Mostar, 4. lipanj 2020.

U ponedjeljak, 1. lipnja 2020. bio je svečan dan u katedralnoj župi u Mostaru, osobito u samoj stolnici koja je posvećena Mariji Majci Crkve prije točno 40 godina, na Križevo 1980. U prijepodnevnim satima slavile su se Svete mise kao nedjeljom, a u 17.30 sati moljena je krunica, nakon koje je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski biskup Ratko Perić sa 16 koncelebranata, dvojicom đakona, trojicom bogoslova i više ministranata u svečanoj procesiji došao pred Gospin kip na Gospinu trgu pred katedralom i izrekao posvetnu molitvu, te je uslijedilo svečano Misno slavlje.

Prvi put od nedjelje prije svetkovine Sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije, Misno slavlje animirao je Katedralni zbor pod ravnanjem don Nike Luburića.

Nakon svetopisamskih čitanja i naviještenoga Evanđelja, biskup Perić uputio je prigodnu propovijed, najprije spomenuvši kako je u Mostaru zaštitnik biskupije Sv. Josip, a naslovnica katedrale je Marija Majka Crkve. „Mi danas, evo već 40 godina, slavimo svetu naslovnicu ili titular katedrale koja je posvećena Mariji Majci Crkve. U Svetoj Obitelji tri su sveta člana: Isus – sin Marijin, zatim Marija i Sv. Josip. (…) Čudesna Majka Isusova. Blažena Djevica Marija, osjenjena silom Svevišnjega, u svom je tijelu začela Sina Božjega kojemu je dala fizičko tijelo, bez udioništva muža. Ona je pitala anđela Gabriela: Kako je to moguće? Anđeo joj je odgovorio: Bogu ništa nije nemoguće. I ona je vjerom pristala na Božju riječ iako nije razumom dokučila sav smisao događaja. I tako je i vjerom i djelom postala Majka Sina Božjega. To je čudesan događaj, odnosno otajstvo Blagovijesti, 25. ožujka, i otajstvo Božića, 25. Prosinca“, napomenuo je biskup Perić.

U nastavku je, među ostalim, progovorio o četirima različitim ljubavima u obitelji. „Prva je ljubav bračna između muža i žene, odnosno oca i majke, s pravima i obvezama bračnoga života. Znamo kako je to uzvišena i snažna ljubav po Božjem planu, čak do te mjere da čovjek ostavlja oca i majku a veže se uza svoju ženu i žena uza svoga muža. Ali znamo da je ta ljubav, na žalost, nerijetko samo požudna pa stoga vrlo krhka i nestalna, čak unatoč djeci, koja su inače jaka spona uzajamne roditeljske ljubavi (…) Druga je ljubav roditelja prema djeci i djece prema roditeljima s uzajamnim pravima i obvezama (…) Treća je ljubav u obitelji između same djece, braće i sestara, koja je postala poslovična kao 'bratska ljubav' ili 'sestrinska ljubav' (…) Navedimo i onu najvažniju, Božju ljubav, prema obitelji i obitelji prema Bogu. Ona je temelj svakoj drugoj istinskoj ljubavi. Čim ove Bogu uzvratne obiteljske ljubavi ponestane, sve su druge ljubavi na nesigurnu tlu i na valovima vremena. Potonut će prije nego što misliš! Zato u ovim prvim trima ljubavima odnos majke prema sinu i sina prema majci kao da je posebno duhovno istaknut imajući u vidu odnos majke Marije i novoga joj sina Ivana. Tako Marija postaje nova majka, milosna majka, i Ivanu i svim vjernicima, tj. cijeloj Crkvi kao vjerničkoj zajednici. Eto odakle naziv Majka Crkve. Marija majka sigurno neće izdati. Ali mi možemo izdati. Ne samo nju, nego i svoje međusobne duhovno-milosne odnose kao braće i sestara iste duhovne majke. Neka nas Bog očuva od svake izdaje“, poručio je biskup Perić na kraju.

Po završetku Svete mise župnik don Luka Pavlović pozvao je biskupa, svećenike i bogoslove na večeru. (kta)