Sarajevo, 5. lipanj 2020.

Komentirajući za "Katolički tjednik" petu obljetnicu pohoda pape Franje Sarajevu, reis-ul-ulema Husein ef. Kavazović naglasio je važnost uloge Vatikana i papa u promicanju mira i međureligijskog dijaloga, ali i nezavisnosti i državnosti BiH, prenosi nedjelja.ba.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i ja osobno iznimno cijenimo ulogu Vatikana i papa, naročito Ivana Pavla II. i današnjeg pape Franje u promicanju mira i međureligijskog dijaloga, ali i nezavisnosti i državnosti Bosne i Hercegovine. To kažem, ne samo zato što su oni tri puta pohodili našu zemlju, nego zato što su do sada imali razumijevanje za sve ono što se ovdje događalo i događa.

Iako se posjet pape Franje Sarajevu od prije pet godina zbog okolnosti u kojima se dogodio ne može usporediti s onim poslijeratnim posjetom Ivana Pavla II., on nije ništa manje značajan. Naprotiv, on je pokazao kontinuitet odnosa Vatikana prema našoj državi i njezinim narodima. Poruke koje smo tog dana čuli i susreti koje smo imali sve su nas ohrabrili.

Ipak, sva ohrabrivanja sa strane ne mogu vratiti mir i kulturu uvažavanja koju smo imali ovdje u Bosni. To moramo uraditi sami. Ja iskreno vjerujem da mi imamo dovoljno unutarnjih kapaciteta, pa, ako hoćete, i dovoljno snažnu vjeru koja nas motivira da to uradimo. Vidimo i ovih dana kako to nije lako i kako put izgradnje mira i međureligijskog dijaloga od svih nas traži jako puno opreznosti u riječima i djelima. Ali, kažite mi, koji drugi put možemo, ne samo kao vjernici, nego i kao sinovi i kćeri Ademovi i Evini (Havini) odabrati osim put mira, uvažavanja i dijaloga?!

Na kraju volio bih da svi vjernici, a katolici posebno, bolje čuju poruke pape Franje koje i danas šalje o brojnim našim zajedničkim izazovima, kao i poruke koje nam je u amanet ostavio u Sarajevu. (kta)