, predvodio je krunicu i molitvu „Kraljice Neba“ u bazilici svetog Petra u razdoblju od 11. ožujka do 30. svibnja, koja je prenošena uživo putem Interneta i televizije. Molitvu je pratilo najmanje milijun i pol ljudi, a još i danas pristižu pisma sa svjedočanstvima iz cijele Italije. To je zadivljujući odaziv kakav nisam mogao ni zamisliti – istaknuo je kardinal u razgovoru za Radio Vatikan.

Spomenuta svjedočanstva govore o želji za molitvom te dolaze također od ljudi koji su bili daleko od Crkve, poput jednog ateista koji je, potaknut prijenosom krunice, molio prvi put u životu. Tu je i svjedočanstvo jednoga mladića koji je, istaknuvši da je više puta bio ganut tom molitvom, zatražio da se prijenos krunice uživo nastavi. Taj je odaziv još više potvrdio da se problemi rješavaju tek kada se otvori Svemogućemu – istaknuo je kardinal i napomenuo da je bez Boga život apsurdan, kao i da je molitva najljepša stvar koju u ovom životu možemo učiniti jer nas stavlja u zajedništvo s Gospodinom.

Nekoliko je talijanskih televizijskih kuća prenosilo molitvu krunice iz bazilike svetog Petra, zahvaljujući kamerama Vatikanskih medija. Počevši 11. ožujka, taj se prijenos trebao nastaviti tijekom samo nekoliko dana. Ipak, tjedan po tjedan, stiglo se do kraja svibnja, s ukupno 66 prijenosa krunice, uz kratku pauzu tijekom Velikoga tjedna. U vezi s mnogobrojnim pozivima da se nastavi s prijenosom molitve krunice iz vatikanske bazilike, kardinal Comastri je kazao da je to teže izvesti sada, kad je bazilika ponovno započela s redovnim ritmom liturgijskih slavlja, ali spreman je nastaviti ukoliko se stvore uvjeti za to.

Papin vikar za Grad Vatikan prisjetio se, među ostalim, molitve uoči 8. svibnja i spomendana Marije Posrednice svih milosti, kada je spomenuo svoju majku. Moja me mama pratila sve dok nisam imenovan nadbiskupom Loreta – rekao je – Nikad nije otišla spavati dok nisam stigao kući. Zatvorila bi vrata i rekla mi: 'Laku noć sine moj, neka te Gospodin blagoslovi!'. To je mama, a kad majka nedostaje, život djeteta postaje opor, težak pa i tužan.

Kardinal Comastri istaknuo je također da nam je virus dao lekciju iz poniznosti, prisilivši nas da shvatimo kako nismo gospodari svijeta. Bio je dovoljan jedan virus da se na koljena baci bogata ekonomija Zapada – rekao je kardinal te primijetio da su mnogi tijekom pandemije otkrili ljepotu činjenja dobra, misleći pritom na mnoge mlade koji su s njime podijelili svoj entuzijazam u pomaganju starijim osobama u domovima i bolnicama.

Odgovarajući na pitanje o tome kako je na njega utjecala izvanredna zdravstvena situacija, kardinal Comastri je kazao da je dobio potvrdu kako ljudi od svećenika traže samo pomoć za susret s Isusom. Ako im dajemo druge stvari, one ih u tom trenutku zadovolje, ali ne rješavaju probleme. Ono što mijenja život jest susret s Isusom – rekao je na kraju Papin vikar za Grad Vatikan. (kta/rv)