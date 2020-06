Zagreb, 6. lipanj 2020.

U emisiji „Aktualno“ HKR-a, u subotu, 6. lipnja 2020. nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić prisjetio se apostolskog pohoda pape Franje Sarajevu prije točno 5 godina, komentirao je aktualnu situaciju u zemlji u svjetlu papinih poruka, te je najavio svoj dolazak u Zagreb, na proslavu svetkovine sv. Antuna Padovanskoga na Svetom Duhu.

„Mnogi kažu: ‚To nam je najljepši dan bio u Sarajevu‘“, prisjetio se je kardinal Vinko Puljić dolaska pape Franje u Bosnu i Hercegovinu 2015. „Jer je Sarajevo tada zračilo jednom toplinom, jednom vrlo dragom gestom dobrodošlice papi“, rekao je te dodao kako je, „iako je u početku djelovao umorno“ i Papa, „oživio susrećući se s ljudima“.

Kardinal se zatim prisjetio tijeka apostolskog pohoda. Papa se najprije susreo s političarima, a zatim je slavio euharistiju na stadionu, gdje je kardinal bio ugodno iznenađen brojem od gotovo 70 tisuća ljudi. Uslijedio je ručak u nuncijaturi, nakon kojega se susreo s osobama posvećenog života u katedrali, a poslije toga i s predstavnicima vjerskih zajednica. Potom je pošao na susret s mladima. „Tu je posebno pokazao svoju vitalnost, svoju životnost“, kazao je kardinal Puljić. „S mladima je bio nevjerojatno očinski, otvoren, blizak, a i mladi su tako oduševljeni bili“, prisjetio se kardinal te rekao kako je ta njegova gesta „ostavila fini trag“.

Međutim, kardinal Puljić istaknuo je činjenicu kako su ti događaji brzo pali u drugi plan. „Živimo u vremenu u kojem se brzo živi, informacije guraju jedna drugu. Tako da su mediji izgurali taj lijepi događaj, namećući upravo ono što je negativno u društvu, jer, često puta, za medije je interesantnije prepričavati ono što je negativno. Tako da su negativni događaji izgurali to lijepo sjećanje na dolazak papin“, kazao je te dodao kako su mediji rijetko citirali Papu „jer puno puta njegove poruke ne bi se uklapale u dnevno političku situaciju.“

„Zato smatram da je lijepo ponovo se prisjetiti njegovih pohoda, njegovih poruka i, na neki način, uprisutniti te njegove poruke i danas, koje su jako potrebne, jer danas kada, na neki način, tako rapidno raste duh mržnje, duh sebičnosti, duh kriminala, da polako probamo s tim papinim riječima očistiti to javno mnijenje i stvoriti jednu mogućnost da ljudi osposobe dijalogizirati, poštivati različitosti, jasno, i stvarati uvjete jednakopravnosti.“

Kardinal se u svjetlu papinih poruka osvrnuo i na nedavne događaje i na ozračje koje se stvorilo protiv Katoličke Crkve i njega osobno. „Teško je sada to ukratko analizirati jer često puta je to puno elemenata koji podržavaju nezdravu klimu“, kazao je kardinal te među njima istaknuo političke interese i populizam te medije koji, „ne baš svi, ali većina“, u službi pojedine politike „još više podjaruju tu nezdravu klimu.“

Uzroke takvoga ozračja kardinal Puljić prepoznaje u nezacijeljenim ranama „Ostalo je puno neriješenih pitanja, drame životne – bilo povijesne, bilo nedavne prošlosti. Jednostavno se to zašuška, prijeđe preko toga, nikad se ne dorekne stvari, ne stavi se na stol sve ono da činjenice razmotrimo, uzroke i posljedice. Tada možemo stvarati“, ustvrdio je te dodao da se povjerenje gradi na istini. Smatra da su „vjerski čelnici koji naučavaju da Boga prihvaćaju“ prvi pozvani biti predvodnici liječenja rana i borbe za istinu da, „na temelju Božjih zapovijedi, grade upravo taj put uvažavanja drugog i drugačijega.“

Pozvao je one koji govore kako vole Bosnu i Hercegovinu i kako ju žele izgraditi, da shvate „da ju ne mogu izgraditi kroz sebičnost, kroz interes“ i isključivost. Posebno je naglasio ulogu međunarodnih sila i predstavnika koji su često „sukrivci mnogih nezdravih klima“, a krivnju prebacuju na lokalnu situaciju koju zapravo ne poznaju, te, kada se dođe nadomak rješenja, koče suradnju. Stoga je kardinal naglasio ulogu obiteljskog odgoja za savjest i odgovornost da se svoje živi, a tuđe poštuje, zatim škole i medija, „tako da i politika uvažava da smo različiti i samo takvi možemo opstati u ovoj zemlji“.

„Samo putem dijaloga, putem uvažavanja jednakih prava ono što želim svom narodu moram priznati i drugome. Samo je jedini put takve politike za opće dobro. Ukoliko je uvijek samo drugi kriv, a moji su uvijek nevini – to je jedna vrlo negativna klima.“

Kardinal Puljić podijelio je mišljenje kako je Sveti Otac u različitosti i zajedništvu „stvorio uporište za poruku nade“, te bi to, isto tako, trebale učiniti lokalna i međunarodna vlast.

„Međunarodni moćnici ne priznaju jednaka prava i različitost“, rekao je te dodao kako je „najopasnije za zemlju što čelnici svjetski vide problem što smo različiti pa onda žele stvoriti nekakav sinkretizam, bilo da se radi politički ili vjerski. To je krivo.“

„Mora se stvarati država u kojoj se poštuje identitet i nacionalni i vjerski i stvarati vladavinu prava u kojem će svaki čovjek se osjećati uvažen i vrednovan“ primijetio je i dodao kako je stoga papina poruka nade „itekako aktualna samo što je teško stvoriti ozračje da se čuje“.

Kardinal Puljić izrazio je uvjerenje kako je Papa i danas upoznat s položajem hrvatskog naroda u BiH, ali je istaknuo kako trebamo biti svjesni i činjenice da se Papa bavi mnogim svjetskim problemima, poput progona kršćana, siromaštva i pandemije koronavirusa. „Tako da papi je itekako poznat naš polako nestanak, kako nas domaća i svjetska politika istrebljuje i čak nas želi proglasiti krivima“, kazao je izrazivši čuđenje „nekim zemljama Europe koje to ne razumiju“.

Potom se osvrnuo na situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa. „Zapravo osjećam se ono što jesam – pastir“ odgovorio je na pitanje kako se osjeća među ljudima nakon ublažavanja mjera zaštite. „Da idem upravo hrabriti ljude, poučavati, zajedno s njima moliti i, na neki način, ono što je Papa rekao – utvrđivati ih u nadi, zapravo, u pouzdanju u Boga. Mi smo itekako svi sad shvatili, u ovoj pandemiji, malenost ljudsku upravo pred tom jednom zarazom gdje je sve blokirano. I unatoč svih oružja, unatoč svih banaka, unatoč svih moćnika ta pandemija je sve nas bacila na koljena. Koliko god je to negativno, druga stvar: ta pandemija je polako svratila ljude da prepoznaju svoju obitelj, da prepoznaju one s kojima žive“, ustvrdio je kardinal te kazao kako „ljudi jedva čekaju da mogu zajedno podijeliti radost vjere i suživota s drugim ljudima“.

O događanjima povezanima s misom zadušnicom za bleiburške žrtve, kardinal je rekao kako je u Sarajevu prvih dana bilo „posebno zastrašujuće, međutim, shvatili su i oni koji su to organizirali da su pretjerali pa su se povukli.“ Nadalje je rekao kako je ta provokacija „trajna politička igra prema Hrvatima“, koje se odmah proglašava ustašama i fašistima. „Međutim, narod ima hrabrosti i tu odajem priznanje da ljudi unatoč svih tih nemilih događanja, hrabro se drže, dostojanstveno se drže, uporno nastoje da sačuvaju svoj opstanak. Međutim, nije lako stvoriti društvo u kojem će biti vladavina zakona jednaka za sve. Ja se nadam da ćemo upornim radom na tome ustrajati i ja nisam posustao, nisam klonuo duhom iako me bolilo i danas me boli kada vidim da ljudi lako zaborave, a onda se tješim: ništa to nije čudno – Isusu su vikali: ‚Hosana!‘, a za par dana: ‚Raspni ga!‘“

„Ni izdaleka nisam dostojan ali sam ga molio, i njega i Bulešića: ‚Dajte mi snage vi koji ste prošli te krize da i ja mogu ovo izdržati i dostojanstven ostati‘“, rekao je kardinal o usporedbi s bl. Alojzijem Stepincem.

Na kraju emisije kardinal je najavio buduća događanja. U Vrhbosanskoj nadbiskupiji zajedno s nadbiskupom koadjutorom mons. Tomom Vukšićem i još trojicom delegata podjeljuje svake subote i nedjelje sakrament svete potvrde kako bi u lipnju stigli obići sve župe.

Na svetkovinu sv. Antuna Padovanskoga, 13. lipnja, kardinal će predslaviti svečanu euharistiju u Zagrebu. „Tu su me fratri ulovili“, rekao je kardinal kroz smijeh, „da dođem navečer slaviti svetu misu na Svetom Duhu pa sam prihvatio i, ako Bog da, nadam se da će sve biti u redu i da ću stići.“ Naglasio je kako ga raduje što može „podijeliti molitvu i poruku nade u tim slavljima“.

„Iskreno zahvaljujem svima koji su molili za mene, koji su me podržavali i, na neki način, hrabrili da ostajem postojan u svojim stavovima“, zaključio je kardinal Vinko Puljić svoje gostovanje u emisiji „Aktualno“. (kta/ika)