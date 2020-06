Rim, 9. lipanj 2020.

Sjedinjene Američke Države suočile su se s delikatnom i složenom situacijom u kojoj se nalazi društvo te zemlje od 25. svibnja. Radi se o valu prosvjeda i uličnih demonstracija koje pažnju svijeta svraćaju na velika pitanja pravde, rasizma, ljudskog dostojanstva, jednakosti i slobode. U središtu je tih događaja ubojstvo za koje se čeka suđenje. Georgea Floyda, 46-godišnjega afroamerikanca, tijekom uhićenja, ubio je policajac, bijelac.

To je protest protiv rasizma – rekao je za Radio Vatikan kardinal Peter Turkson, pročelnik Dikasterija Svete Stolice za promicanje cjelovitoga ljudskoga razvoja i istaknuo – Radi se o društvenoj pojavi koja nije ograničena samo na Sjedinjene Američke Države. Apartheid je bio u Južnoj Africi, sustav kasti u drugom dijelu svijeta, pa i ono što je učinjeno domorodačkom narodu aboridžina. Radi se o vrlo raširenoj društvenoj pojavi.

Za nas kao Crkvu ta se pojava protivi temeljnom shvaćanju ljudske osobe od njezinoga stvaranja – rekao je kardinal Turkson i podsjetio – Stvoreni smo na sliku i priliku Božju. Svaka je osoba prožeta ljudskim dostojanstvom koje je dragocjeno u Božjim očima i koje joj nije dala ni jedna ljudska osoba. To smo dostojanstvo pozvani jednostavno prepoznati i promicati. Kada se pojave situacije koje su radikalno u suprotnosti s ljudskim dostojanstvom, koje se bore protiv njega ili ga ubijaju, one postaju izvor velike zabrinutosti.

Upravo u tom kontekstu predsjednik Američke biskupske konferencije, osvrćući se na tu situaciju, kaže da neredi u gradovima Sjedinjenih Američkih Država odražavaju opravdanu frustraciju milijuna braće i sestara koji još i danas podnose poniženja, trpljenja, nejednake mogućnosti zbog boje njihove kože – rekao je kardinal Turkson i napomenuo – Kao Crkva želimo ponovo istaknuti dostojanstvo svih ljudskih bića koja su stvorena na sliku i priliku Božju.

U Svetom pismu, nakon što je Bog stvorio čovjeka, dogodile su se dvije stvari, obadvije negativne – rekao je kardinal Turkson i podsjetio – Prva je bila neposlušnost Božjoj riječi. Druga je bila ubojstvo brata. Prvi je slučaj nasilja ubojstvo brata. Rasizam znači da stvaramo razlike u različitosti, dok bi različitost morala biti obogaćenje. No zbog jednog ili drugog razloga, ljudska osoba ne podnosi sve oblike različitosti.

Biskupi Sjedinjenih Američkih Država kažu da je ubojstvo Georgea Floyida grijeh koji u nebo vapi za pravdom i potiču Amerikance da se u korijenu rasizma zauzmu za taj problem u zemlji. Ubojstvo čovjeka ne samo da umanjuje našu humanost i našu ljudsku obitelj, nego je vapaj za vrlo visokom vrlinom – rekao je kardinal Turkson i istaknuo – Pravda je zapravo obnova odnosa i veza. U situaciji kao što je ta, vapaj koji priziva pravdu vapaj je protiv onoga što ranjava bratstvo i onoga što sprečava da bratstvo postoji.

To je vrlo širok i rasprostranjen problem u društvu i stoga ići na korijene rasizma znači da trebamo obnoviti osjećaj humanosti, osjećaj za ono što znači ljudska obitelj – rekao je kardinal Turkson i nastavio – Dijelimo isto dostojanstvo koje je Bog dao nama koji smo stvoreni na njegovu sliku i priliku. A opet smo različiti. Nažalost, neki su protesti završili u nasilju. Sam brat Georgea Floyda rekao je da srdžba mora biti usmjerena na nenasilno građansko djelovanje. Crkva ne može učiniti ništa manje od toga da podijeli stajalište brata Georgea Floyda i ići korak dalje. Mjesna Crkva u Sjedinjenim Američkim Državama traži tu vrstu nenasilnoga pristupa.

Sjedinjene Američke Države imaju dugu povijest nenasilnih demonstracija – rekao je kardinal Turkson i dodao – Martin Luther King vodio je mnoge od njih i bile su nenasilne, jer su bile dobro planirane i imale su vođu. Bio je vođa sposoban udahnuti svoj osjećaj nenasilja u sve one koji su ga slijedili. Ono čemu danas svjedočimo spontana je eksplozija srdžbe i osjećaja ljudi u odnosu na ono što se događa. I ja idem korak dalje i pozivam na nenasilje i oprost.

U trenutnoj situaciji, Georgea Floyda koji je preminuo, nikakvi protesti, srdžba ili frustracija ne mogu vratiti natrag – rekao je kardinal Turkson i napomenuo – Samo jedna stvar može biti korisna Georgeu sada kada dolazi pred Boga, a to je oprost njegovim ubojicama, upravo kako je to Isus učinio. Stoga, pozivam na nenasilje i oprost. Vjerujem da je to način na koji možemo oplemeniti sjećanje na Georgea Floyda.

U mnogim gradovima Sjedinjenih Američkih Država u kojima je eksplodiralo nasilje, želio bih pozvati biskupe, svećenike i pastire, te vođe različitih zajednica da organiziraju međureligijski ekumenski događaj – rekao je kardinal Turkson i dodao – Mogao bi se odvijati u nekom parku, na otvorenom i moglo bi se okupiti sve ljude na molitvu. Jedina stvar koja treba Georgeu Floydu, u ovom trenutku kada dolazi pred Boga, jest molitva.

Kao Katolička Crkva, to je ono što sada možemo učiniti, to jest moliti za Georgea. Bilo bi lijepo kada bi se organizirao veliki molitveni događaj koji bi okupio ljude. Dao bi im mogućnost da izraze svoju opterećenost srdžbom, no na način koji je zdrav, religiozan i koji donosi ozdravljenje – zaključio je kardinal Peter Turkson, pročelnik Dikasterija Svete Stolice za promicanje cjelovitoga ljudskoga razvoja. (kta/rv)