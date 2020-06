Novi Travnik, 8. lipanj 2020.

U nedjelju, 7. lipnja 2020. na svetkovinu Presvetog Trojstva istoimena župa u Novom Travniku proslavila je svoj naslovnik/patron. Sveto misno slavlje predvodio je. prof. mons. dr. sc. Pavo Jurišić, postulator kauze sluge Božjega Josipa Stadlera, kanonik i gučogorski arhiđakon, prenosi nedjelja.ba.

U svoj je propovijedi mons. Jurišić podsjetio na prispodobu koja nam govori o nekom kralju koji je razmišljao o mnogočemu, pa je tako jednog dana u svojim mislima stao pred pitanjem, kakav je Bog?!

Kako sam nije mogao pronaći odgovor, pozvao je mudrace svoga kraljevstva te im reče: Dajem vam tri dana da razmislite i da mi odgovorite na pitanje kakav je Bog? Ako za tri dana ne dobijem odgovor, nećete se dobro provesti.

„Trećega dana javi se kralju neki siromašni pastir: „Kralju, čuo sam za tvoje pitanje, a saznao i za nevolju mudraca. Evo dođoh, ako smijem, ja bih ti odgovorio na tvoje pitanje!“ Kralj pristade na ovu ponudu, a pastir mu počne tumačiti: 'Kralju, gledaj kako je sunce visoko na nebu, hajde gledaj malo u to sunce!' Kralj mu uzvrati: 'U sunce je nemoguće gledati, ono me zasljepljuje. Ako budem gledao, ništa neću vidjeti.' Na to mu uzvrati pastir: 'Ako te zasljepljuje već sunce koje je Bog stvorio, kako te onda ne bi Bog, Stvoritelj svega, zasljepljivao svojim sjajem?!“, nastavio je mons Jurišić, podsjetivši na riječi Sv. Augstina: „Kad misliš da si nešto spoznao o Bogu, onda to sigurno nije Bog“.

Uz to, naglasio je mons. Jurišić, naravno da imamo problema kada svojim ljudskim govorom pokušavamo mucajući protumačiti kakav je Bog.

„O njemu nam govori Sveto Pismo, te kaže da Bog prebiva u nedostupnu svjetlu; njega nitko ne vidje, niti može vidjeti (usp. 1 Tim 6,16). Bog je neprobojna tajna, on se nalazi iznad svih stvari i nadilazi svaku ljudsku misao. Sve što god mislili o Njemu, On je puno veći; On je onaj kojemu Salamon veli: „Ni nebesa nad nebesima ne mogu ga obuhvatiti“ (1 Kr 8,27). On se nalazi iznad vremena i prostora, On je vječni i posvudašnji. On je onaj potpuno drugi, sveti“, zaključio je propovjednik.

Novotravnička Župa Presvetog Trojstva se tijekom tri dana pripremala za ovu svetkovinu; Prvi dan trodnevnice pod svetom misom propovijedao je vlč. Marcel Tunjić, đakon na praktikumu u župi Uzašašća Gospodinova. Drugi dan propovijedao župnik don Anto Ledić. Nakon Mise slijedila je molitva večernje s narodom i klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu.

U subotu pod Misom je propovijedao vlč. Sandro Jurešić, đakon na praktikumu u župi Presveto Trojstvo, a nakon mise molitvena zajednica okupila se u vjeronaučnoj dvorani na razmatranje i molitvu za duhovna zvanja. (kta)