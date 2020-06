Mostar, 9. lipanj 2020.

U subotu, 6. lipnja 2020. u samostanu Svete Obitelji u Mostaru u Gospodinu je preminula s. Berhmana (Marinka) Galić, članica Školskih sestara franjevki Krista Kralja, Provincije Svete Obitelji u Hercegovini. Sveta misa zadušnica slavljena je u ponedjeljak, 8. lipnja u samostanskoj kapeli u Mostaru, a zatim obred ukopa u sestarskom groblju „Gruban“ u Bijelom Polju.

S. Berhmana Galić, krsnim imenom Marinka, rođena je 10. listopada 1942. u Gorici u vjerničkoj obitelji, Ante i Mande rođ. Bušić koje je Bog blagoslovio s osmero djece. Čak četvero njih odlučilo se izbližeg sijediti Gospodina. Već su svi pokojni: sinovi Mile i Ljubo, bili su svećenici Kotorske biskupije, a kćer Dragica, redovničkim imenom s. Milena, školska sestra franjevka hercegovačke Provincije Svete Obitelji († 2019.).

Na svečanosti redovničkog oblačenja svoje starije sestre - s. Milene i s. Berhmana je po prvi put osjetila Gospodinov poziv o čemu sama svjedoči: „Istoga dana pitala sam: ‘Tko je taj tko prima nove kandidatice?’ i dobila odgovor: ‘Ta osoba je s. Benita Prkačin.’ Odmah sam pristupila s. Beniti s pitanjem: ‘Hoćeš li me primiti u časne’. Sestra Benita me blago „izmjerila” pogledom i rekla: ‘Primit ću te kada još porasteš.’” U kandidaturu je primljena 13. rujna 1959. u Bijelome Polju. Novicijat je započela 22. kolovoza 1961. s redovničkim imenom s. Berhmana, a 23. kolovoza 1962. položila je Prve privremene zavjete. Doživotne zavjete položila je 23. kolovoza 1967.

Nakon polaganja prvih redovničkih zavjeta potrebe Zajednice i poslušnost povest će je na različite putove djelovanja: prvih šest godina provela je u franjevačkom samostanu u Kreševu gdje je radila u praonici rublja (1962.-1968.). Tu je otkrila i svoju glazbenu darovitost; lijepo je pjevala pa je, uza sve poslove, ubrzo naučila i svirati i tako uljepšavala liturgijska slavlja. U razdoblju od 1968. do 1970. završila je krojačku školu pomažući u kućanskim poslovima u Bijelome Polju. Potom slijedi dvogodišnji katehetski rad pri župi Čitluk gdje je ujedno brinula i za rublje župnoga osoblja. Od 1972. do 1974. ponovno je u Bijelome Polju, a godine 1974. preuzima službu kućne predstojnice u zajednici sestara u Kiseljaku. Tri godine poslije odlazi u Ljubuški (1977.-1983.). Tu je u novootvorenoj zajednici sestara pri crkvi svete Kate privređivala za zajednicu kao krojačica pomažući usto u pastoralu mladih i kućanskim poslovima. Nakon jedne godine službovanja u franjevačkome samostanu u Širokome Brijegu povjerena joj je dužnost kućne predstojnice u središnjem samostanu Provincije u Bijelome Polju (1984.-1987.). Potom je raspoređena u Konjic i tu ostaje do Domovinskoga rata, a onda slijede nove postaje njezina djelovanja: Baška Voda (1992.-1993.), Široki Brijeg, gdje u sestarskoj zajednici služi kao kućna predstojnica (1993.-1996.) te franjevački samostan Humac (1996.1997.). Godine 1993. nekoliko je mjeseci na ispomoći u HKM Luzern u Švicarskoj gdje konačno gdje je konačno raspoređena 1997. I ostaje do 2014. godine pomažući u pastoralu iseljenih hrvatskih vjernika Godine 2014. vratila se u Domovinu, u samostan u Bijelo Polje, a 2015. premještena je u Dubrovnik gdje ostaje do 2020. godine. Dva mjeseca nakon moždanog udara i liječenja u Općoj bolnici u Dubrovniku prevezena je u samostan Svete Obitelji u Mostaru gdje je okružena molitvom i brižnošću sestara preminula u predvečerje svetkovine Presvetog Trojstva, 6. lipnja 2020. Pokopana je u Bijelom Polju, 8. lipnja 2020., kako prenosi mrežna stranica ŠSF Krista Kralja i Hrvatske katoličke misije Luzern. (kta)



foto